https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/chp-devraldigi-belediyelerin-borclarini-acikladi-en-ufak-bir-sikintiya-gitmeyecegiz-1086384831.html

CHP devraldığı belediyelerin borçlarını açıkladı: 'En ufak bir sıkıntıya gitmeyeceğiz'

CHP devraldığı belediyelerin borçlarını açıkladı: 'En ufak bir sıkıntıya gitmeyeceğiz'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borçlarına... 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T18:31+0300

2024-07-31T18:31+0300

2024-07-31T18:31+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

gökan zeybek

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ankara büyükşehir belediyesi

mersin büyükşehir belediyesi

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

vedat ışıkhan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103772/26/1037722676_124:0:1120:560_1920x0_80_0_0_26d40733d1e36cc8f9714e4b9fcfdf2c.jpg

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "İktidarın, SGK'ye belli bir miktarın üzerinde vergi borcu ve SGK borcu olan firmaları açıklamasını istiyoruz. Bu liste açıklandığında hangi kamu kuruluşlarının, hangi yandaş şirketlerin, kimlerin SGK'ye ne kadar borcu olacağı açıkça ortaya çıkacak" dedi.Zeybek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın tüm belediyelerin SGK'ye olan vadesi geçmiş borçlarının 96 milyar lira olduğunu açıkladığını anımsatan Zeybek, bu rakamın, SGK'nin 2023 gelir tahmini olan 3.4 trilyon liranın yüzde 3'üne denk geldiğini söyledi.Emeklilerle CHP'li belediyelerin karşı karşıya getirilmek istendiğini ileri süren Zeybek, "Eğer iktidar SGK'nin vadesi geçmiş alacaklarını tahsil etmeye çalışıyor olsaydı, 2023 yılı sonunda 540 milyar lirayı bulan, son aylarda 750 milyar liraya ulaştığını tahmin ettiğimiz tüm alacaklarının üzerine giderdi. Eğer iktidar gerçekten SGK'nin alacaklarını tahsil etmek istiyorsa, belediyelerden önce, bugüne kadar borcunu açıklamayan başta yandaş şirketlerin oluşturduğu yüzde 88'lik oranının üzerine gitmeyi neden düşünmedi?" diye konuştu.'208 belediyenin ilk 100'ünün toplam borcunun 9.8 milyar liralık vergi, 20.1 milyar liralık da SGK'ye prim borcu var'Açıklanan SGK prim borçlarının belediyelere değil, belediye iştiraklerine ait olduğunu kaydeden Zeybek, "CHP'li belediyelerin almış olduğu Hazine paylarından, zaten doğrudan kaynağından kesinti yapılmaktadır. İktidarın SGK'ye belli bir miktarın üzerinde vergi borcu ve SGK borcu olan firmaları açıklamasını istiyoruz. Bu liste açıklandığında hangi kamu kuruluşlarının, hangi yandaş şirketlerin, kimlerin SGK'ye ne kadar borcu olacağı açıkça ortaya çıkacak" ifadesini kullandı.CHP'li Zeybek, 2019'daki seçimlerden hemen sonra İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Mersin'i 5 milyar 340 milyon dolar borçla devraldıklarını ve borçların 2 milyar 618 milyon dolara düştüğünü söyledi.Zeybek, "Toplam yüzde 50'den fazla dolar cinsinden azalma görebiliriz. Belediyelerin SGK'ye ve vergi dairelerine olan borçlarında ise 5 yıl içerisinde 308 milyon dolardan 485 milyon dolar seviyesinde bir değişiklik söz konusudur" dedi.CHP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti ve MHP'den 208 belediye kazandığını anımsatan Zeybek, "208 belediyenin ilk 100'ünün toplam borcunun 9.8 milyar liralık vergi, 20.1 milyar liralık da SGK'ye prim borçları olduğunu görüyoruz. Sayın Bakan'ın açıkladığı 64 milyar liralık CHP'li belediyelerin vergi ve SGK borçlarının neredeyse üçte birinden fazlası sadece bu dönemde kazandığımız belediyelerden kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.'En çok ihale alan şirketlerin borçlarını neden açıklamıyorsunuz?'Türkiye nüfusunun yüzde 66'sının bugün CHP'li belediyelerce yönetildiğine işaret eden Zeybek, şunları kaydetti:Belediyelerin SGK'ye olan borçlarına karşılık kamudan alacaklarını mahsuplaştırma talebi olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Zeybek, şu ifadeleri kullandı:'Sosyal belediyecilik uygulamalarında en ufak bir sıkıntıya gitmeyeceğiz'Zeybek, bir başka soru üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin her ay alacaklarının yüzde 5'inin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın metro yatırımları için kesildiğini belirterek, şunları kaydetti:Mersin Büyükşehir Belediyesi dışında başka belediyelere haciz işlemi yapılıp yapılmadığı sorulan Zeybek, "CHP'li başka belediyelere hacizle ilgili yazıların yazıldığını biliyoruz. Çok sayıda belediyemizden bilgi Genel Merkezimize ulaşmaya başladı. Belli ki SGK bir faaliyete geçmiş. Biz haciz işleminden önce belediyelerin borçlarının plan dahilinde, yasal düzenlemeyle belli bir vade içerisinde ödenmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz" yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/chp-genel-baskani-ozel-sokak-hayvanlarina-iliskin-yasa-hakkinda-konustu-talimati-uygulamayacagiz-1086371365.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), gökan zeybek, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ankara büyükşehir belediyesi, mersin büyükşehir belediyesi, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), vedat ışıkhan, hazine ve maliye bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı