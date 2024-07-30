https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/chp-sozcusu-yucelden-sgk-borclarina-iliskin-belediyelerimizin-hizmet-vermesini-engelleyecekler-1086320422.html

CHP Sözcüsü Yücel'den SGK borçlarına ilişkin açıklama

CHP Sözcüsü Yücel'den SGK borçlarına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

CHP Sözcüsü Yücel, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçlarına ilişkin, "Akıllarınca CHP'li belediyelerin gözünü korkutacaklar... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T02:42+0300

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2024-07-30T02:45+0300

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan güzel haberler geldiğini belirten Yücel, mücadele veren tüm milli sporculara başarılar diledi.Yücel, belediyelerin SGK'ye olan prim borçlarının tahsil edilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:Yücel, hizmetlerinin Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan yurttaşların beğeni ve takdirini kazandığını belirterek, "Mazeret üretmedik. 'Kaynaklar sınırlı, bu kaynaklarla hizmet edilmez' demedik, çözüm ürettik. Herkes müsterih olsun ki, AKP'nin hiçbir girişimi, şimdiye kadar halkımıza, milletimize hizmet etmemizi bugüne kadar engelleyemedi, bundan sonra da engelleyemez. Unutmayın ki, belediye başkanlarımızın halkın gönlünde, vicdanında edindiği yer, sizin bu basit siyasi manevralarınızla sarsılmayacak kadar sağlam" ifadelerini kullandı.'Geçim olmazsa, seçim olur'CHP'li büyükşehir belediyelerinin hayata geçirdiği hizmetleri örneklerle anlatan Yücel, şöyle devam etti:Emeklinin, dar gelirlinin artık açlıkla sınandığını, vatandaşın geçim umudunun günden güne azaldığını dile getiren Yücel, "Emeklilere reva gördükleri 3 kuruşluk artış, enflasyon karşısında çoktan eridi gitti bile. Vatandaş artık kredilerini, kredi kartlarını ödeyemiyor. Sadece son haftada icra takibine alınan kredi kartı ve bireysel kredi alacakları 75 milyar lirayı geçti. Son 7 ayda icra takibine alınan kredi kartı ve kredi borçlarında artış yüzde 68'lere fırladı. Ülkede ekonomik krizin vurmadığı kimse kalmadı. AKP unuttuysa bir kez daha hatırlatalım, geçim olmazsa, seçim olur" diye konuştu.CHP Sözcüsü Yücel, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın iddianamesinin 18 ay düzenlenemediğini ama savcının esas hakkındaki mütalaasını 18 günde açıkladığını belirterek, "Bütün bu olanlar hem hayatın hem de ceza yargılamasının olağan akışına aykırı. Zaten bu yargılamada olağan olan nerdeyse hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.'Ortada bir sorun var ama çözümü öldürmek değil'TBMM Genel Kurulunda, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yer aldığını hatırlatan Yücel, şunları söyledi:'Herkes hukuk ve yasalar çerçevesinde hakkını arar'Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, site sakini kadının haşema giydiği gerekçesiyle site yöneticisi ve görevlisince havuza alınmamasına ilişkin soru üzerine Yücel, "Bir site yönetimi ile bir kişi arasındaki ihtilafın muhatabı biz değiliz. Herkes hukuk ve yasalar çerçevesinde hakkını arar" yanıtını verdi.CHP'nin 4 Eylül'de yapacağı tüzük kurultayının MYK gündeminde yer alıp almadığı ve bir karar alınıp alınmadığı sorusuna karşılık Yücel, şunları kaydetti:Yücel, bir soru üzerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün TBMM Genel Kuruluna katılma düşüncesi ve planlaması olduğunu sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/chpli-kula-belediye-baskani-serbest-birakildi--1086314471.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, özgür özel, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), siyasi geçiş konseyi (sgk)