https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/galatasaray-ayriligi-duyurdu-emin-bayram-kvc-westerloya-transfer-oldu-1086353595.html

Galatasaray, ayrılığı duyurdu: Emin Bayram, KVC Westerlo'ya transfer oldu

Galatasaray, ayrılığı duyurdu: Emin Bayram, KVC Westerlo'ya transfer oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Emin Bayram'ın Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı. 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T22:17+0300

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spor

galatasaray

emin bayram

futbol

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Galatasaraylı futbolcu Emin Bayram, Belçika takımı KVC Westerlo'ya transfer oldu.Galatasaray Kulübü, Emin Bayram'ın, Belçika ekibi KVC Westerlo'ya transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram’ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, şirketimize net 4 milyon avro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde KVC Westerlo elde edeceği transfer bedelinin yüzde 50'sini sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Ek olarak, kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır" denildi.

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galatasaray, emin bayram, futbol