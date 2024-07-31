Araç sahipleri için bugün son gün: Misliyle ceza ödememek için neler yapılmalı?
© AA / Cemal Yurttaşİstanbul trafik
© AA / Cemal Yurttaş
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2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bu gelişme, pek çok soruyu da beraberinde getirdi. 'Kim ne kadar MTV ödeyecek?, MTV nereye ödenir, kredi kartı ile MTV ödenir mi?' soruları da cevap buldu. İşte detaylar ve ödeme yöntemleri…
Son ödeme tarihi olan bugün, araç sahiplerinin MTV ödemelerini zamanında yapmaları önem taşıyor. Ödemelerini geciktirenler, gecikme faizi ile karşı karşıya kalacaklar.
MTV ödemeleri nereden yapılır?
Motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri çeşitli yöntemlerle yapılabiliyor. Araç sahipleri e-Devlet üzerinden 'motorlu taşıtlar vergisi sorgulama' hizmetini kullanarak ödeme yapabilirler. Bilgilerin doldurulmasının ardından ödeme butonu aktif hale gelir ve ödeme işlemi gerçekleştirilebilir. Ayrıca, dijital vergi dairesi, PTT ve banka siteleri aracılığıyla da MTV ödemeleri yapılabilir.
Kredi kartı ile MTV ödenir mi?
Evet, kredi kartıyla MTV ödemesi yapılabilir. Bazı bankalar müşterilerine MTV ödemelerinde taksit imkanı da sunmaktadır.
Gecikme faizi uygulaması
MTV ikinci taksit ödemelerinin 31 Temmuz gün sonuna kadar yapılması gerekiyor. Ödemesini yapmayan mükelleflere her ay için yüzde 4.5 gecikme faizi uygulanacak.
MTV'den muaf olan kişiler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Kızılay adına tescilli araçlar, elçilik ve konsolosluk taşıtları, sakatlık derecesi yüzde 90 ve üzeri olan malul ve engellilere özel taşıtlar MTV'den muaf tutuluyor.
2024 MTV ücretleri
İşte araç sahiplerini yakından ilgilendiren 2024 MTV ücretleri:
0-1300 Motor
Taşıt değeri 180.600 TL'ye kadar:1-3 yaş: 3359 TL
4-6 yaş: 2343 TL
7-11 yaş: 1308 TL
12-15 yaş: 987 TL
16 yaş ve üstü: 347 TL
Taşıt değeri 180.600 - 316.400 TL arası:1-3 yaş: 3692 TL
4-6 yaş: 2576 TL
7-11 yaş: 1437 TL
12-15 yaş: 1088 TL
16 yaş ve üstü: 383 TL
Taşıt değeri 316.400 TL ve üstü:1-3 yaş: 4032 TL
4-6 yaş: 2809 TL
7-11 yaş: 1573 TL
12-15 yaş: 1188 TL
16 yaş ve üstü: 413 TL
Taşıt değeri 180.600 TL'ye kadar:1-3 yaş: 3359 TL
4-6 yaş: 2343 TL
