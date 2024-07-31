https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/mardinde-bazi-alanlar-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1086355993.html

Mardin'de bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Mardin'de bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Sputnik Türkiye

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi kırsalındaki bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi. 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T00:28+0300

2024-07-31T00:28+0300

2024-07-31T00:28+0300

türkiye

mardin

mardin valiliği

özel güvenlik

özel güvenlik bölgesi

nusaybin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/04/1060778121_0:164:2528:1586_1920x0_80_0_0_f4bb40270cb925834636f032430fd677.jpg

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Karacaköy, Doğanlı, Kuyular ve Çalıköy mahalleleri kırsalındaki bölgelerin 30 Temmuz-13 Ağustos tarihlerinde geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.Açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın bu tarihlerde söz konusu bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir" ifadesi kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/mardinde-bir-mahallede-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi-1085813694.html

türkiye

mardin

nusaybin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mardin, mardin valiliği, özel güvenlik, özel güvenlik bölgesi, nusaybin