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Gündemden düşmeyen Boeing dev zarar açıkladı
Gündemden düşmeyen Boeing dev zarar açıkladı
Sputnik Türkiye
Tartışmalı 737 model yolcu uçaklarıyla gündemden düşmeyen ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing, yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 1,44 milyar dolar net... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T17:03+0300
2024-07-31T17:04+0300
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Bugüne kadar 4 bin insanın hayatına mal olan kazalara karışan tartışmalı şirketin, yılın ikinci çeyreğine ilişkin açıkladığı finansal sonuçlarına göre geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.6 azalarak 16.86 milyar dolar oldu.Boeing, bu dönemde yaklaşık 1.44 milyar dolar net zarar etti. Şirketin geçen yılın aynı döneminde kaydedilen net zararı 149 milyon dolar seviyesindeydi.Şirketin ocak-haziran dönemini kapsayan ilk yarı geliri ise 33.4 milyar dolarla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.2 geriledi.Boeing Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dave Calhoun, zorlu bir çeyrek geçirmelerine rağmen kalite yönetim sistemlerini güçlendirdiklerini ve önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, "Kapsamlı güvenlik ve kalite planımızı uyguluyoruz ve Spirit AeroSystems'ı satın almak için bir anlaşmaya vardık. Yapacak çok işimiz var ancak ilerleme gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.Boeing, 1 Temmuz'da Amerikalı ticari uçak üreticisi Spirit AeroSystems'i yaklaşık 4.7 milyar dolar özkaynak değeriyle tamamı hisse senedine dayalı bir işlemle satın alacağını duyurmuştu.Şirket, bir diğer açıklamasında da Kelly Ortberg'in Boeing Başkanlığı ve CEO'luk görevini Dave Calhoun'dan devralacağını ve 8 Ağustos itibarıyla bu göreve başlayacağını duyurdu.Ocak 2020'den beri şirketin Başkan ve CEO'su olarak görev yapan Calhoun, daha önce şirketten emekli olacağını açıklamıştı.Sputnik’e konuşan bir kaynağa göre ABD Adalet Bakanlığı, Boeing’in 2021’de imzalanan ve uygulamalarını gözden geçirmesi ve düzenli rapor vermesi koşuluyla şirketi dava açılmasına karşı koruyan anlaşmayı ihlal ettiği sonucuna vardı. İddianamede bir tek maddenin yer alacağını belirten kaynak, bunun, uçakların güvenliğini sağlama yönündeki önlemler konusunda ABD hükümetini aldatmak olduğunu kaydetti.Boeing’in, 2018 ve 2019 yıllarında Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen ve toplamda 346 kişinin ölümüne yol açan kazalara ilişkin davada dolandırıcılık suçlamalarını kabul edeceği belirtilmişti.ABD Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili, Boeing ve bakanlık arasında şirketin ölümcül 737 MAX kazalarıyla ilgili ABD soruşturmasında suçunu kabul etmesi yönünde bir anlaşmaya varıldığını bildirirken, “Boeing, Adalet Bakanlığı'nın iki ölümcül 737 MAX kazasıyla bağlantılı soruşturmasını çözmek için bir dolandırıcılık komplosu suçunu kabul etti” şeklinde konuşmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/bir-gunu-sorunsuz-gecmiyor-boeing-yolcu-ucaginin-kalkis-sirasinda-tekerlegi-koptu-1085705479.html
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boeing, boeing 737, boeing 737 max, zarar, bilanço, abd

Gündemden düşmeyen Boeing dev zarar açıkladı

17:03 31.07.2024 (güncellendi: 17:04 31.07.2024)
© AFP 2023 / JUSTIN TALLISBoeing
Boeing - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© AFP 2023 / JUSTIN TALLIS
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Tartışmalı 737 model yolcu uçaklarıyla gündemden düşmeyen ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing, yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 1,44 milyar dolar net zarar ettiğini ve gelirinin yüzde 14.6 düştüğünü duyurdu.
Bugüne kadar 4 bin insanın hayatına mal olan kazalara karışan tartışmalı şirketin, yılın ikinci çeyreğine ilişkin açıkladığı finansal sonuçlarına göre geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.6 azalarak 16.86 milyar dolar oldu.
Boeing, bu dönemde yaklaşık 1.44 milyar dolar net zarar etti. Şirketin geçen yılın aynı döneminde kaydedilen net zararı 149 milyon dolar seviyesindeydi.
Şirketin ocak-haziran dönemini kapsayan ilk yarı geliri ise 33.4 milyar dolarla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.2 geriledi.
Boeing Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dave Calhoun, zorlu bir çeyrek geçirmelerine rağmen kalite yönetim sistemlerini güçlendirdiklerini ve önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, "Kapsamlı güvenlik ve kalite planımızı uyguluyoruz ve Spirit AeroSystems'ı satın almak için bir anlaşmaya vardık. Yapacak çok işimiz var ancak ilerleme gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.
Boeing, 1 Temmuz'da Amerikalı ticari uçak üreticisi Spirit AeroSystems'i yaklaşık 4.7 milyar dolar özkaynak değeriyle tamamı hisse senedine dayalı bir işlemle satın alacağını duyurmuştu.
Şirket, bir diğer açıklamasında da Kelly Ortberg'in Boeing Başkanlığı ve CEO'luk görevini Dave Calhoun'dan devralacağını ve 8 Ağustos itibarıyla bu göreve başlayacağını duyurdu.
Ocak 2020'den beri şirketin Başkan ve CEO'su olarak görev yapan Calhoun, daha önce şirketten emekli olacağını açıklamıştı.
Sputnik’e konuşan bir kaynağa göre ABD Adalet Bakanlığı, Boeing’in 2021’de imzalanan ve uygulamalarını gözden geçirmesi ve düzenli rapor vermesi koşuluyla şirketi dava açılmasına karşı koruyan anlaşmayı ihlal ettiği sonucuna vardı. İddianamede bir tek maddenin yer alacağını belirten kaynak, bunun, uçakların güvenliğini sağlama yönündeki önlemler konusunda ABD hükümetini aldatmak olduğunu kaydetti.
Boeing’in, 2018 ve 2019 yıllarında Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen ve toplamda 346 kişinin ölümüne yol açan kazalara ilişkin davada dolandırıcılık suçlamalarını kabul edeceği belirtilmişti.
ABD Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili, Boeing ve bakanlık arasında şirketin ölümcül 737 MAX kazalarıyla ilgili ABD soruşturmasında suçunu kabul etmesi yönünde bir anlaşmaya varıldığını bildirirken, “Boeing, Adalet Bakanlığı'nın iki ölümcül 737 MAX kazasıyla bağlantılı soruşturmasını çözmek için bir dolandırıcılık komplosu suçunu kabul etti” şeklinde konuşmuştu.
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