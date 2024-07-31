https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/lubnan-basbakani-mikatiden-israil-saldirisina-kinama-1086356807.html

Lübnan Başbakanı Mikati’den İsrail saldırısına kınama

Lübnan Başbakanı Mikati’den İsrail saldırısına kınama

Sputnik Türkiye

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail’in başkent Beyrut’a düzenlediği saldırıyı kınayarak, saldırının uluslararası hukukun açık ve net bir şekilde ihlali... 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T01:16+0300

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Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail’in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısını kınadı. Mikati, saldırıyı "uluslararası hukukun açık ve net bir şekilde ihlal edildiği ve sivillerin öldürüldüğü bir dizi saldırgan operasyon" kapsamında "suç teşkil eden bir eylem" olarak nitelendirdi. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ise, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısına Hizbullah'ın vereceği yanıtın gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla 'orantılı' olmasını umduğunu belirtmiş ve İsrail’i BM Güvenlik Konseyi’ne şikayet edeceklerini açıklamıştı.

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