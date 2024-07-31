https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/cumhurbaskani-erdogan-haniyenin-esi-ve-cocuklari-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1086379024.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye’nin eşi ve çocukları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye’nin eşi ve çocukları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haniye’nin eşi ve çocukları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisini verdi. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T15:49+0300
2024-07-31T15:49+0300
2024-07-31T15:54+0300
dünya
ismail haniye
recep tayyip erdoğan
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı suikast sonucu öldürülen Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin eşi ve çocukları ile bir telefonda görüştüğünü bildirdiİletişim Başkanlığı'nın açıklamasında "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tahran’da gerçekleştirilen suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin eşi ve çocukları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniye’nin hain bir suikast sonucu şehadetinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade etti" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/ak-parti-sozcusu-celik-heniyye-butun-islam-dunyasinin-sehididir-1086374204.html
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye’nin eşi ve çocukları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
15:49 31.07.2024 (güncellendi: 15:54 31.07.2024)
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haniye’nin eşi ve çocukları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisini verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı suikast sonucu öldürülen Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin eşi ve çocukları ile bir telefonda görüştüğünü bildirdi
İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tahran’da gerçekleştirilen suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin eşi ve çocukları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniye’nin hain bir suikast sonucu şehadetinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade etti" denildi.