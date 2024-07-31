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İzmir Urla'da orman yangını: 1 kişi gözaltında
İzmir Urla'da orman yangını: 1 kişi gözaltında
Sputnik Türkiye
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Vali Süleyman Elban, yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirterek, "Yerleşim yerleri... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T02:09+0300
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İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi sevk edildi.Yangınla ilgili 1 kişi gözaltındaİzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede incelemede bulundu.Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Elban, kentte bugün 5 yangın çıktığını belirtti.Yağcılar Mahallesi'nin güneyinde, saat 16.33 itibarıyla bir mangal kömürü üretim yerinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangının başladığının tahmin edildiğini kaydeden Elban, şöyle konuştu:'Yerleşim yerleri açısından şu an için bir risk gözükmüyor'Ekiplerin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Elban, "Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Eğer rüzgarda bir anormallik olmazsa, bazen saatte 72 kilometreyi bulan bir rüzgarımız var, yerleşim yerleri açısından şu an için bir risk gözükmüyor. Yangının biraz enerjisi düşmüş durumda" ifadelerini kullandı.Gazetecilerin, "Yangında mangal kömürü üretim yerinin ihmali mi var?" sorusu üzerine, Elban, "Savcılık talimatıyla işletme sahibi gözaltına alındı. Kendisinin sorgusu devam ediyor" dedi.Gözaltına alınan kişinin 33 yaşındaki İ.A. olduğu belirtildi.​​​​​​​Yangın esnasında Demircili Mahallesi'ndeki bağ evlerinde olduğunu belirten Onur Orkun Dinli de jandarma ve AFAD ekiplerinin yardımıyla güvenli bölgeye tahliye edildiklerini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/izmirdeki-orman-yangini-10-saattir-suruyor-1085996303.html
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orman yangını, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, urla, izmir
orman yangını, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, urla, izmir

İzmir Urla'da orman yangını: 1 kişi gözaltında

02:09 31.07.2024
© AA / Berkan Çetinİzmir'in Urla ilçesindeki Yağcılar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çalışmalara gece görüşlü helikopterler de destek verdi.
İzmir'in Urla ilçesindeki Yağcılar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çalışmalara gece görüşlü helikopterler de destek verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© AA / Berkan Çetin
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İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Vali Süleyman Elban, yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirterek, "Yerleşim yerleri açısından şu an için bir risk gözükmüyor" dedi. Yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındığı aktarıldı.
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi sevk edildi.

Yangınla ilgili 1 kişi gözaltında

İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede incelemede bulundu.
Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Elban, kentte bugün 5 yangın çıktığını belirtti.
Yağcılar Mahallesi'nin güneyinde, saat 16.33 itibarıyla bir mangal kömürü üretim yerinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangının başladığının tahmin edildiğini kaydeden Elban, şöyle konuştu:
"Rüzgarın da etkisiyle hızlıca yayıldı. 10 dakika içerisinde hava ekiplerimizle, ardından da karadan müdahalemiz başladı. Sahil tarafta Sahil Güvenliğimiz botlarıyla 15 vatandaşımızı tahliye ettik. 29 karavanda ve 7 evde de 135 vatandaşımızın hızlıca can güvenliği açısından risk oluşmaması amacıyla tahliyelerini sağladık. Gün batıncaya kadar 10 uçak ve 12 helikopterle müdahale edildi. Karada ise 84 aracımız, 2 TOMA, 4 dozer, 50 arazöz, 29 su tankeri ve diğer araçlarımız ile 404 personelimizle müdahaleye devam etti. Şu an itibarıyla gece görüşlü iki helikopterimiz de havada müdahalemiz devam ediyor."

'Yerleşim yerleri açısından şu an için bir risk gözükmüyor'

Ekiplerin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Elban, "Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Eğer rüzgarda bir anormallik olmazsa, bazen saatte 72 kilometreyi bulan bir rüzgarımız var, yerleşim yerleri açısından şu an için bir risk gözükmüyor. Yangının biraz enerjisi düşmüş durumda" ifadelerini kullandı.
Gazetecilerin, "Yangında mangal kömürü üretim yerinin ihmali mi var?" sorusu üzerine, Elban, "Savcılık talimatıyla işletme sahibi gözaltına alındı. Kendisinin sorgusu devam ediyor" dedi.
Gözaltına alınan kişinin 33 yaşındaki İ.A. olduğu belirtildi.
​​​​​​​Yangın esnasında Demircili Mahallesi'ndeki bağ evlerinde olduğunu belirten Onur Orkun Dinli de jandarma ve AFAD ekiplerinin yardımıyla güvenli bölgeye tahliye edildiklerini söyledi.
Rüzgarın etkisiyle de geniş bir alana yayılan alevler sınırda bulunan Gaziemir ilçesine sıçradı. Gaziemir Sarnıç Mahallesi'nde alevlerin çevredeki evlere yaklaşması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Alevlerin evlere sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye araçlarıyla TOMA'larla yangın ile evler arasına set kuruldu. Güvenlik güçleri, alevlerin yakın olduğu Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki evleri tahliye etmeye başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
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İzmir'de orman yangınları
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