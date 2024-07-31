https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/galatasaray-isik-kaan-arslanin-transferini-acikladi-1086388310.html

Galatasaray, Işık Kaan Arslan'ın transferini açıkladı

Galatasaray, Işık Kaan Arslan'ın transferini açıkladı

Sputnik Türkiye

Galatasaray, savunma oyuncusu Işık Kaan Arslan'ın Boluspor'a transfer olduğunu duyurdu. 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T20:33+0300

2024-07-31T20:33+0300

2024-07-31T20:33+0300

spor

galatasaray

savunma

oyuncu

boluspor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086388153_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_5b2ac3bf5bde9ca2410f297af381070c.jpg

Yeni sezon kadro yapılandırma çalışmalarına devam eden Galatasaray, alt yapısından yetişen 23 yaşındaki oyuncusu Işık Kaan Arslan'ın Boluspor'a transfer olduğunu açıkladı.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Işık Kaan Arslan'ın transferi konusunda Boluspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/galatasaray-ayriligi-duyurdu-emin-bayram-kvc-westerloya-transfer-oldu-1086353595.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, savunma, oyuncu, boluspor