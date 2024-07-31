Haniye suikastı: ‘İsrail İran’ı savaşa çekmek istiyor’

Türkiye
Mahmut Abbas Türkiye'ye geliyor: Meclis Genel Kurulu'na hitap edecek
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Lüks araçlar mercek altında: '150 kişinin hiçbir geliri olmadığı halde sahip olması dikkat çekici'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Arslan: Ortada gerçekçi olmayan, açıkları olan bir yasa var
12:05
84 dk
HABER MASASI
Dünya mutluluk raporuna göre Türkiye 143 ülke arasında 98.sırada yer aldı.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Hamas’ın siyasi kanadının lideri Haniye öldürüldü
09:20
99 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Uçan tüketicinin uğradığı mağduriyetler
12:06
83 dk
HABER MASASI
Tükenmişlik sendromunu 8 adımda alt edebilirsiniz.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Kuaför ve berberlerde yeni uygulama yürürlüğe girdi
15:11
3 dk
SESLİ HABER
Çin'in uyarısı gerçek oldu: ABD'den askeri yardım geldi
15:25
2 dk
SESLİ HABER
Hizbullah'tan İsrail'in iddiasına yalanlama geldi
15:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
16:11
1 dk
SESLİ HABER
Hamas liderine İran'da suikast
16:27
2 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin nüfusu 2100'de 55 milyonun altına düşebilir'
16:45
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/haniye-suikasti-israil-irani-savasa-cekmek-istiyor-1086378043.html
Haniye suikastı: ‘İsrail İran’ı savaşa çekmek istiyor’
Haniye suikastı: ‘İsrail İran’ı savaşa çekmek istiyor’
Sputnik Türkiye
Hamas Lideri Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikastte öldürülmesine ilişkin Sputnik’e konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur, İsrail’in... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T15:40+0300
2024-07-31T15:40+0300
dünya
hamas
hamas
hamas hareketi
ismail heniyye
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
gazze ablukası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102473/55/1024735551_0:29:1024:605_1920x0_80_0_0_82f3fef4064a2897cb07f639298eb3d8.jpg
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikasta uğradı.Hamas suikastın 'cevapsız kalmayacağını' duyururken, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini ve İsrail'den Haniye'nin intikamını almayı vazife kabul ettiklerini söyledi.‘Gazze Savaşı artarak devam edecek’Ortadoğu'da yaşanan hareketliliği Sputnik’e değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şunları ifade etti:‘İran’a savaş çağrısı’Saldırının İran’da gerçekleşmesine de dikkat çeken Sambur bunun İrana yönelik bir mesaj olduğunu belirterek şöyle konuştu:‘ABD temsilcisi bu süreçte Ortadoğu’da’Ortadoğu’daki gelişmeler yaşanırken ABD’nin Ortadoğu temsilcisinin de bölgede olmasına dikkat çeken Prof. Dr. Sambur sözlerine şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/iran-lideri-hamaney-israil-cok-agir-bir-cezaya-carptirilacak-1086365243.html
israil
gazze
gazze şeridi
abd
amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102473/55/1024735551_90:0:934:633_1920x0_80_0_0_612eb9e068bb8ce55de6a986fdfd3bdf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hamas, hamas, hamas hareketi, ismail heniyye, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, ortadoğu, abd, abd, türkiye, amerika, ateşkes
hamas, hamas, hamas hareketi, ismail heniyye, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, ortadoğu, abd, abd, türkiye, amerika, ateşkes

Haniye suikastı: ‘İsrail İran’ı savaşa çekmek istiyor’

15:40 31.07.2024
© Fotoğraf : Twitterİsmail Haniye
İsmail Haniye - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Hamas Lideri Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikastte öldürülmesine ilişkin Sputnik’e konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur, İsrail’in İran’ı Ortadoğu’daki çatışmaların içine çekmek istediğini belirtti. Sabur suikast sırasında ABD’nin Ortadoğu temsilcisinin de bölgede olmasına dikkat çekti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikasta uğradı.
Hamas suikastın 'cevapsız kalmayacağını' duyururken, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini ve İsrail'den Haniye'nin intikamını almayı vazife kabul ettiklerini söyledi.

