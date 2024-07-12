https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/mardinde-bir-mahallede-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi-1085813694.html
Mardin’de bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Mardin’de bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Sputnik Türkiye
Mardin'in Dargeçit ilçesinin kırsal Sümer Mahallesi'nde PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T23:29+0300
2024-07-12T23:29+0300
2024-07-13T00:46+0300
türkiye
dargeçit
mardin
kırsal kalkınma
pkk
ypg/pkk
operasyon
askeri operasyon
sokağa çıkma yasağı
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Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı bir mahallede sokağa çıkma yasağı duyuruldu.Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla; bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla;5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 12 Temmuz 2024 Saat: 20:00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Dargeçit İlçesi Sümer Mahallesi ile sınırlı olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.Söz konusu bölgede bulunan vatandaşlarımızın yasağa uymaları kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/bakanlik-duyurdu-bayram-tatili-suresince-kirmizi-kategorideki-2-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1085151586.html
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dargeçit, mardin, kırsal kalkınma, pkk, ypg/pkk, operasyon, askeri operasyon, sokağa çıkma yasağı
dargeçit, mardin, kırsal kalkınma, pkk, ypg/pkk, operasyon, askeri operasyon, sokağa çıkma yasağı
Mardin’de bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
23:29 12.07.2024 (güncellendi: 00:46 13.07.2024)
Mardin'in Dargeçit ilçesinin kırsal Sümer Mahallesi'nde PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı bir mahallede sokağa çıkma yasağı duyuruldu.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla; bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla;
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 12 Temmuz 2024 Saat: 20:00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Dargeçit İlçesi Sümer Mahallesi ile sınırlı olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.
Söz konusu bölgede bulunan vatandaşlarımızın yasağa uymaları kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."