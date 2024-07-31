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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/israilin-beyrut-saldirisinda-bilanco-artiyor-4-olu-83-yarali-1086384431.html
İsrail’in Beyrut saldırısında bilanço artıyor: 4 ölü, 83 yaralı
İsrail’in Beyrut saldırısında bilanço artıyor: 4 ölü, 83 yaralı
Sputnik Türkiye
İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün düzenlediği saldırıda bilanço artıyor. Saldırının ardından başlayan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken ölü... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T18:12+0300
2024-07-31T18:12+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
yoav gallant
austin
beyrut
lübnan
hizbullah
ortadoğu
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Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda 83 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, yaralıların çoğunun acil servislerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği ifade edildi.Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail'in hedef aldığı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısından sağ kurtulduğunu bildirmiş ve saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı. Hizbullah kaynaklarından yapılan açıklamada ise Fuad Shukr’ün enkaz altında olduğu iddia edildi. Fuad Shukr’un hayatını kaybedip kaybetmediği ise netlik kazanmadı.İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada ise Shukr’un saldırıda öldürüldüğü iddia edildi.Olay yeri görüntülendiBaşkent Beyrut’a gerçekleştirilen saldırıda hedef alınan bina İHA tarafından görüntülendi. Bölge güvenlik kordonuna alınırken vurulan binanın çevresinde bulunan binalarda da hasar meydana geldiği görüldü. İsmini açıklamayan bir görgü tanığı “Gururumuzu, haysiyetimizi koruyarak güven içinde yaşıyorduk ama bir anda bizi öldürmeye başladılar” diyerek hislerini anlattı. “Doğu da batı da bizi sattı” diyen görgü tanığı, “Hepsi katil. Bize saldırdılar, biz Kur’an ehliyiz ve Kur’an bize can öldürmenin büyük günah olduğunu öğretti. Ama bunlar umursamıyor, kadınları ve çocukları öldürüyorlar, kamplara taşınmalarını istiyorlar, sonra da kampları bombalıyorlar. Halkımızı yaktılar, yok ettiler. İnsanlık nerede, insan hakları nerede? Sizi tutuklarlar veya öldürürler, arazinize ve evinize el koyarlar. Bundan daha büyük adaletsizlik yok. Burası bizim topraklarımız, vatanımız ve biz onu asla terk etmeyeceğiz. Bütün dinler insanlara saldırmayı yasaklıyor, ama bize saldırıyorlar. Umurumuzda değil, ölsek bile onurumuzla öleceğiz. Önemli olan vatan” ifadelerini kullandı.İsrail Savunma Bakanı, ABD'li mevkidaşı Austin'le Beyrut saldırısı ve esir takasını görüştüİsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile yaptığı telefon görüşmesinde Beyrut saldırısı ve esir takası müzakerelerini ele aldı.İsrail Savunma Bakanlığından ikili arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapılırken, açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikasttan olumsuz etkileneceği düşünülen esir takası görüşmelerine ilişkin Gallant, telefon görüşmesinde ABD'li mevkidaşı Austin'e, Tel Aviv yönetiminin bir anlaşmaya varmak için çalıştığını bildirdi.Gallant, ABD'li mevkidaşına Beyrut'un güneyine İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verdi.İsrailli Bakan, Austin'e, Beyrut saldırısının işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan "Hizbullah saldırısına doğrudan bir yanıt" olduğunu belirtti.Gallant ayrıca Austin'e "İsrail'in savaş istemediğini ancak İsrail ordusunun vatandaşlarını savunmaya ve Hizbullah'ın herhangi bir saldırısına yanıt vermeye hazır olduğunu" iletti.Austin'e İsrail ile ABD arasındaki güçlü bağların sürdürülmesindeki liderliği ve kişisel rolü için teşekkür eden Gallant, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması için bir çerçeve oluşturmaya çalıştığını da vurguladı.Mecdel Şems ve Beyrut saldırılarıİsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına 27 Temmuz'da roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya 30 Temmuz'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 2 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetmiş, 74 kişi yaralanmıştı.İsrail ordusu, söz konusu saldırıda Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuştu. Hizbullah bu haberi doğrulamamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/haniye-suikasti-sonrasi-beyaz-saraydan-ilk-aciklama-saldiri-olursa-israile-yardim-ederiz-1086360722.html
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İsrail’in Beyrut saldırısında bilanço artıyor: 4 ölü, 83 yaralı

