https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/tbmm-baskani-kurtulmustan-abbas-aciklamasi-meclise-davet-edecegiz-filistin-davasini-anlatacak-1086374849.html
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Abbas açıklaması: 'Meclis'e davet edeceğiz, Filistin davasını anlatacak"
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Abbas açıklaması: 'Meclis'e davet edeceğiz, Filistin davasını anlatacak"
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Önümüzdeki günlerde bir aksilik olmazsa Sayın Abbas'ı TBMM Genel Kuruluna davet edeceğiz ve milletvekillerinin huzurunda Filistin... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T14:44+0300
2024-07-31T14:44+0300
2024-07-31T15:54+0300
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türkiye, filistin, mahmud abbas, numan kurtulmuş, tbmm
türkiye, filistin, mahmud abbas, numan kurtulmuş, tbmm
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Abbas açıklaması: 'Meclis'e davet edeceğiz, Filistin davasını anlatacak"
14:44 31.07.2024 (güncellendi: 15:54 31.07.2024)
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Önümüzdeki günlerde bir aksilik olmazsa Sayın Abbas'ı TBMM Genel Kuruluna davet edeceğiz ve milletvekillerinin huzurunda Filistin davasını anlatacak."