https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/rus-ordusu-donetskte-bir-koyu-daha-ele-gecirdi--1086336744.html

Rus ordusu, Donetsk’te bir köyü daha ele geçirdi

Rus ordusu, Donetsk’te bir köyü daha ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T13:51+0300

2024-07-30T13:51+0300

2024-07-30T13:46+0300

ukrayna krizi

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birliklerinin Donetsk’te bulunan Leninskoye yerleşim birimini Ukrayna askerlerinden arındırarak kontrol altına aldığı ve taktik konumunu iyileştirdiği bildirildi. Gruba bağlı birliklerin aynı zamanda gün içinde 6 saldırıyı püskürttüğü açıklanırken düşman güçlerinin 315 asker ve bir tank kaybettiği belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun yedi karşı saldırısını püskürtürken 250 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun kaybı 500 asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ve mevzilere ulaştı ve bir karşı saldırıyı püskürttü. Düşman 650 asker ve üç zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek 125 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını imha etti.‘Dnepr’ Askeri Grubu birlikleri, gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Ukrayna ordusu 90 asker kaybetti.Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna ordusuna ait 7 adet ABD yapımı HIMARS ve bir adet Patriot füzesini ile 45 insansız hava aracını imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/rusyanin-kursk-bolgesinde-4-ukrayna-iha-imha-edildi-1086325044.html

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