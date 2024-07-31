https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/izmir-urlada-orman-yangini-1-kisi-gozaltinda-1086358315.html

İzmir Urla'da orman yangını: 1 kişi gözaltında

İzmir Urla'da orman yangını: 1 kişi gözaltında

Sputnik Türkiye

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Vali Süleyman Elban, yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirterek, "Yerleşim yerleri... 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T02:09+0300

2024-07-31T02:09+0300

2024-07-31T02:09+0300

türkiye

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İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi sevk edildi.Yangınla ilgili 1 kişi gözaltındaİzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede incelemede bulundu.Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Elban, kentte bugün 5 yangın çıktığını belirtti.Yağcılar Mahallesi'nin güneyinde, saat 16.33 itibarıyla bir mangal kömürü üretim yerinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangının başladığının tahmin edildiğini kaydeden Elban, şöyle konuştu:'Yerleşim yerleri açısından şu an için bir risk gözükmüyor'Ekiplerin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Elban, "Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Eğer rüzgarda bir anormallik olmazsa, bazen saatte 72 kilometreyi bulan bir rüzgarımız var, yerleşim yerleri açısından şu an için bir risk gözükmüyor. Yangının biraz enerjisi düşmüş durumda" ifadelerini kullandı.Gazetecilerin, "Yangında mangal kömürü üretim yerinin ihmali mi var?" sorusu üzerine, Elban, "Savcılık talimatıyla işletme sahibi gözaltına alındı. Kendisinin sorgusu devam ediyor" dedi.Gözaltına alınan kişinin 33 yaşındaki İ.A. olduğu belirtildi.​​​​​​​Yangın esnasında Demircili Mahallesi'ndeki bağ evlerinde olduğunu belirten Onur Orkun Dinli de jandarma ve AFAD ekiplerinin yardımıyla güvenli bölgeye tahliye edildiklerini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/izmirdeki-orman-yangini-10-saattir-suruyor-1085996303.html

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