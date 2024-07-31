Haniye suikastı: ‘İsrail İran’ı savaşa çekmek istiyor’

“Ortadoğu her zaman sıcak gelişmelere gebe bir bölge. Haniye'nin öldürülmesi tabi Filistin-Hamas-İsrail savaşında çok önemli bir dönemeç. 7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği saldırıdan sonra İsrail, Hamas'ın askeri ve siyasal liderliklerine hedef alacağını ilan etmişti. Bunun için de yakın bir zamanda Muhammed Deif’e operasyon gerçekleştirdi. İsrail Hamas’ın siyasi kanadın önemli isimlerine karşı önemli operasyonlar gerçekleştirdi. Ve bunun zirve noktası Tahran'da Haniye'nin öldürülmesi oldu. İsrail'in şov yaparcasına bu suikasti gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanı'nın göreve başladığı törenden hemen sonra Tahran'ın göbeğinde Hamas'ın siyasi kanat liderlerinin öldürülmesi hakikaten çok önemli mesajlar, sembolik mesajlar içeriyor. Şunu algılamak lazım, Filistin-Hamas liderlerine yönelik suikastlar yeni değil. Haniye'nin de öldürülmesi bu anlamda beklenilmeye bir şey değil. Hatta İsrail askeri kanat liderinin Yahya Sinvar'ın da hedefte olduğunu zaten açıkça söylüyor. Bir de tabi dün gece de aynı zamanda Hizbullah'ın askeri kanadından çok önemli bir komutanın öldürülmesi de neredeyse eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman şu ortaya çıkıyor. Her şeyden önce İsrail ve Hamas arasındaki savaş kısa sürede bitmeyecek. Yani bir ateşkes ya da bir savaşın bitmesi gibi bir durum söz konusu olmayacak. Yani Gazze'deki savaş artarak devam edecek. İkinci olarak, İsrail zaten Güney Lübnan'a yönelik operasyon sinyallerini çok güçlü bir şekilde veriyor. İsrail, Lübnan'ı savaşa dahil etme konusunda çok arzulu, istekli. Tabii bundan da önemlisi, İsrail bu Ortadoğu çatışmasına İran'ın aktif bir şekilde dahil olmasını istiyor."