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İzmir'deki orman yangını 10 saattir sürüyor
İzmir'deki orman yangını 10 saattir sürüyor
Sputnik Türkiye
İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın Gaziemir ilçesine sıçradı. Bölgede tedbiren bazı evlerin tahliye edildiği öğrenilirken, alevleri... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T23:47+0300
2024-07-18T23:48+0300
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buca
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İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.Yangının kontrol altına alınması için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopter ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da görev yapıyor.Arı kovanları ile küçükbaş hayvan ağılları tahliye edildiYangın nedeniyle bölgede bulunan arı kovanları ile küçükbaş hayvan ağılları tahliye edildi.Rüzgarın yönünü değiştirmesi nedeniyle farklı yönlerde yayılan yangın, Sarnıç Piknik Alanı civarında yerleşim birimlerine yaklaştı.Alevlerin yerleşim birimlerine yakın noktada etkili olması üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleriyle TOMA'lar, bu bölgeye yoğunlaştı.Evlere yaklaşık 100 metre mesafedeki alevlere karşı vatandaşlar da müdahaleye katıldı. Hortumlarla ağaçları ve evlerini ıslatan vatandaşların, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.'Olağanüstü mücadele veriliyor'Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin olağanüstü bir mücadele verdiğini, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle zorluk yaşandığını söyledi.Yangının bazı yönlerde durduğunu, soğutma yapıldığını aktaran Duman, belediye arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalara katıldığını aktardı.Bölgede çimento fabrikası olduğunu belirten Başkan Duman, buna yönelik bir risk bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi. Kovanlarını kurtarmaya çalıştıSarnıç'ta arıcılık yapan Kemal Korkmaz ise yangında 80 kovanının yandığını, 20-30 kovanı kurtarabildiğini belirterek, "Yapacak bir şey yok. Masrafım 500 bin liradan aşağı yoktur. Kovanlarım yandı, her şeyim yandı. Üzgünüm." dedi.Bu bölgede yangından etkilenen bir köpek ise çevredeki vatandaşlar tarafından motosiklete alınarak kurtarıldı.Uçak seferleri normale döndüYangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle aksamalar yaşanan hava trafiği normale döndü.Havalimanında yaşanan aksamalar nedeniyle yolcu yoğunluğu yaşandığı öğrenildi. Sarnıç Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanıyorSarnıç Mahallesi'nde tedbiren elektrik kesintisi uygulandı.Alevlerin çevredeki evleri tehdit etmesi nedeniyle polis ve jandarma ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.Alevlerin evlere sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye araçlarıyla TOMA'larla yangın ile evler arasına set kuruldu.Güvenlik güçleri, alevlerin yakın olduğu Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki evleri tahliye etmeye başladı.Yangına gece görüşlü helikopterlerle müdahale yapılıyor.İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç ekiplerinden bilgi aldı.Bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.Tarım ve Orman Bakanlığı: Alevlerle mücadelemizi gece de sürdürüyoruzÖte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yangını ile ilgili açıklamada bulunuldu. Açıklamada, "İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçelerinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahalelerimiz devam ediyor. Tüm imkanlarımızla yangını kontrol altına almak için gayret ediyoruz" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/5-ayri-noktada-orman-yangini-yangina-mudahaleye-giden-ekipten-1-kisi-hayatini-kaybetti-1085980873.html
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izmir, gaziemir, buca, orman, orman yangını
izmir, gaziemir, buca, orman, orman yangını

İzmir'deki orman yangını 10 saattir sürüyor

23:47 18.07.2024 (güncellendi: 23:48 18.07.2024)
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ-Rüzgarın etkisiyle de geniş bir alana yayılan alevler sınırda bulunan Gaziemir ilçesine sıçradı. Gaziemir Sarnıç Mahallesi'nde alevlerin çevredeki evlere yaklaşması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Alevlerin evlere sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye araçlarıyla TOMA'larla yangın ile evler arasına set kuruldu. Güvenlik güçleri, alevlerin yakın olduğu Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki evleri tahliye etmeye başladı.
Rüzgarın etkisiyle de geniş bir alana yayılan alevler sınırda bulunan Gaziemir ilçesine sıçradı. Gaziemir Sarnıç Mahallesi'nde alevlerin çevredeki evlere yaklaşması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Alevlerin evlere sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye araçlarıyla TOMA'larla yangın ile evler arasına set kuruldu. Güvenlik güçleri, alevlerin yakın olduğu Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki evleri tahliye etmeye başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ-
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İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın Gaziemir ilçesine sıçradı. Bölgede tedbiren bazı evlerin tahliye edildiği öğrenilirken, alevleri kontrol alma çalışmaları 10 saattir sürüyor.
İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.
Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopter ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da görev yapıyor.

