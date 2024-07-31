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Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok şehre uyarı: Çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geliyor
Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok şehre uyarı: Çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'nin yayımladığı son tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde aşırı sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek. Ancak bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T07:29+0300
2024-07-31T07:29+0300
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Meteoroloji'nin son raporuna göre, İstanbul'un kuzey çevrelerinde bugün yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de Marmara'da sıcaklıkların 2-3 derece azalacağını belirtti. Prof. Dr. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Marmara, Batı Karadeniz ve İstanbul yağmurlu. Yağmur akşama kalmayacak. Sıcaklık 30 derece. Rüzgar Marmara, Kuzey ve kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli" dedi.Yağmur yağacak mı?Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı, İstanbul'un kuzey çevreleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde 31 Temmuz hava durumu tahminleri detaylı olarak açıklandı. Nem ve sıcak havanın ardından İstanbul'da serin havalar etkili olmaya devam edecek. HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların iç bölgelerde 1-3 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Meteoroloji'den uyarılarKUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Sarı kodla uyarı yapılan i̇llerArtvin, Giresun, Rize ve Trabzon.Sarı kod nedi̇r?Sarı kod, havada 'potansiyel tehlike' durumuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.Bugün hava nasıl?MARMARAParçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimleri ile kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Karabük dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok şehre uyarı: Çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

07:29 31.07.2024
© İHA / EKREM KESERyağış - Yağmur - sağanak
yağış - Yağmur - sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© İHA / EKREM KESER
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Meteoroloji'nin yayımladığı son tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde aşırı sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek. Ancak bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar bekleniyor. İstanbul'da serin hava etkisini gösterirken, bugün yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 31 Temmuz hava durumu...
Meteoroloji'nin son raporuna göre, İstanbul'un kuzey çevrelerinde bugün yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de Marmara'da sıcaklıkların 2-3 derece azalacağını belirtti. Prof. Dr. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Marmara, Batı Karadeniz ve İstanbul yağmurlu. Yağmur akşama kalmayacak. Sıcaklık 30 derece. Rüzgar Marmara, Kuzey ve kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli" dedi.

Yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı, İstanbul'un kuzey çevreleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde 31 Temmuz hava durumu tahminleri detaylı olarak açıklandı. Nem ve sıcak havanın ardından İstanbul'da serin havalar etkili olmaya devam edecek.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların iç bölgelerde 1-3 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den uyarılar

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sarı kodla uyarı yapılan i̇ller

Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon.

Sarı kod nedi̇r?

Sarı kod, havada 'potansiyel tehlike' durumuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

Bugün hava nasıl?

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimleri ile kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Karabük dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
URFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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