7-11 yaş: 1308 TL
12-15 yaş: 987 TL
16 yaş ve üstü: 347 TL
Taşıt değeri 180.600 - 316.400 TL arası:1-3 yaş: 3692 TL
4-6 yaş: 2576 TL
7-11 yaş: 1437 TL
12-15 yaş: 1088 TL
16 yaş ve üstü: 383 TL
Taşıt değeri 316.400 TL ve üstü:1-3 yaş: 4032 TL
4-6 yaş: 2809 TL
7-11 yaş: 1573 TL
12-15 yaş: 1188 TL
16 yaş ve üstü: 413 TL
1301-1600 Motor
Taşıt değeri 180.600 TL'ye kadar:1-3 yaş: 5851 TL
4-6 yaş: 4387 TL
7-11 yaş: 2544 TL
12-15 yaş: 1798 TL
16 yaş ve üstü: 690 TL
Taşıt değeri 180.600 - 316.400 TL arası:1-3 yaş: 6439 TL
4-6 yaş: 4828 TL
7-11 yaş: 2801 TL
12-15 yaş: 1972 TL
16 yaş ve üstü: 754 TL
Taşıt değeri 316.400 TL ve üstü:1-3 yaş: 7026 TL
4-6 yaş: 5265 TL
7-11 yaş: 3050 TL
12-15 yaş: 2153 TL
16 yaş ve üstü: 823 TL
Taşıt değeri 180.600 TL'ye kadar:1-3 yaş: 5851 TL
4-6 yaş: 4387 TL
7-11 yaş: 2544 TL
12-15 yaş: 1798 TL
16 yaş ve üstü: 690 TL
Taşıt değeri 180.600 - 316.400 TL arası:1-3 yaş: 6439 TL
4-6 yaş: 4828 TL
7-11 yaş: 2801 TL
12-15 yaş: 1972 TL
16 yaş ve üstü: 754 TL
Taşıt değeri 316.400 TL ve üstü:1-3 yaş: 7026 TL
4-6 yaş: 5265 TL
7-11 yaş: 3050 TL
12-15 yaş: 2153 TL
16 yaş ve üstü: 823 TL
1601-1800 Motor
Taşıt değeri 452.800 TL'yi aşmayanlar:1-3 yaş: 11.374 TL
4-6 yaş: 8894 TL
7-11 yaş: 5227 TL
12-15 yaş: 3189 TL
16 yaş ve üstü: 1235 TL
Taşıt değeri 452.800 TL'yi aşanlar:1-3 yaş: 12.413 TL
4-6 yaş: 9697 TL
7-11 yaş: 5710 TL
12-15 yaş: 3484 TL
16 yaş ve üstü: 1348 TL
Taşıt değeri 452.800 TL'yi aşmayanlar:1-3 yaş: 11.374 TL
4-6 yaş: 8894 TL
7-11 yaş: 5227 TL
12-15 yaş: 3189 TL
16 yaş ve üstü: 1235 TL
Taşıt değeri 452.800 TL'yi aşanlar:1-3 yaş: 12.413 TL
4-6 yaş: 9697 TL
7-11 yaş: 5710 TL
12-15 yaş: 3484 TL
16 yaş ve üstü: 1348 TL
1801-2000 Motor
Taşıt değeri 452.800 TL'yi aşmayanlar:1-3 yaş: 17.920 TL
4-6 yaş: 13.800 TL
7-11 yaş: 8111 TL
12-15 yaş: 4828 TL
16 yaş ve üstü: 1898 TL
Taşıt değeri 452.800 TL'yi aşanlar:1-3 yaş: 19.553 TL
4-6 yaş: 15.061 TL
7-11 yaş: 8848 TL
12-15 yaş: 5265 TL
16 yaş ve üstü: 2072 TL
Taşıt değeri 452.800 TL'yi aşmayanlar:1-3 yaş: 17.920 TL
4-6 yaş: 13.800 TL
7-11 yaş: 8111 TL
12-15 yaş: 4828 TL
16 yaş ve üstü: 1898 TL
Taşıt değeri 452.800 TL'yi aşanlar:1-3 yaş: 19.553 TL
4-6 yaş: 15.061 TL
7-11 yaş: 8848 TL
12-15 yaş: 5265 TL
16 yaş ve üstü: 2072 TL
2001 - 2500 Motor
Taşıt değeri 565.500 TL'yi aşmayanlar:1-3 yaş: 26.885 TL