18:12 31.07.2024
© AHMET BÜLENT KIRBIYIK - REFİK FİDAN-AW258375İsrail'in Beyrut saldırısı
İsrail'in Beyrut saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© AHMET BÜLENT KIRBIYIK - REFİK FİDAN-AW258375
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İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün düzenlediği saldırıda bilanço artıyor. Saldırının ardından başlayan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken ölü sayısı 4’e yükseldi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda 83 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, yaralıların çoğunun acil servislerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği ifade edildi.
Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail'in hedef aldığı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısından sağ kurtulduğunu bildirmiş ve saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı.
Hizbullah kaynaklarından yapılan açıklamada ise Fuad Shukr’ün enkaz altında olduğu iddia edildi. Fuad Shukr’un hayatını kaybedip kaybetmediği ise netlik kazanmadı.
İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada ise Shukr’un saldırıda öldürüldüğü iddia edildi.
© AHMET BÜLENT KIRBIYIK - REFİK FİDAN-AW258375İsrail'in Beyrut saldırısı
İsrail'in Beyrut saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
İsrail'in Beyrut saldırısı
© AHMET BÜLENT KIRBIYIK - REFİK FİDAN-AW258375

Olay yeri görüntülendi

Başkent Beyrut’a gerçekleştirilen saldırıda hedef alınan bina İHA tarafından görüntülendi. Bölge güvenlik kordonuna alınırken vurulan binanın çevresinde bulunan binalarda da hasar meydana geldiği görüldü. İsmini açıklamayan bir görgü tanığı “Gururumuzu, haysiyetimizi koruyarak güven içinde yaşıyorduk ama bir anda bizi öldürmeye başladılar” diyerek hislerini anlattı.
Doğu da batı da bizi sattı” diyen görgü tanığı, “Hepsi katil. Bize saldırdılar, biz Kur’an ehliyiz ve Kur’an bize can öldürmenin büyük günah olduğunu öğretti. Ama bunlar umursamıyor, kadınları ve çocukları öldürüyorlar, kamplara taşınmalarını istiyorlar, sonra da kampları bombalıyorlar. Halkımızı yaktılar, yok ettiler. İnsanlık nerede, insan hakları nerede? Sizi tutuklarlar veya öldürürler, arazinize ve evinize el koyarlar. Bundan daha büyük adaletsizlik yok. Burası bizim topraklarımız, vatanımız ve biz onu asla terk etmeyeceğiz. Bütün dinler insanlara saldırmayı yasaklıyor, ama bize saldırıyorlar. Umurumuzda değil, ölsek bile onurumuzla öleceğiz. Önemli olan vatan” ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı, ABD'li mevkidaşı Austin'le Beyrut saldırısı ve esir takasını görüştü

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile yaptığı telefon görüşmesinde Beyrut saldırısı ve esir takası müzakerelerini ele aldı.
İsrail Savunma Bakanlığından ikili arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapılırken, açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikasttan olumsuz etkileneceği düşünülen esir takası görüşmelerine ilişkin Gallant, telefon görüşmesinde ABD'li mevkidaşı Austin'e, Tel Aviv yönetiminin bir anlaşmaya varmak için çalıştığını bildirdi.
Gallant, ABD'li mevkidaşına Beyrut'un güneyine İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verdi.
İsrailli Bakan, Austin'e, Beyrut saldırısının işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan "Hizbullah saldırısına doğrudan bir yanıt" olduğunu belirtti.
Gallant ayrıca Austin'e "İsrail'in savaş istemediğini ancak İsrail ordusunun vatandaşlarını savunmaya ve Hizbullah'ın herhangi bir saldırısına yanıt vermeye hazır olduğunu" iletti.
Austin'e İsrail ile ABD arasındaki güçlü bağların sürdürülmesindeki liderliği ve kişisel rolü için teşekkür eden Gallant, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması için bir çerçeve oluşturmaya çalıştığını da vurguladı.

Mecdel Şems ve Beyrut saldırıları

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına 27 Temmuz'da roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya 30 Temmuz'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 2 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetmiş, 74 kişi yaralanmıştı.
İsrail ordusu, söz konusu saldırıda Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuştu. Hizbullah bu haberi doğrulamamıştı.
İsrail ABD baryak ve Filistin Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
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