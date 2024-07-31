https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/bakan-kacir-dis-ticaret-ve-turizm-verilerini-degerlendirdi-kalkinma-yolculugumuza-devam-edecegiz-1086383560.html
Bakan Kacır, dış ticaret ve turizm verilerini değerlendirdi: 'Kalkınma yolculuğumuza devam edeceğiz'
Bakan Kacır, dış ticaret ve turizm verilerini değerlendirdi: 'Kalkınma yolculuğumuza devam edeceğiz'
Sputnik Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından, haziran ayına ilişkin dış ticaret ve bu yılın ikinci çeyreğine dair turizm istatistiklerini... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T18:03+0300
2024-07-31T18:03+0300
2024-07-31T18:03+0300
politika
sanayi ve teknoloji bakanlığı
mehmet fatih kacır
turizm
sanayi
dış ticaret açığı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, azalan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirleriyle bu yıl cari açığın, milli gelirin yüzde 2'si düzeyine ineceğini belirterek, "Güven ve istikrar içinde, yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.Türkiye'nin cari açığının kapanmasının ekonomi programındaki ana unsurlardan olduğuna işaret eden Kacır şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/tuik-paylasti-turizm-gelirinde-ikinci-ceyrek-rekoru-1086367424.html
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sanayi ve teknoloji bakanlığı, mehmet fatih kacır, turizm, sanayi, dış ticaret açığı
sanayi ve teknoloji bakanlığı, mehmet fatih kacır, turizm, sanayi, dış ticaret açığı
Bakan Kacır, dış ticaret ve turizm verilerini değerlendirdi: 'Kalkınma yolculuğumuza devam edeceğiz'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından, haziran ayına ilişkin dış ticaret ve bu yılın ikinci çeyreğine dair turizm istatistiklerini değerlendirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, azalan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirleriyle bu yıl cari açığın, milli gelirin yüzde 2'si düzeyine ineceğini belirterek, "Güven ve istikrar içinde, yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin cari açığının kapanmasının ekonomi programındaki ana unsurlardan olduğuna işaret eden Kacır şu cümleleri kaydetti:
Azalan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirleriyle bu yıl cari açık, milli gelirimizin yüzde 2'si düzeyine inecek. Güven ve istikrar içinde, yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuza devam edeceğiz.