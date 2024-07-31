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İsrail ordusu, Hizbullah komutanı Fuad Şükür’ün öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Hizbullah komutanı Fuad Şükür’ün öldürüldüğünü duyurdu

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Beyrut’un güneyine düzenlenen saldırıda Hizbullah’ın ‘en kıdemli’ komutanı Fuad Şükr'ün öldürüldüğünü duyurdu. 31.07.2024, Sputnik Türkiye

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IDF’den yapılan açıklamada, Hizbullah’ın üst düzey komutanı Fuad Şükür’ün İsrail Hava Kuvvetleri’nin Beyrut’un güneyine yönelik saldırısında öldürüldüğü belirtildi.Açıklamada, “IDF, İsrail’in savaş uçaklarının istihbarata dayalı nokta atışlı saldırıda Beyrut’un bölgesinde terör örgütü Hizbullah’ın en üst düzey komutanı ve stratejik birimi başkanı Fuad Şükür’ü veya Seyyid Muhsin’i öldürdüğünü duyurur” ifadelerine yer verildi.Daha önce Lübnanlı güvenlik güçlerinden bir kaynak Sky News Arabia televizyonuna Hizbullah komutanı Fuad Şükür’ün İsrail’in saldırısında öldürüldüğünü bildirmişti.İsrail ordusuna göre Şükür, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın ‘sağ kolu’ ve askeri operasyonların planlanması ve yönetiminden sorumlu danışmandı. Hizbullah, Şükür'ün ölümünü henüz doğrulamadı.Birkaç yıl önce Hizbullah'ın hassas füze projesinin komutanı olarak atandığı belirtilen Fuad Şükür, 1983’te Beyrut’ta ABD’ye ait askeri üsse düzenlenen, 240’ın üzerinde Amerikalı askerin öldüğü bombalı saldırıdaki rolü nedeniyle ABD tarafından arananlar listesinde yer alıyordu. Rewards for Justice sitesinin verilerine göre Washington, Şükür hakkında bilgi karşılığında 5 milyon dolara kadar ödül koymuştu.

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