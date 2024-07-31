https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/israil-istedigi-herkesi-nerede-olurlarsa-olsun-ortadan-kaldirabilecegini-gostermek-istiyor-1086376002.html
‘İsrail, istediği herkesi nerede olurlarsa olsun ortadan kaldırabileceğini göstermek istiyor’
‘İsrail, istediği herkesi nerede olurlarsa olsun ortadan kaldırabileceğini göstermek istiyor’
Sputnik Türkiye
Haniye suikastını değerlendiren İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Arif Dehkandar, İsrail’in bu operasyonla istediği herkesi dünyanın neresinde olurlarsa... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T15:06+0300
2024-07-31T15:06+0300
2024-07-31T15:01+0300
israil- filistin çatışması
ismail haniye
hamas
filistin
israil
israil-filistin
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ensarullah
husiler
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Sputnik’e konuşan Dehkandar, Haniye suikastının İran'ın caydırıcı kapasitesini zayıflatmak için yapıldığına dikkat çekerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasının, İran'ın siyasi ve askeri şahsiyetlerin, özellikle de direniş ekseninin etkili isimlerinin hayatlarını korumak için giderek daha ciddi tedbirler alması gerektiğinin bir işareti olduğunu dile getiren uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Siyonist rejim tamamen yok edilmeli’İran’ın eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve İran Meclisi’nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Abbas Golru de Haniye suikastını Sputnik’e değerlendirdi.Golru, “Olayın detaylarını inceliyoruz ancak bu terör eyleminin arkasında İsrail'in cani rejiminin olduğu şimdiden açık ve doğal olarak Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu istihbarat, güvenlik ve askeri kurumlardan daha derinlemesine araştırma yapmalarını ve ilave boyutlar ortaya koymalarını talep edecek. Eğer Siyonist rejim hesap vermekten kaçabileceğini düşünüyorsa büyük bir yanılgı içerisinde ve mutlaka İran'ın büyük intikamıyla karşı karşıya kalmalı” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:‘İsrail, Ortadoğu’dan silinmeli’Yemen’deki Ensarullah (Husiler) hareketinin hukuk danışmanı Abdülrab el-Murtada, İsrail’in Beyrut ve Tahran saldırılarını kınadı.Sputnik’e konuşan el-Murtada, “İsrail, Araplar için oluşturduğu tehlike nedeniyle bölgeden silinmeli. Ensarullah'ın ulaşmak istediği şey de bu” yorumunda bulundu.İsrail’in, Ensarullah'tan beklenmedik bir karşılık göreceğini kaydeden Yemenli yetkili, “Sana dünyayı şaşırtacak ve şok edecek. Amerikalıların Kızıldeniz'den çıkarılmasında Ensarallah hareketinin oynadığı büyük role bakın. Batı, İsrail'i savunmakta ve bir hafta önce Tel Aviv'e yapılan saldırıya yanıt vermekte başarısız oldu. Ancak ABD'nin yakın gelecekte durumu tırmandırma olasılığı yüksek” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/haniye-suikasti-sonrasi-beyaz-saraydan-ilk-aciklama-saldiri-olursa-israile-yardim-ederiz-1086360722.html
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ismail haniye, hamas, filistin, israil, israil-filistin, iran, yemen, ensarullah, husiler
ismail haniye, hamas, filistin, israil, israil-filistin, iran, yemen, ensarullah, husiler
‘İsrail, istediği herkesi nerede olurlarsa olsun ortadan kaldırabileceğini göstermek istiyor’
Haniye suikastını değerlendiren İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Arif Dehkandar, İsrail’in bu operasyonla istediği herkesi dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar ortadan kaldıracak yetenekte olduğunu sergilemek istediğini belirtti.
Sputnik’e konuşan Dehkandar, Haniye suikastının İran'ın caydırıcı kapasitesini zayıflatmak için yapıldığına dikkat çekerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
İsrail, istediği her bir kişiyi dünyanın neresinde olursa olsun ortadan kaldırabileceğini göstermek istiyor. Ayetullah Hamaney'in açık misilleme mesajı, İran'ın dengeyi ve caydırıcılığı yeniden tesis etme konusundaki kararlılığını gösteriyor. Zamanında karşılık verilmemesi, İsrail’de daha da büyük bir cesarete yol açacağından bu eyleme kesinlikle misilleme yapılacak.
Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasının, İran'ın siyasi ve askeri şahsiyetlerin, özellikle de direniş ekseninin etkili isimlerinin hayatlarını korumak için giderek daha ciddi tedbirler alması gerektiğinin bir işareti olduğunu dile getiren uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ortadoğu'nun sorunlu bölgesindeki durum gün geçtikçe daha karmaşık bir hal alıyor ve çatışmaların her an yeni bir aşamaya geçme ihtimali var. Kuşkusuz İran'ın bu eylemlere tepki göstermesi kaçınılmaz. Ancak bu tepkinin niceliği ve niteliği henüz bilinmiyor. Bu konudaki karar İran yönetimi ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından verilecek.
‘Siyonist rejim tamamen yok edilmeli’
İran’ın eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve İran Meclisi’nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Abbas Golru de Haniye suikastını Sputnik’e değerlendirdi.
Golru, “Olayın detaylarını inceliyoruz ancak bu terör eyleminin arkasında İsrail'in cani rejiminin olduğu şimdiden açık ve doğal olarak Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu istihbarat, güvenlik ve askeri kurumlardan daha derinlemesine araştırma yapmalarını ve ilave boyutlar ortaya koymalarını talep edecek. Eğer Siyonist rejim hesap vermekten kaçabileceğini düşünüyorsa büyük bir yanılgı içerisinde ve mutlaka İran'ın büyük intikamıyla karşı karşıya kalmalı” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Böyle bir cüretkarlığın sonucu, bu suç rejiminin yeryüzünden tamamen yok edilmesi olmalı. El Aksa Fırtınası Operasyonu sınırlı bir olguydu. Siyonist suçluların hiçbirinin işgal altındaki topraklarda kalmaması ve kaçmayı tercih etmesi için daha da sert koşullar yaratacağız.
‘İsrail, Ortadoğu’dan silinmeli’
Yemen’deki Ensarullah (Husiler) hareketinin hukuk danışmanı Abdülrab el-Murtada, İsrail’in Beyrut ve Tahran saldırılarını kınadı.
Sputnik’e konuşan el-Murtada, “İsrail, Araplar için oluşturduğu tehlike nedeniyle bölgeden silinmeli. Ensarullah'ın ulaşmak istediği şey de bu” yorumunda bulundu.
İsrail’in, Ensarullah'tan beklenmedik bir karşılık göreceğini kaydeden Yemenli yetkili, “Sana dünyayı şaşırtacak ve şok edecek. Amerikalıların Kızıldeniz'den çıkarılmasında Ensarallah hareketinin oynadığı büyük role bakın. Batı, İsrail'i savunmakta ve bir hafta önce Tel Aviv'e yapılan saldırıya yanıt vermekte başarısız oldu. Ancak ABD'nin yakın gelecekte durumu tırmandırma olasılığı yüksek” diye ekledi.