Arı kovanları ile küçükbaş hayvan ağılları tahliye edildi

Yangın nedeniyle bölgede bulunan arı kovanları ile küçükbaş hayvan ağılları tahliye edildi.
Rüzgarın yönünü değiştirmesi nedeniyle farklı yönlerde yayılan yangın, Sarnıç Piknik Alanı civarında yerleşim birimlerine yaklaştı.
Alevlerin yerleşim birimlerine yakın noktada etkili olması üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleriyle TOMA'lar, bu bölgeye yoğunlaştı.
Evlere yaklaşık 100 metre mesafedeki alevlere karşı vatandaşlar da müdahaleye katıldı. Hortumlarla ağaçları ve evlerini ıslatan vatandaşların, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ-Rüzgarın etkisiyle de geniş bir alana yayılan alevler sınırda bulunan Gaziemir ilçesine sıçradı. Gaziemir Sarnıç Mahallesi'nde alevlerin çevredeki evlere yaklaşması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Alevlerin evlere sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye araçlarıyla TOMA'larla yangın ile evler arasına set kuruldu. Güvenlik güçleri, alevlerin yakın olduğu Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki evleri tahliye etmeye başladı.
Rüzgarın etkisiyle de geniş bir alana yayılan alevler sınırda bulunan Gaziemir ilçesine sıçradı. Gaziemir Sarnıç Mahallesi'nde alevlerin çevredeki evlere yaklaşması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Alevlerin evlere sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye araçlarıyla TOMA'larla yangın ile evler arasına set kuruldu. Güvenlik güçleri, alevlerin yakın olduğu Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki evleri tahliye etmeye başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
Rüzgarın etkisiyle de geniş bir alana yayılan alevler sınırda bulunan Gaziemir ilçesine sıçradı. Gaziemir Sarnıç Mahallesi'nde alevlerin çevredeki evlere yaklaşması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Alevlerin evlere sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye araçlarıyla TOMA'larla yangın ile evler arasına set kuruldu. Güvenlik güçleri, alevlerin yakın olduğu Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki evleri tahliye etmeye başladı.
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ-

'Olağanüstü mücadele veriliyor'

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin olağanüstü bir mücadele verdiğini, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle zorluk yaşandığını söyledi.
Yangının bazı yönlerde durduğunu, soğutma yapıldığını aktaran Duman, belediye arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalara katıldığını aktardı.
Bölgede çimento fabrikası olduğunu belirten Başkan Duman, buna yönelik bir risk bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.

Kovanlarını kurtarmaya çalıştı

Sarnıç'ta arıcılık yapan Kemal Korkmaz ise yangında 80 kovanının yandığını, 20-30 kovanı kurtarabildiğini belirterek, "Yapacak bir şey yok. Masrafım 500 bin liradan aşağı yoktur. Kovanlarım yandı, her şeyim yandı. Üzgünüm." dedi.
Bu bölgede yangından etkilenen bir köpek ise çevredeki vatandaşlar tarafından motosiklete alınarak kurtarıldı.

Uçak seferleri normale döndü

Yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle aksamalar yaşanan hava trafiği normale döndü.
Havalimanında yaşanan aksamalar nedeniyle yolcu yoğunluğu yaşandığı öğrenildi.

Sarnıç Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanıyor

Sarnıç Mahallesi'nde tedbiren elektrik kesintisi uygulandı.
Alevlerin çevredeki evleri tehdit etmesi nedeniyle polis ve jandarma ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.
Alevlerin evlere sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye araçlarıyla TOMA'larla yangın ile evler arasına set kuruldu.
Güvenlik güçleri, alevlerin yakın olduğu Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki evleri tahliye etmeye başladı.
Yangına gece görüşlü helikopterlerle müdahale yapılıyor.
İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç ekiplerinden bilgi aldı.
Bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı: Alevlerle mücadelemizi gece de sürdürüyoruz

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yangını ile ilgili açıklamada bulunuldu. Açıklamada, "İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçelerinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahalelerimiz devam ediyor. Tüm imkanlarımızla yangını kontrol altına almak için gayret ediyoruz" denildi.
orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
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