https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/israil-ordusu-olduruldugunu-duyurmustu-hizbullahtan-fuad-sukur-hakkinda-yalanlama-geldi-1086363007.html

İsrail ordusu öldürüldüğünü duyurmuştu: Hizbullah'tan Fuad Şükür hakkında yalanlama geldi

İsrail ordusu öldürüldüğünü duyurmuştu: Hizbullah'tan Fuad Şükür hakkında yalanlama geldi

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, dün Beyrut'a düzenlediği saldırı sonucunda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Şükür'ün öldürüldüğünü öne sürerken, Hizbullah'tan konuya... 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T09:36+0300

2024-07-31T09:36+0300

2024-07-31T09:37+0300

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lübnan

fuad şükür

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Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hedef aldığı üst düzey komutanlardan Fuad Şükür'ün yıkılan binanın enkazı altında olduğunu, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun dün Beyrut'un Dahiye bölgesinde üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü hedef aldığı saldırı hakkında bilgi verdi.Açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de sivillerin yaşadığı bir binayı hedef aldığı, saldırıda bazı sivillerin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.Binadaki birçok katın yıkıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Şükür'ün de saldırı esnasında söz konusu binada olduğu kaydedildi.Açıklamada, Şükür'ün halen enkaz altında olduğu, arama ve kurtarma ekiplerinin enkaz üzerinde hummalı bir şekilde çalışma yürüttüğü aktarıldı.İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür’ü öldürdüğünü duyurmuştu.İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, öldürülen komutanın Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın 'sağ kolu' olduğunu iddia etmişti.Açıklamada ayrıca, Şükür’ün 8 Ekim 2023’ten beri İsrail’e yönelik saldırıları yönettiği ve 27 Temmuz’daki Mecdel Şems saldırısının sorumlusu olduğu öne sürülmüştü.İsrail güçleri, dün Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında 1 kişinin öldüğü ve 68 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını ileri sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/israil-ordusu-hizbullah-komutani-fuad-sukurun-olduruldugunu-duyurdu-1086356502.html

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israil, hizbullah, beyrut, lübnan, fuad şükür