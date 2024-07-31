https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/lubnan-basbakani-mikatiden-israil-saldirisina-kinama-1086356807.html
Lübnan Başbakanı Mikati’den İsrail saldırısına kınama
Lübnan Başbakanı Mikati’den İsrail saldırısına kınama
Sputnik Türkiye
Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail’in başkent Beyrut’a düzenlediği saldırıyı kınayarak, saldırının uluslararası hukukun açık ve net bir şekilde ihlali... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T01:16+0300
2024-07-31T01:16+0300
2024-07-31T01:16+0300
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Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail’in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısını kınadı. Mikati, saldırıyı "uluslararası hukukun açık ve net bir şekilde ihlal edildiği ve sivillerin öldürüldüğü bir dizi saldırgan operasyon" kapsamında "suç teşkil eden bir eylem" olarak nitelendirdi. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ise, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısına Hizbullah'ın vereceği yanıtın gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla 'orantılı' olmasını umduğunu belirtmiş ve İsrail’i BM Güvenlik Konseyi’ne şikayet edeceklerini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/donetsk-halk-cumhuriyetinin-ukrayna-kontrolundeki-kisminda-sakinlere-insani-yardim-saglanmiyordu-1086350166.html
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lübnan, necip mikati, beyrut, israil, israil-filistin
lübnan, necip mikati, beyrut, israil, israil-filistin
Lübnan Başbakanı Mikati’den İsrail saldırısına kınama
Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail’in başkent Beyrut’a düzenlediği saldırıyı kınayarak, saldırının uluslararası hukukun açık ve net bir şekilde ihlali olduğunu ifade etti.
Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail’in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısını kınadı.
Mikati, saldırıyı "uluslararası hukukun açık ve net bir şekilde ihlal edildiği ve sivillerin öldürüldüğü bir dizi saldırgan operasyon" kapsamında "suç teşkil eden bir eylem" olarak nitelendirdi.
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ise, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısına Hizbullah'ın vereceği yanıtın gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla 'orantılı' olmasını umduğunu belirtmiş ve İsrail’i BM Güvenlik Konseyi’ne şikayet edeceklerini açıklamıştı.