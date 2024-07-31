https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/akkuyu-projesi-son-hizla-ilerliyor-3-unitedeki-betonlama-islemi-tamamlandi-1086373218.html

Akkuyu projesi son hızla ilerliyor: 3. ünitedeki betonlama işlemi tamamlandı

Akkuyu projesi son hızla ilerliyor: 3. ünitedeki betonlama işlemi tamamlandı

Sputnik Türkiye

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren ve 2025'e kadar Türk enerji sistemine tam olarak bağlanması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), üçüncü... 31.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-31T14:11+0300

2024-07-31T14:11+0300

2024-07-31T14:13+0300

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akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

rosatom

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

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Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, üçüncü ünitedeki pompa istasyonun temel plakasını betonlama işleminin takvimden önce sona erdiği belirtildi.Her biri zorluk derecesine bağlı olarak 4 ile 10 betonlama aşaması içeren 8 bölüme ayrılan temel plakada, maksimum dayanıklılığı ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 20 bin metreküp beton ve 2 bin ton betonarme çelik kullanıldığı ifade edildi.‘Yüksek dayanıklılığa sahip beton kullanıldı’Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, temel plakanın tasarımının benzersiz olduğunu belirtti.Her bir betonlama aşamasının bireysel mühendislik hazırlığı gerektirdiğini ifade eden Butckikh, şunları kaydetti:Yakın zamanda konuşan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un bünyesindeki Akkuyu Nükleer AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin hayata geçirilmesine odaklandıklarını belirterek, "Aynı zamanda, yeni ufuklar açan iyi bir ivme kazandık. Kurulu nükleer kapasitesini 2050'ye kadar 20 gigavata çıkarmayı öngören Türkiye'nin nükleer enerjiyi geliştirme planlarını yakından takip ediyoruz. Farklı işlevleri yerine getiren büyük ve küçük ölçekli nükleer kapasiteler birbirini tamamlıyor. Rosatom'un her iki formatta ve diğer pek çok alanda sunacak pek çok önerisi bulunuyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/albayraktan-sinop-ngs-projesinde-rosatomun-avantajina-vurgu-1085908498.html

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türkiye, rusya, enerji, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)