https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/akkuyu-projesi-son-hizla-ilerliyor-3-unitedeki-betonlama-islemi-tamamlandi-1086373218.html
Akkuyu projesi son hızla ilerliyor: 3. ünitedeki betonlama işlemi tamamlandı
Akkuyu projesi son hızla ilerliyor: 3. ünitedeki betonlama işlemi tamamlandı
Sputnik Türkiye
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren ve 2025'e kadar Türk enerji sistemine tam olarak bağlanması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), üçüncü... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T14:11+0300
2024-07-31T14:11+0300
2024-07-31T14:13+0300
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akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
rosatom
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
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Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, üçüncü ünitedeki pompa istasyonun temel plakasını betonlama işleminin takvimden önce sona erdiği belirtildi.Her biri zorluk derecesine bağlı olarak 4 ile 10 betonlama aşaması içeren 8 bölüme ayrılan temel plakada, maksimum dayanıklılığı ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 20 bin metreküp beton ve 2 bin ton betonarme çelik kullanıldığı ifade edildi.‘Yüksek dayanıklılığa sahip beton kullanıldı’Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, temel plakanın tasarımının benzersiz olduğunu belirtti.Her bir betonlama aşamasının bireysel mühendislik hazırlığı gerektirdiğini ifade eden Butckikh, şunları kaydetti:Yakın zamanda konuşan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un bünyesindeki Akkuyu Nükleer AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin hayata geçirilmesine odaklandıklarını belirterek, "Aynı zamanda, yeni ufuklar açan iyi bir ivme kazandık. Kurulu nükleer kapasitesini 2050'ye kadar 20 gigavata çıkarmayı öngören Türkiye'nin nükleer enerjiyi geliştirme planlarını yakından takip ediyoruz. Farklı işlevleri yerine getiren büyük ve küçük ölçekli nükleer kapasiteler birbirini tamamlıyor. Rosatom'un her iki formatta ve diğer pek çok alanda sunacak pek çok önerisi bulunuyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/albayraktan-sinop-ngs-projesinde-rosatomun-avantajina-vurgu-1085908498.html
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türkiye, rusya, enerji, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
türkiye, rusya, enerji, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
Akkuyu projesi son hızla ilerliyor: 3. ünitedeki betonlama işlemi tamamlandı
14:11 31.07.2024 (güncellendi: 14:13 31.07.2024)
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren ve 2025'e kadar Türk enerji sistemine tam olarak bağlanması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), üçüncü ünitenin pompa istasyonunun temel plakasının betonlama işlemi tamamlandı.
Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, üçüncü ünitedeki pompa istasyonun temel plakasını betonlama işleminin takvimden önce sona erdiği belirtildi.
Her biri zorluk derecesine bağlı olarak 4 ile 10 betonlama aşaması içeren 8 bölüme ayrılan temel plakada, maksimum dayanıklılığı ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 20 bin metreküp beton ve 2 bin ton betonarme çelik kullanıldığı ifade edildi.
‘Yüksek dayanıklılığa sahip beton kullanıldı’
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, temel plakanın tasarımının benzersiz olduğunu belirtti.
Her bir betonlama aşamasının bireysel mühendislik hazırlığı gerektirdiğini ifade eden Butckikh, şunları kaydetti:
Tüm aşamalar birbirinden farklı karmaşık geometrik yapılar içeriyordu. Plakanın gövdesinde dört ana pompa ünitesi için su emme parçaları bulunuyor. Ağırlığı 212,5 ton olan çelik ve sökülebilir yardımcı kalıp yapısı, Akkuyu NGS için ayrı bir projeyle özel olarak tasarlandı. Emme borularının kalıp destek sisteminin ağırlığı ise 30,5 ton. Betonlama sırasında yüksek dayanıklılığa sahip beton kullanıldı. Rus ve Türk uzmanlar, tüm parçaların ve unsurların yüksek dayanıklı bağlantılarını sağladı. Çalışmalarda 350 Rus ve Türk uzman görev aldı. Üçüncü ünitedeki pompa istasyonu, yer altı ve yer üstü olmak üzere iki bölümden oluşacak.
Yakın zamanda konuşan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un bünyesindeki Akkuyu Nükleer AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin hayata geçirilmesine odaklandıklarını belirterek, "Aynı zamanda, yeni ufuklar açan iyi bir ivme kazandık. Kurulu nükleer kapasitesini 2050'ye kadar 20 gigavata çıkarmayı öngören Türkiye'nin nükleer enerjiyi geliştirme planlarını yakından takip ediyoruz. Farklı işlevleri yerine getiren büyük ve küçük ölçekli nükleer kapasiteler birbirini tamamlıyor. Rosatom'un her iki formatta ve diğer pek çok alanda sunacak pek çok önerisi bulunuyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.