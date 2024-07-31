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Mardin'de bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Mardin'de bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Sputnik Türkiye
Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi kırsalındaki bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T00:28+0300
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türkiye
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Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Karacaköy, Doğanlı, Kuyular ve Çalıköy mahalleleri kırsalındaki bölgelerin 30 Temmuz-13 Ağustos tarihlerinde geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.Açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın bu tarihlerde söz konusu bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir" ifadesi kullanıldı.
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mardin, mardin valiliği, özel güvenlik, özel güvenlik bölgesi, nusaybin
mardin, mardin valiliği, özel güvenlik, özel güvenlik bölgesi, nusaybin

Mardin'de bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

00:28 31.07.2024
© İHA / MİHDİ AYDOĞANMardin Valiliği
Mardin Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© İHA / MİHDİ AYDOĞAN
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Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi kırsalındaki bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Karacaköy, Doğanlı, Kuyular ve Çalıköy mahalleleri kırsalındaki bölgelerin 30 Temmuz-13 Ağustos tarihlerinde geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.
Açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın bu tarihlerde söz konusu bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir" ifadesi kullanıldı.
Mardin Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
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12 Temmuz, 23:29
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