4-6 yaş: 19.517 TL
7-11 yaş: 12.193 TL
12-15 yaş: 7282 TL
16 yaş ve üstü: 2880 TL
Taşıt değeri 565.500 TL ve üstü:1-3 yaş: 29.332 TL
4-6 yaş: 21.290 TL
7-11 yaş: 13.299 TL
12-15 yaş: 7948 TL
16 yaş ve üstü: 3142 TL
Taşıt değeri 565.500 TL'yi aşmayanlar:1-3 yaş: 26.885 TL
4-6 yaş: 19.517 TL
7-11 yaş: 12.193 TL
12-15 yaş: 7282 TL
16 yaş ve üstü: 2880 TL
Taşıt değeri 565.500 TL ve üstü:1-3 yaş: 29.332 TL
4-6 yaş: 21.290 TL
7-11 yaş: 13.299 TL
12-15 yaş: 7948 TL
16 yaş ve üstü: 3142 TL
2501 - 3000 Motor
Taşıt değeri 1.131.800 TL'yi aşmayanlar:1-3 yaş: 37.485 TL
4-6 yaş: 32.615 TL
7-11 yaş: 20.373 TL
12-15 yaş: 10.957 TL
16 yaş ve üstü: 4016 TL
Taşıt değeri 1.131.800 TL'yi aşanlar:1-3 yaş: 40.898 TL
4-6 yaş: 35.575 TL
7-11 yaş: 22.227 TL
12-15 yaş: 11.955 TL
16 yaş ve üstü: 4383 TL
Taşıt değeri 1.131.800 TL'yi aşmayanlar:1-3 yaş: 37.485 TL
4-6 yaş: 32.615 TL
7-11 yaş: 20.373 TL
12-15 yaş: 10.957 TL
16 yaş ve üstü: 4016 TL
Taşıt değeri 1.131.800 TL'yi aşanlar:1-3 yaş: 40.898 TL
4-6 yaş: 35.575 TL
7-11 yaş: 22.227 TL
12-15 yaş: 11.955 TL
16 yaş ve üstü: 4383 TL
3001 - 3500 Motor
Taşıt değeri 1.131.800 TL'yi aşmayanlar:1-3 yaş: 57.093 TL
4-6 yaş: 51.374 TL
7-11 yaş: 30.944 TL
12-15 yaş: 15.446 TL
16 yaş ve üstü: 5657 TL
Taşıt değeri 1.131.800 TL'yi aşanlar:1-3 yaş: 62.289 TL
4-6 yaş: 56.039 TL
7-11 yaş: 33.756 TL
12-15 yaş: 16.845 TL
16 yaş ve üstü: 6179 TL
Taşıt değeri 1.131.800 TL'yi aşmayanlar:1-3 yaş: 57.093 TL
4-6 yaş: 51.374 TL
7-11 yaş: 30.944 TL
12-15 yaş: 15.446 TL
16 yaş ve üstü: 5657 TL
Taşıt değeri 1.131.800 TL'yi aşanlar:1-3 yaş: 62.289 TL
4-6 yaş: 56.039 TL
7-11 yaş: 33.756 TL
12-15 yaş: 16.845 TL
16 yaş ve üstü: 6179 TL
4001 Motor ve Yukarısı
Taşıt değeri 2.151.400 TL'yi aşmayanlar:1-3 yaş: 146.932 TL
4-6 yaş: 110.177 TL
7-11 yaş: 65.252 TL
12-15 yaş: 29.326 TL
16 yaş ve üstü: 11.374 TL
Taşıt değeri 2.151.400 TL'yi aşanlar:1-3 yaş: 160.285 TL
4-6 yaş: 120.196 TL
7-11 yaş: 71.168 TL
12-15 yaş: 31.991 TL
16 yaş ve üstü: 12.413 TL
Taşıt değeri 2.151.400 TL'yi aşmayanlar:1-3 yaş: 146.932 TL
4-6 yaş: 110.177 TL
7-11 yaş: 65.252 TL
12-15 yaş: 29.326 TL
16 yaş ve üstü: 11.374 TL
Taşıt değeri 2.151.400 TL'yi aşanlar:1-3 yaş: 160.285 TL
4-6 yaş: 120.196 TL
7-11 yaş: 71.168 TL
12-15 yaş: 31.991 TL
16 yaş ve üstü: 12.413 TL