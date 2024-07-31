https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/cumhurbaskani-erdogan-haniyenin-esi-ve-cocuklari-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1086379024.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye’nin eşi ve çocukları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye’nin eşi ve çocukları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haniye’nin eşi ve çocukları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisini verdi. 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T15:49+0300

2024-07-31T15:49+0300

2024-07-31T15:54+0300

dünya

ismail haniye

recep tayyip erdoğan

telefon görüşmesi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı suikast sonucu öldürülen Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin eşi ve çocukları ile bir telefonda görüştüğünü bildirdiİletişim Başkanlığı'nın açıklamasında "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tahran’da gerçekleştirilen suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin eşi ve çocukları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniye’nin hain bir suikast sonucu şehadetinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade etti" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/ak-parti-sozcusu-celik-heniyye-butun-islam-dunyasinin-sehididir-1086374204.html

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