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Bakan Fidan: Netanyahu şunun çok iyi farkında, Amerika’yı rehin almış durumda
Bakan Fidan: Netanyahu şunun çok iyi farkında, Amerika’yı rehin almış durumda
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Netanyahu şunun çok iyi farkında. Amerika’yı rehin almış durumda. Lübnan'da savaşa girerse, ABD'nin Netanyahu'nun arkasında... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
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Bakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında canlı yayında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde yaptığı konuşmada ayakta alkışlanmasının ve ABD'den aldığı desteğin onu cesaretlendirip cesaretlendirmediğinin sorulması üzerine Fidan, bu durumun Netanyahu'yu "şüphesiz her zaman cesaretlendireceğini" vurguladı.Fidan, "Bence Netanyahu şunun çok iyi farkında. Amerika’yı rehin almış durumda. Lübnan'da savaşa girerse, ABD'nin Netanyahu'nun arkasında savaşa girmek dışında hiçbir çaresi yok" değerlendirmesini yaptı.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da uğradığı suikasta ilişkin de Fidan, "Ben tekrar sizin vesilenizle şehit İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum. Filistin ulusuna başsağlığı diliyorum. İslam alemine başsağlığı diliyorum. Onun katledilmesiyle barışı da katlettiklerini unutmasınlar. Bu mesajın da altını özellikle çiziyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/bakan-fidan-afrika-ulkeleriyle-ortak-calismalarimiz-yogunlasarak-devam-ediyor-1085958351.html
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Bakan Fidan: Netanyahu şunun çok iyi farkında, Amerika’yı rehin almış durumda

22:05 31.07.2024
© AA / Sefa KaracanDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© AA / Sefa Karacan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Netanyahu şunun çok iyi farkında. Amerika’yı rehin almış durumda. Lübnan'da savaşa girerse, ABD'nin Netanyahu'nun arkasında savaşa girmek dışında hiçbir çaresi yok" dedi.
Bakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında canlı yayında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde yaptığı konuşmada ayakta alkışlanmasının ve ABD'den aldığı desteğin onu cesaretlendirip cesaretlendirmediğinin sorulması üzerine Fidan, bu durumun Netanyahu'yu "şüphesiz her zaman cesaretlendireceğini" vurguladı.
Fidan, "Bence Netanyahu şunun çok iyi farkında. Amerika’yı rehin almış durumda. Lübnan'da savaşa girerse, ABD'nin Netanyahu'nun arkasında savaşa girmek dışında hiçbir çaresi yok" değerlendirmesini yaptı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da uğradığı suikasta ilişkin de Fidan, "Ben tekrar sizin vesilenizle şehit İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum. Filistin ulusuna başsağlığı diliyorum. İslam alemine başsağlığı diliyorum. Onun katledilmesiyle barışı da katlettiklerini unutmasınlar. Bu mesajın da altını özellikle çiziyorum" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
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Bakan Fidan: Afrika ülkeleriyle ortak çalışmalarımız yoğunlaşarak devam ediyor
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