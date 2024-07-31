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Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefonda görüştü. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın Bakıri ile telefonda görüştüğünü duyurdu.Keçeli, görüşmede, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da "şehit edilmesinin" ardından yaşanan gelişmeler ile bölgedeki durumun ele alındığını aktardı.Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasıHeniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/bakan-fidan-netanyahu-sunun-cok-iyi-farkinda-amerikayi-rehin-almis-durumda-1086389653.html
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fidan, hakan fidan, iran
fidan, hakan fidan, iran

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüştü

22:36 31.07.2024
© AA / Murat GökDışişleri Bakanı Hakan Fidan (fotoğrafta), Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (fotoğrafta), Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© AA / Murat Gök
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın Bakıri ile telefonda görüştüğünü duyurdu.
Keçeli, görüşmede, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da "şehit edilmesinin" ardından yaşanan gelişmeler ile bölgedeki durumun ele alındığını aktardı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
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