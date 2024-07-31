https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/bakan-kacir-dis-ticaret-ve-turizm-verilerini-degerlendirdi-kalkinma-yolculugumuza-devam-edecegiz-1086383560.html

Bakan Kacır, dış ticaret ve turizm verilerini değerlendirdi: 'Kalkınma yolculuğumuza devam edeceğiz'

Bakan Kacır, dış ticaret ve turizm verilerini değerlendirdi: 'Kalkınma yolculuğumuza devam edeceğiz'

Sputnik Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından, haziran ayına ilişkin dış ticaret ve bu yılın ikinci çeyreğine dair turizm istatistiklerini... 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T18:03+0300

2024-07-31T18:03+0300

2024-07-31T18:03+0300

politika

sanayi ve teknoloji bakanlığı

mehmet fatih kacır

turizm

sanayi

dış ticaret açığı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, azalan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirleriyle bu yıl cari açığın, milli gelirin yüzde 2'si düzeyine ineceğini belirterek, "Güven ve istikrar içinde, yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.Türkiye'nin cari açığının kapanmasının ekonomi programındaki ana unsurlardan olduğuna işaret eden Kacır şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/tuik-paylasti-turizm-gelirinde-ikinci-ceyrek-rekoru-1086367424.html

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sanayi ve teknoloji bakanlığı, mehmet fatih kacır, turizm, sanayi, dış ticaret açığı