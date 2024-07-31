https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/israil-istedigi-herkesi-nerede-olurlarsa-olsun-ortadan-kaldirabilecegini-gostermek-istiyor-1086376002.html

‘İsrail, istediği herkesi nerede olurlarsa olsun ortadan kaldırabileceğini göstermek istiyor’

‘İsrail, istediği herkesi nerede olurlarsa olsun ortadan kaldırabileceğini göstermek istiyor’

Sputnik Türkiye

Haniye suikastını değerlendiren İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Arif Dehkandar, İsrail’in bu operasyonla istediği herkesi dünyanın neresinde olurlarsa... 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T15:06+0300

2024-07-31T15:06+0300

2024-07-31T15:01+0300

israil- filistin çatışması

ismail haniye

hamas

filistin

israil

israil-filistin

iran

yemen

ensarullah

husiler

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Sputnik’e konuşan Dehkandar, Haniye suikastının İran'ın caydırıcı kapasitesini zayıflatmak için yapıldığına dikkat çekerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasının, İran'ın siyasi ve askeri şahsiyetlerin, özellikle de direniş ekseninin etkili isimlerinin hayatlarını korumak için giderek daha ciddi tedbirler alması gerektiğinin bir işareti olduğunu dile getiren uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Siyonist rejim tamamen yok edilmeli’İran’ın eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve İran Meclisi’nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Abbas Golru de Haniye suikastını Sputnik’e değerlendirdi.Golru, “Olayın detaylarını inceliyoruz ancak bu terör eyleminin arkasında İsrail'in cani rejiminin olduğu şimdiden açık ve doğal olarak Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu istihbarat, güvenlik ve askeri kurumlardan daha derinlemesine araştırma yapmalarını ve ilave boyutlar ortaya koymalarını talep edecek. Eğer Siyonist rejim hesap vermekten kaçabileceğini düşünüyorsa büyük bir yanılgı içerisinde ve mutlaka İran'ın büyük intikamıyla karşı karşıya kalmalı” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:‘İsrail, Ortadoğu’dan silinmeli’Yemen’deki Ensarullah (Husiler) hareketinin hukuk danışmanı Abdülrab el-Murtada, İsrail’in Beyrut ve Tahran saldırılarını kınadı.Sputnik’e konuşan el-Murtada, “İsrail, Araplar için oluşturduğu tehlike nedeniyle bölgeden silinmeli. Ensarullah'ın ulaşmak istediği şey de bu” yorumunda bulundu.İsrail’in, Ensarullah'tan beklenmedik bir karşılık göreceğini kaydeden Yemenli yetkili, “Sana dünyayı şaşırtacak ve şok edecek. Amerikalıların Kızıldeniz'den çıkarılmasında Ensarallah hareketinin oynadığı büyük role bakın. Batı, İsrail'i savunmakta ve bir hafta önce Tel Aviv'e yapılan saldırıya yanıt vermekte başarısız oldu. Ancak ABD'nin yakın gelecekte durumu tırmandırma olasılığı yüksek” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/haniye-suikasti-sonrasi-beyaz-saraydan-ilk-aciklama-saldiri-olursa-israile-yardim-ederiz-1086360722.html

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ismail haniye, hamas, filistin, israil, israil-filistin, iran, yemen, ensarullah, husiler