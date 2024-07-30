https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/galatasaray-ayriligi-duyurdu-emin-bayram-kvc-westerloya-transfer-oldu-1086353595.html
Galatasaray, ayrılığı duyurdu: Emin Bayram, KVC Westerlo'ya transfer oldu
Galatasaray, ayrılığı duyurdu: Emin Bayram, KVC Westerlo'ya transfer oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Emin Bayram'ın Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı. 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T22:17+0300
2024-07-30T22:17+0300
2024-07-30T22:42+0300
spor
galatasaray
emin bayram
futbol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/06/1075250281_0:27:1081:635_1920x0_80_0_0_f65d6ed09b1dbf6708f261719c88448d.jpg
Galatasaraylı futbolcu Emin Bayram, Belçika takımı KVC Westerlo'ya transfer oldu.Galatasaray Kulübü, Emin Bayram'ın, Belçika ekibi KVC Westerlo'ya transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram’ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, şirketimize net 4 milyon avro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde KVC Westerlo elde edeceği transfer bedelinin yüzde 50'sini sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Ek olarak, kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/dursun-ozbekten-erden-timur-aciklamasi-galatasaraya-kusmek-yanlis--1084741668.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/06/1075250281_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_d409bab22db4d22ad9bbebb0b46de299.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray, emin bayram, futbol
galatasaray, emin bayram, futbol
Galatasaray, ayrılığı duyurdu: Emin Bayram, KVC Westerlo'ya transfer oldu
22:17 30.07.2024 (güncellendi: 22:42 30.07.2024)
Galatasaray, Emin Bayram'ın Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı.
Galatasaraylı futbolcu Emin Bayram, Belçika takımı KVC Westerlo'ya transfer oldu.
Galatasaray Kulübü, Emin Bayram'ın, Belçika ekibi KVC Westerlo'ya transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram’ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, şirketimize net 4 milyon avro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde KVC Westerlo elde edeceği transfer bedelinin yüzde 50'sini sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Ek olarak, kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır" denildi.