https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/meteorolojiden-istanbul-dahil-bircok-sehre-uyari-cok-kuvvetli-gok-gurultulu-saganak-yagmur-geliyor-1086359553.html

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok şehre uyarı: Çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok şehre uyarı: Çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin yayımladığı son tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde aşırı sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek. Ancak bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar... 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T07:29+0300

2024-07-31T07:29+0300

2024-07-31T07:29+0300

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Meteoroloji'nin son raporuna göre, İstanbul'un kuzey çevrelerinde bugün yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de Marmara'da sıcaklıkların 2-3 derece azalacağını belirtti. Prof. Dr. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Marmara, Batı Karadeniz ve İstanbul yağmurlu. Yağmur akşama kalmayacak. Sıcaklık 30 derece. Rüzgar Marmara, Kuzey ve kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli" dedi.Yağmur yağacak mı?Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı, İstanbul'un kuzey çevreleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde 31 Temmuz hava durumu tahminleri detaylı olarak açıklandı. Nem ve sıcak havanın ardından İstanbul'da serin havalar etkili olmaya devam edecek. HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların iç bölgelerde 1-3 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Meteoroloji'den uyarılarKUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Sarı kodla uyarı yapılan i̇llerArtvin, Giresun, Rize ve Trabzon.Sarı kod nedi̇r?Sarı kod, havada 'potansiyel tehlike' durumuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.Bugün hava nasıl?MARMARAParçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimleri ile kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Karabük dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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