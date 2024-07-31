Haniye suikastı: ‘İsrail İran’ı savaşa çekmek istiyor’
© Fotoğraf : Twitterİsmail Haniye
© Fotoğraf : Twitter
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Hamas Lideri Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikastte öldürülmesine ilişkin Sputnik’e konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur, İsrail’in İran’ı Ortadoğu’daki çatışmaların içine çekmek istediğini belirtti. Sabur suikast sırasında ABD’nin Ortadoğu temsilcisinin de bölgede olmasına dikkat çekti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikasta uğradı.
Hamas suikastın 'cevapsız kalmayacağını' duyururken, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini ve İsrail'den Haniye'nin intikamını almayı vazife kabul ettiklerini söyledi.
‘Gazze Savaşı artarak devam edecek’
Ortadoğu'da yaşanan hareketliliği Sputnik’e değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şunları ifade etti:
“Ortadoğu her zaman sıcak gelişmelere gebe bir bölge. Haniye'nin öldürülmesi tabi Filistin-Hamas-İsrail savaşında çok önemli bir dönemeç. 7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği saldırıdan sonra İsrail, Hamas'ın askeri ve siyasal liderliklerine hedef alacağını ilan etmişti. Bunun için de yakın bir zamanda Muhammed Deif’e operasyon gerçekleştirdi. İsrail Hamas’ın siyasi kanadın önemli isimlerine karşı önemli operasyonlar gerçekleştirdi. Ve bunun zirve noktası Tahran'da Haniye'nin öldürülmesi oldu. İsrail'in şov yaparcasına bu suikasti gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanı'nın göreve başladığı törenden hemen sonra Tahran'ın göbeğinde Hamas'ın siyasi kanat liderlerinin öldürülmesi hakikaten çok önemli mesajlar, sembolik mesajlar içeriyor. Şunu algılamak lazım, Filistin-Hamas liderlerine yönelik suikastlar yeni değil. Haniye'nin de öldürülmesi bu anlamda beklenilmeye bir şey değil. Hatta İsrail askeri kanat liderinin Yahya Sinvar'ın da hedefte olduğunu zaten açıkça söylüyor. Bir de tabi dün gece de aynı zamanda Hizbullah'ın askeri kanadından çok önemli bir komutanın öldürülmesi de neredeyse eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman şu ortaya çıkıyor. Her şeyden önce İsrail ve Hamas arasındaki savaş kısa sürede bitmeyecek. Yani bir ateşkes ya da bir savaşın bitmesi gibi bir durum söz konusu olmayacak. Yani Gazze'deki savaş artarak devam edecek. İkinci olarak, İsrail zaten Güney Lübnan'a yönelik operasyon sinyallerini çok güçlü bir şekilde veriyor. İsrail, Lübnan'ı savaşa dahil etme konusunda çok arzulu, istekli. Tabii bundan da önemlisi, İsrail bu Ortadoğu çatışmasına İran'ın aktif bir şekilde dahil olmasını istiyor."
‘İran’a savaş çağrısı’
Saldırının İran’da gerçekleşmesine de dikkat çeken Sambur bunun İrana yönelik bir mesaj olduğunu belirterek şöyle konuştu:
“Yani aslında Haniye'nin tahranın göbeğinde öldürülmesinin açık mesajı İran'a savaş daveti yapmaktır. İran'ı savaşa zorlamaktır aslında. Yani bundan sonra bölgede İsrail, Hamas, Lübnan, İran etrafında gelişen çok yoğun krizlerin, yoğun çatışmaların olmasını bekleyebiliriz. Yani bu anlamda Ortadoğu'da barış, ateş, kes kelimeleri artık hayal diyebiliriz. Bundan sonra İran'a yönelik daha bir takım başka saldırılar öngörmek mümkün. Tabi bu noktada Hamas bu suikastın cevapsız kalamayacağını, İran dini lideri Hamaney, Haniye'nin intikamının alınacağını söyledi. Çünkü bu suikast İran topraklarında gerçekleştirildi. Şimdi yeni gelişmeler bu tarafların İsrail'e vereceği cevapta gizli.”
‘ABD temsilcisi bu süreçte Ortadoğu’da’
Ortadoğu’daki gelişmeler yaşanırken ABD’nin Ortadoğu temsilcisinin de bölgede olmasına dikkat çeken Prof. Dr. Sambur sözlerine şöyle devam etti:
‘Tabi bu noktada bir şey daha vurgulamak lazım. Amerika'nın hem bu saldırının, hem de Lübnan'daki suikastın, olduğu sırada Amerika'nın Ortadoğu temsilcisi Ortadoğu'yu geziyor, ziyaretler yapıyor. Aslında bununla da İsrail, Amerika dahil hiçbir aktörün durumu biraz daha gerileme, tansiyonu düşürmek, taraflar arası diyalog zemini oluşturma çabalarına izin vermeyeceğini ortaya koyuyor. Bu noktada İsrail bütün Ortadoğu'da topyekûn bir savaş ilanı. Bu da tabi Rusya gibi, Çin gibi işte Ortadoğu'da bir takım normalleşme çabalarına katkı sunmak isteyen uluslararası aktörlerin önünü kapatan bir etki yaratıyor.’