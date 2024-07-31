https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/izmirde-19-saat-sonunda-kontrol-altina-alinan-yanginla-ilgili-1-kisi-tutuklandi-1086388976.html
İzmir'de 19 saat sonunda kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı
İzmir'de 19 saat sonunda kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Urla ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T20:57+0300
2024-07-31T20:57+0300
2024-07-31T20:57+0300
türkiye
izmir
orman yangını
urla
tutuklama
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Urla'da Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen 33 yaşındaki İ.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangın 19 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınmıştı.Yangının bölgedeki mangal kömürü üretimi yapan tesisten çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı belirlenmiş, işletme sahibi İ.A. savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/izmir-urlada-orman-yangini-1-kisi-gozaltinda-1086358315.html
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izmir, orman yangını, urla, tutuklama
izmir, orman yangını, urla, tutuklama
İzmir'de 19 saat sonunda kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı
İzmir'in Urla ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Urla'da Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 33 yaşındaki İ.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangın 19 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınmıştı.
Yangının bölgedeki mangal kömürü üretimi yapan tesisten çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı belirlenmiş, işletme sahibi İ.A. savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştı.