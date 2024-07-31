https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/mtv-odeme-mtv-gib-mtv-son-gun-mtv-tarihleri-mtv-sorgulama-mtv-borc-odeme-mtv-son-odeme-1086367753.html

Araç sahipleri için bugün son gün: Misliyle ceza ödememek için neler yapılmalı?

Araç sahipleri için bugün son gün: Misliyle ceza ödememek için neler yapılmalı?

Sputnik Türkiye

2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bu gelişme, pek çok soruyu da beraberinde... 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T13:45+0300

2024-07-31T13:45+0300

2024-07-31T13:45+0300

ekonomi

araç

araba

otomotiv

otomobil

ikinci el otomobil

mtv

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/18/1080002409_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_163191d10e6480c5f26af6ceb415130e.jpg

Son ödeme tarihi olan bugün, araç sahiplerinin MTV ödemelerini zamanında yapmaları önem taşıyor. Ödemelerini geciktirenler, gecikme faizi ile karşı karşıya kalacaklar.MTV ödemeleri nereden yapılır?Motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri çeşitli yöntemlerle yapılabiliyor. Araç sahipleri e-Devlet üzerinden 'motorlu taşıtlar vergisi sorgulama' hizmetini kullanarak ödeme yapabilirler. Bilgilerin doldurulmasının ardından ödeme butonu aktif hale gelir ve ödeme işlemi gerçekleştirilebilir. Ayrıca, dijital vergi dairesi, PTT ve banka siteleri aracılığıyla da MTV ödemeleri yapılabilir.Kredi kartı ile MTV ödenir mi?Evet, kredi kartıyla MTV ödemesi yapılabilir. Bazı bankalar müşterilerine MTV ödemelerinde taksit imkanı da sunmaktadır.Gecikme faizi uygulamasıMTV ikinci taksit ödemelerinin 31 Temmuz gün sonuna kadar yapılması gerekiyor. Ödemesini yapmayan mükelleflere her ay için yüzde 4.5 gecikme faizi uygulanacak.MTV'den muaf olan kişilerSosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Kızılay adına tescilli araçlar, elçilik ve konsolosluk taşıtları, sakatlık derecesi yüzde 90 ve üzeri olan malul ve engellilere özel taşıtlar MTV'den muaf tutuluyor.2024 MTV ücretleriİşte araç sahiplerini yakından ilgilendiren 2024 MTV ücretleri:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/toplu-sozlesme-ikramiyesi-hangi-memurlara-odenecek-1086362720.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mtv zam oranı, mtv 2024, mtv zammı 2024, mtv zammı ne zaman, mtv ne kadar, mtv ne zaman, mtv ödeme, mtv ödeme, mtv gib, mtv son gün, mtv tarihleri, mtv sorgulama, mtv borç sorgulama, mtv borç ödeme, mtv ödeme gib, mtv son ödeme, motorlu taşıtlar vergisi ödeme, motorlu taşıtlar vergisi ne zaman