https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/albayraktan-sinop-ngs-projesinde-rosatomun-avantajina-vurgu-1085908498.html

Bakan Albayrak’tan Sinop projesinde Rosatom’un avantajına vurgu

Bakan Albayrak’tan Sinop projesinde Rosatom’un avantajına vurgu

Sputnik Türkiye

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu’nun (Rosatom) Sinop'ta Türkiye'nin ikinci nükleer santralini inşa etmek için verdiği... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T16:29+0300

2024-07-16T16:29+0300

2024-07-16T18:18+0300

türkiye

enerji

rusya

alparslan bayraktar

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

akkuyu

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

sinop

sinop nükleer santrali

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

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Bayraktar, Bloomberg'e verdiği röportajda, Rosatom'un Akkuyu NGS'nin inşasındaki deneyiminin, şirketi diğer potansiyel adaylardan olumlu bir şekilde ayırdığını vurgularken, “Projeyle bu kadar ilgilenmelerinin ana nedeni bu, bu anlamda ben ve diğer pek çok kişi onların (Rosatom) öne geçtiğine inanıyoruz” dedi.Türkiye'de yatırım yapmış ve deneyim kazanmış olan Rus şirketin Türkiye'nin nükleer sektöründe zaten büyük deneyim sahibi olduğuna dikkat çeken Albayrak, bu durumun Rosatom'u Sinop santralini inşa etmek için de uygun bir konuma getirdiğini belirterek, “Doğal olarak istekli olmalarının ana nedeni de bu ve bu anlamda bana ve birçoklarına göre de öndeler" dedi.Karadeniz kıyısında planlanan dört reaktörlü tesisle ilgili görüşmeler yaptığı bilinen bir diğer ülke de Güney Kore olarak bilinirken, Bayraktar, Sinop’ta planlanan tesisin kamu ve özel sektör arasında bir ortak girişim olabileceğini ve lisanslama sürecinin iki ya da üç yıl almasının beklendiğini kaydetti.Bayraktar'ın bu yorumunun, Ankara'nın NATO müttefiklerinin Ukrayna gerilimi nedeniyle Moskova'ya olan güvenlerini azalttığı bir dönemde Türkiye ile Rusya arasındaki stratejik ilişkinin altını çizdiğine değinen Bloomberg, Rusya’nın halihazırda Türkiye'nin başlıca ham petrol ve doğalgaz tedarikçisi konumunda yer aldığını, aynı zamanda nükleer enerjiye dahil olmasıyla birlikte yaklaşık 85 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayan elektrik piyasasında da söz sahibi olacağını hatırlattı.Sinop'ta Rusya, Trakya’da Çin avantajlıBayraktar, Türkiye'nin batısında yer alan Trakya'da üçüncü nükleer santral projesi için Çin ile görüşmelerin sürdüğünü, Ankara'nın ise ABD ile küçük modüler reaktörlerin inşasını görüştüğünü de eklediği demecinde, ABD’li dev enerji şirketi Westinghouse Electric Co. temsilcilerinin projeleri görüşmek üzere temmuz ayı sonunda Türkiye'yi ziyaret etmelerinin beklendiğini ifade etti.Alparslan Bayraktar, Trakya’daki üçüncü nükleer projesi için de “Çin’le zaten çok geçmişten gelen bir görüşme sürecimiz var. Çin Devlet Başkanıyla Astana’da görüşmemizde gündem maddelerinden bir tanesi buydu. Onların da Trakya’da bugüne kadar sürdürdüğümüz bir müzakere süreci var” dedi.Türkiye’nin Rus gaz şirketi Gazprom ile sürdürdüğü güvenli işbirliği ve fiyat politikasına da değinen Bakan Bayraktar, “Biz Gazprom ile yaklaşık 40 yıla yakındır çalışıyoruz. Elbette ki çok daha özel bir ilişkimiz var. Bu anlamda biz geçtiğimiz yıl biz yaz ve kış aylarında fiyat formülünden bağımsız, bazı özel fiyatlar alıyoruz. Bunlar zaman zaman olur. Piyasa şartları, tüketim miktarları, ithalat miktarlarına bağlı olarak zaman zaman satıcı, zaman zaman alıcı farklı önerilerde bulunabilir” diye konuştu.4 reaktörlük Akkuyu’nun yanı sıra Sinop ve İğneada’a 8’er reaktör kurulabilecek bir kapasite olduğunu belirten Bayraktar, “20 reaktörlük, yani 20-25 bin megavatlık bir kurulu güce böylece ulaşabiliriz. Bu takvim 2040’lı yılları bulabilir” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/rosatom-akkuyu-ngsnin-hayata-gecirilmesine-odaklandi-1085560040.html

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