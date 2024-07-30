Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 şehre kritik uyarı: Sağanak yağış çok kuvvetli geri dönüyor
07:00 30.07.2024 (güncellendi: 07:37 30.07.2024)
© AAİstanbul'da sağanak etkili oldu
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Temmuz hava durumu raporunu yayımlayarak, İstanbul, Edirne, Bolu ve Artvin başta olmak üzere 24 ilde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Peki, Bugün hava kaç derece olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara (Balıkesir hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.
Bugün İstanbul'da yağmur var mı?
Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, Marmara ve Batı Karadeniz'de salı günü yerel yağışların görüleceğini belirtti. Özdemir, kuvvetli poyrazın etkili olacağını ve yağışların ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyredeceğini ifade etti.
'Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulabilir'
Özdemir, "Sıcaklıklar 34-35 derecelerde olabilir, nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulma ihtimali var" diyerek, özellikle yaşlılar, kronik hastalar, hamileler ve çocuklar için dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı.
Gün i̇çinde alınması gereken önlemler
Saat 10.00 ila 17.00 arasında dışarı çıkılmamalı.
Açık renk şapka ve giysiler tercih edilmeli.
Şemsiyeyle birlikte gölge yerlerde vakit geçirilmeli.
Evler doğal yollarla havalandırılmalı.
Klima kullanımı kontrollü olmalı.
Deniz kıyısında gölgede vakit geçirilmeli.
Hava sıcaklığı: Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar: Kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Balıkesir dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Balıkesir dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 23°C, 31°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 24°C, 30°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 22°C, 28°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 23°C, 30°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 24°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
MANİSA 26°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA 28°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 32°C
Öğle saatlerinde parçalı bulutlu
Öğle saatlerinde parçalı bulutlu
ÇANKIRI 14°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 31°C
Öğle saatlerinde parçalı bulutlu
Öğle saatlerinde parçalı bulutlu
SİVAS 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU 15°C, 28°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 19°C, 31°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 22°C, 28°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 32°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ARTVİN 17°C, 27°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 31°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 28°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KARS 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
VAN 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık