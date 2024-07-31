https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/bakan-fidan-netanyahu-sunun-cok-iyi-farkinda-amerikayi-rehin-almis-durumda-1086389653.html

Bakan Fidan: Netanyahu şunun çok iyi farkında, Amerika’yı rehin almış durumda

Bakan Fidan: Netanyahu şunun çok iyi farkında, Amerika’yı rehin almış durumda

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Netanyahu şunun çok iyi farkında. Amerika’yı rehin almış durumda. Lübnan'da savaşa girerse, ABD'nin Netanyahu'nun arkasında... 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T22:05+0300

2024-07-31T22:05+0300

2024-07-31T22:05+0300

türkiye

hakan fidan

israil

israil-filistin

türkiye

benyamin netahyahu

benyamin netanyahu

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084725662_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_f3b70c8dcd01d127a87c4614689ac358.jpg

Bakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında canlı yayında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde yaptığı konuşmada ayakta alkışlanmasının ve ABD'den aldığı desteğin onu cesaretlendirip cesaretlendirmediğinin sorulması üzerine Fidan, bu durumun Netanyahu'yu "şüphesiz her zaman cesaretlendireceğini" vurguladı.Fidan, "Bence Netanyahu şunun çok iyi farkında. Amerika’yı rehin almış durumda. Lübnan'da savaşa girerse, ABD'nin Netanyahu'nun arkasında savaşa girmek dışında hiçbir çaresi yok" değerlendirmesini yaptı.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da uğradığı suikasta ilişkin de Fidan, "Ben tekrar sizin vesilenizle şehit İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum. Filistin ulusuna başsağlığı diliyorum. İslam alemine başsağlığı diliyorum. Onun katledilmesiyle barışı da katlettiklerini unutmasınlar. Bu mesajın da altını özellikle çiziyorum" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/bakan-fidan-afrika-ulkeleriyle-ortak-calismalarimiz-yogunlasarak-devam-ediyor-1085958351.html

türkiye

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan fidan, israil, israil-filistin, türkiye, benyamin netahyahu, benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu