https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/bm-guvenlik-konseyi-haniyeye-suikastin-ardindan-acil-toplanacak-1086386429.html
BM Güvenlik Konseyi, Haniye'ye suikastın ardından acil toplanacak
BM Güvenlik Konseyi, Haniye'ye suikastın ardından acil toplanacak
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Hamas lideri İsmail Haniye'ye suikastın ardından acil toplanıyor. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T19:27+0300
2024-07-31T19:27+0300
2024-07-31T19:34+0300
dünya
ismail haniye
son dakika
bm
birleşmiş milletler (bm)
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye düzenlenen suikastın ardından bugün acil toplanacak.BMGK Dönem Başkanı Rusya, toplantının yerel saatle 16.00'da gerçekleşeceğini bildirdi.Acil oturumun İran tarafından talep edildiği, talebin Rusya, Cezayir ve Çin tarafından da desteklendiği kaydedildi.İran'ın BM Daimi Temsilciliği, İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından BMGK'nin acil oturumla toplanmasını istemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/tbmm-15-agustosta-olaganustu-toplantiya-cagrildi-1086385163.html
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ismail haniye, son dakika, bm, birleşmiş milletler (bm)
ismail haniye, son dakika, bm, birleşmiş milletler (bm)
BM Güvenlik Konseyi, Haniye'ye suikastın ardından acil toplanacak
19:27 31.07.2024 (güncellendi: 19:34 31.07.2024)
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Hamas lideri İsmail Haniye'ye suikastın ardından acil toplanıyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye düzenlenen suikastın ardından bugün acil toplanacak.
BMGK Dönem Başkanı Rusya, toplantının yerel saatle 16.00'da gerçekleşeceğini bildirdi.
Acil oturumun İran tarafından talep edildiği, talebin Rusya, Cezayir ve Çin tarafından da desteklendiği kaydedildi.
İran'ın BM Daimi Temsilciliği, İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından BMGK'nin acil oturumla toplanmasını istemişti.