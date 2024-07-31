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SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan eş zamanlı denetim: Kuyumcularda sayım yapılacak
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Haniye suikastinde ABD'yi işaret etti: 'Tesadüf olmasa gerektir'
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Haniye suikastinde ABD'yi işaret etti: 'Tesadüf olmasa gerektir'
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin suikastine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu hadisenin... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T12:06+0300
2024-07-31T12:06+0300
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, "Bu sabah Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da ikamet ettiği meskun mahalde uğradığı hunhar suikast neticesinde şehit olması Ortadoğu’yu saran kaosu çok daha derinleştirecektir. İsrail’in Gazze’ye ve nihai aşamada Lübnan’a yönelik saldırılarına eşzamanlı olarak İsmail Haniye’nin katledilmesi hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracaktır" cümlelerine yer verdi.Mezkur suikastin İsrail Başbakanı’nın ABD ziyareti sonrasında, üstelik Tahran’da gerçekleşmesinin tesadüfi olmadığının altını çizen Bahçeli, "Terör eylemini yapan kadar siparişi ve ihaleyi veren, destek sağlayan, ortam açan elbette ağır sorumluluk altındadır" dedi.Haniye suikastinin çok boyutlu yansımalarının ve operasyonel yankılarının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Bahçeli, kartların açık oynandığını ifade ederek, "Adı konulmamış bir savaş hali tedavüldedir" cümlesini vurguladı.Bahçeli açıklamasında ayrıca, "Mazlum bir halkın sistematik şekilde imhasına sessiz ve seyirci kalan uluslararası toplum derhal harekete geçmek, bir yanda önleyici, diğer yanda da cezalandırıcı müdahalelerde bulunmak mecburiyetindedir" cümlesini kaydetti.Bahçeli açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:Bahçeli açıklamasını, "Hamas Siyasi Büro Şefi Sayın İsmail Haniye’ye ve soykırımda hayatlarını kaybeden diğer bütün Filistinli şehitlere Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, Filistin halkıyla baş sağlığı dileklerimi paylaşıyorum" cümlesiyle sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/hamas-lideri-haniyenin-oldurulmesinin-ardindan-disisleri-bakanligi-savasi-yayma-hedefi-tasiyor-1086361011.html
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türkiye, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, ismail haniye, hamas, ortadoğu, savaş, başsağlığı, israil, abd
türkiye, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, ismail haniye, hamas, ortadoğu, savaş, başsağlığı, israil, abd

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Haniye suikastinde ABD'yi işaret etti: 'Tesadüf olmasa gerektir'

12:06 31.07.2024
© AA / Güven YılmazMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© AA / Güven Yılmaz
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin suikastine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu hadisenin Ortadoğu'yu saran kaosu çok daha derinleştireceğini ifade ederek suikastin İsrail Başbakanı’nın ABD ziyareti sonrasında gerçekleşmesinin tesadüf olmadığının altını çizdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, "Bu sabah Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da ikamet ettiği meskun mahalde uğradığı hunhar suikast neticesinde şehit olması Ortadoğu’yu saran kaosu çok daha derinleştirecektir. İsrail’in Gazze’ye ve nihai aşamada Lübnan’a yönelik saldırılarına eşzamanlı olarak İsmail Haniye’nin katledilmesi hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracaktır" cümlelerine yer verdi.
Mezkur suikastin İsrail Başbakanı’nın ABD ziyareti sonrasında, üstelik Tahran’da gerçekleşmesinin tesadüfi olmadığının altını çizen Bahçeli, "Terör eylemini yapan kadar siparişi ve ihaleyi veren, destek sağlayan, ortam açan elbette ağır sorumluluk altındadır" dedi.
Haniye suikastinin çok boyutlu yansımalarının ve operasyonel yankılarının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Bahçeli, kartların açık oynandığını ifade ederek, "Adı konulmamış bir savaş hali tedavüldedir" cümlesini vurguladı.
Bahçeli açıklamasında ayrıca, "Mazlum bir halkın sistematik şekilde imhasına sessiz ve seyirci kalan uluslararası toplum derhal harekete geçmek, bir yanda önleyici, diğer yanda da cezalandırıcı müdahalelerde bulunmak mecburiyetindedir" cümlesini kaydetti.
Bahçeli açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:

Ortadoğu’daki çatışma alanlarının kademeler halinde genişlemesi toplu ve yaygın bir savaşın adeta işaret fişeği mahiyetindedir. Tehlike çok ciddidir. Tehdit çok büyüktür. Daha üzücü olanı ise İsrail ile Filistin arasında barış umutlarının gittikçe kösteklenmesi ve körelmesidir. Bu karanlık tablonun başta İsrail olmak kaydıyla hiçbir ülkeye faydası dokunmayacaktır. Artık sorun iki devlet arasında yaşanan bir çatışma olmaktan hızla uzaklaşırken, bunun yanında ve fevkinde hak ile batılın, mazlum ile zalimin, haç ile hilalin, şehit ile caninin, merhamet ile melanetin, vicdan ile vandallığın kutuplaşmasına tam olarak evrilmiştir.

Tarihin keskin virajlarıyla karşılaştığımız bugünlerde, İslam ülkeleri mutlak surette bir değerlendirme yapmak, ölüm sessizliğinden kurtulmak, üç maymunu oynayan atalet ve acziyetten derhal vazgeçmek durumundadır. Aksi halde son pişmanlığın en küçük müessir sonucu olmayacağı gibi insani ve İslami değerler açısından da sıralı iflaslar resen ifşa ve ilan edilmiş sayılacaktır.

Bahçeli açıklamasını, "Hamas Siyasi Büro Şefi Sayın İsmail Haniye’ye ve soykırımda hayatlarını kaybeden diğer bütün Filistinli şehitlere Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, Filistin halkıyla baş sağlığı dileklerimi paylaşıyorum" cümlesiyle sonlandırdı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
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