‘Gazze Savaşı artarak devam edecek’

Ortadoğu'da yaşanan hareketliliği Sputnik’e değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şunları ifade etti:
“Ortadoğu her zaman sıcak gelişmelere gebe bir bölge. Haniye'nin öldürülmesi tabi Filistin-Hamas-İsrail savaşında çok önemli bir dönemeç. 7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği saldırıdan sonra İsrail, Hamas'ın askeri ve siyasal liderliklerine hedef alacağını ilan etmişti. Bunun için de yakın bir zamanda Muhammed Deif’e operasyon gerçekleştirdi. İsrail Hamas’ın siyasi kanadın önemli isimlerine karşı önemli operasyonlar gerçekleştirdi. Ve bunun zirve noktası Tahran'da Haniye'nin öldürülmesi oldu. İsrail'in şov yaparcasına bu suikasti gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanı'nın göreve başladığı törenden hemen sonra Tahran'ın göbeğinde Hamas'ın siyasi kanat liderlerinin öldürülmesi hakikaten çok önemli mesajlar, sembolik mesajlar içeriyor. Şunu algılamak lazım, Filistin-Hamas liderlerine yönelik suikastlar yeni değil. Haniye'nin de öldürülmesi bu anlamda beklenilmeye bir şey değil. Hatta İsrail askeri kanat liderinin Yahya Sinvar'ın da hedefte olduğunu zaten açıkça söylüyor. Bir de tabi dün gece de aynı zamanda Hizbullah'ın askeri kanadından çok önemli bir komutanın öldürülmesi de neredeyse eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman şu ortaya çıkıyor. Her şeyden önce İsrail ve Hamas arasındaki savaş kısa sürede bitmeyecek. Yani bir ateşkes ya da bir savaşın bitmesi gibi bir durum söz konusu olmayacak. Yani Gazze'deki savaş artarak devam edecek. İkinci olarak, İsrail zaten Güney Lübnan'a yönelik operasyon sinyallerini çok güçlü bir şekilde veriyor. İsrail, Lübnan'ı savaşa dahil etme konusunda çok arzulu, istekli. Tabii bundan da önemlisi, İsrail bu Ortadoğu çatışmasına İran'ın aktif bir şekilde dahil olmasını istiyor."

‘İran’a savaş çağrısı’

Saldırının İran’da gerçekleşmesine de dikkat çeken Sambur bunun İrana yönelik bir mesaj olduğunu belirterek şöyle konuştu:
“Yani aslında Haniye'nin tahranın göbeğinde öldürülmesinin açık mesajı İran'a savaş daveti yapmaktır. İran'ı savaşa zorlamaktır aslında. Yani bundan sonra bölgede İsrail, Hamas, Lübnan, İran etrafında gelişen çok yoğun krizlerin, yoğun çatışmaların olmasını bekleyebiliriz. Yani bu anlamda Ortadoğu'da barış, ateş, kes kelimeleri artık hayal diyebiliriz. Bundan sonra İran'a yönelik daha bir takım başka saldırılar öngörmek mümkün. Tabi bu noktada Hamas bu suikastın cevapsız kalamayacağını, İran dini lideri Hamaney, Haniye'nin intikamının alınacağını söyledi. Çünkü bu suikast İran topraklarında gerçekleştirildi. Şimdi yeni gelişmeler bu tarafların İsrail'e vereceği cevapta gizli.”

‘ABD temsilcisi bu süreçte Ortadoğu’da’

Ortadoğu’daki gelişmeler yaşanırken ABD’nin Ortadoğu temsilcisinin de bölgede olmasına dikkat çeken Prof. Dr. Sambur sözlerine şöyle devam etti:
‘Tabi bu noktada bir şey daha vurgulamak lazım. Amerika'nın hem bu saldırının, hem de Lübnan'daki suikastın, olduğu sırada Amerika'nın Ortadoğu temsilcisi Ortadoğu'yu geziyor, ziyaretler yapıyor. Aslında bununla da İsrail, Amerika dahil hiçbir aktörün durumu biraz daha gerileme, tansiyonu düşürmek, taraflar arası diyalog zemini oluşturma çabalarına izin vermeyeceğini ortaya koyuyor. Bu noktada İsrail bütün Ortadoğu'da topyekûn bir savaş ilanı. Bu da tabi Rusya gibi, Çin gibi işte Ortadoğu'da bir takım normalleşme çabalarına katkı sunmak isteyen uluslararası aktörlerin önünü kapatan bir etki yaratıyor.’
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
DÜNYA
İran lideri Hamaney: İsrail çok ağır bir cezaya çarptırılacak
11:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала