TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Abbas açıklaması: 'Meclis'e davet edeceğiz, Filistin davasını anlatacak"

© AA / Doğukan Keskinkılıç TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Azerbaycan Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı