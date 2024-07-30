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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/rus-ordusu-donetskte-bir-koyu-daha-ele-gecirdi--1086336744.html
Rus ordusu, Donetsk’te bir köyü daha ele geçirdi
Rus ordusu, Donetsk’te bir köyü daha ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T13:51+0300
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özel askeri harekat
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birliklerinin Donetsk’te bulunan Leninskoye yerleşim birimini Ukrayna askerlerinden arındırarak kontrol altına aldığı ve taktik konumunu iyileştirdiği bildirildi. Gruba bağlı birliklerin aynı zamanda gün içinde 6 saldırıyı püskürttüğü açıklanırken düşman güçlerinin 315 asker ve bir tank kaybettiği belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun yedi karşı saldırısını püskürtürken 250 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun kaybı 500 asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ve mevzilere ulaştı ve bir karşı saldırıyı püskürttü. Düşman 650 asker ve üç zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek 125 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını imha etti.‘Dnepr’ Askeri Grubu birlikleri, gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Ukrayna ordusu 90 asker kaybetti.Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna ordusuna ait 7 adet ABD yapımı HIMARS ve bir adet Patriot füzesini ile 45 insansız hava aracını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/rusyanin-kursk-bolgesinde-4-ukrayna-iha-imha-edildi-1086325044.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, insansız hava aracı (iha), himars, patriot
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, insansız hava aracı (iha), himars, patriot

Rus ordusu, Donetsk’te bir köyü daha ele geçirdi

13:51 30.07.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birliklerinin Donetsk’te bulunan Leninskoye yerleşim birimini Ukrayna askerlerinden arındırarak kontrol altına aldığı ve taktik konumunu iyileştirdiği bildirildi. Gruba bağlı birliklerin aynı zamanda gün içinde 6 saldırıyı püskürttüğü açıklanırken düşman güçlerinin 315 asker ve bir tank kaybettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun yedi karşı saldırısını püskürtürken 250 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun kaybı 500 asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ve mevzilere ulaştı ve bir karşı saldırıyı püskürttü. Düşman 650 asker ve üç zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek 125 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını imha etti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu birlikleri, gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Ukrayna ordusu 90 asker kaybetti.
Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna ordusuna ait 7 adet ABD yapımı HIMARS ve bir adet Patriot füzesini ile 45 insansız hava aracını imha etti.
ABD insansız hava aracı İHA Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
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