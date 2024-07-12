https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/mardinde-bir-mahallede-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi-1085813694.html

Mardin’de bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin’de bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sputnik Türkiye

Mardin'in Dargeçit ilçesinin kırsal Sümer Mahallesi'nde PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T23:29+0300

2024-07-12T23:29+0300

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türkiye

dargeçit

mardin

kırsal kalkınma

pkk

ypg/pkk

operasyon

askeri operasyon

sokağa çıkma yasağı

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Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı bir mahallede sokağa çıkma yasağı duyuruldu.Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla; bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla;5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 12 Temmuz 2024 Saat: 20:00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Dargeçit İlçesi Sümer Mahallesi ile sınırlı olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.Söz konusu bölgede bulunan vatandaşlarımızın yasağa uymaları kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."

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dargeçit, mardin, kırsal kalkınma, pkk, ypg/pkk, operasyon, askeri operasyon, sokağa çıkma yasağı