https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/galatasaray-isik-kaan-arslanin-transferini-acikladi-1086388310.html
Galatasaray, Işık Kaan Arslan'ın transferini açıkladı
Galatasaray, Işık Kaan Arslan'ın transferini açıkladı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, savunma oyuncusu Işık Kaan Arslan'ın Boluspor'a transfer olduğunu duyurdu. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T20:33+0300
2024-07-31T20:33+0300
2024-07-31T20:33+0300
spor
galatasaray
savunma
oyuncu
boluspor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086388153_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_5b2ac3bf5bde9ca2410f297af381070c.jpg
Yeni sezon kadro yapılandırma çalışmalarına devam eden Galatasaray, alt yapısından yetişen 23 yaşındaki oyuncusu Işık Kaan Arslan'ın Boluspor'a transfer olduğunu açıkladı.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Işık Kaan Arslan'ın transferi konusunda Boluspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/galatasaray-ayriligi-duyurdu-emin-bayram-kvc-westerloya-transfer-oldu-1086353595.html
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galatasaray, savunma, oyuncu, boluspor
galatasaray, savunma, oyuncu, boluspor
Galatasaray, Işık Kaan Arslan'ın transferini açıkladı
Galatasaray, savunma oyuncusu Işık Kaan Arslan'ın Boluspor'a transfer olduğunu duyurdu.
Yeni sezon kadro yapılandırma çalışmalarına devam eden Galatasaray, alt yapısından yetişen 23 yaşındaki oyuncusu Işık Kaan Arslan'ın Boluspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Işık Kaan Arslan'ın transferi konusunda Boluspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır" denildi.