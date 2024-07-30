https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/meteorolojiden-istanbul-dahil-24-sehre-kritik-uyari-saganak-yagis-cok-kuvvetli-geri-donuyor-1086320835.html

Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 şehre kritik uyarı: Sağanak yağış çok kuvvetli geri dönüyor

Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 şehre kritik uyarı: Sağanak yağış çok kuvvetli geri dönüyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Temmuz hava durumu raporunu yayımlayarak, İstanbul, Edirne, Bolu ve Artvin başta olmak üzere 24 ilde kuvvetli sağanak... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T07:00+0300

2024-07-30T07:00+0300

2024-07-30T07:37+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara (Balıkesir hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.Bugün İstanbul'da yağmur var mı?Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, Marmara ve Batı Karadeniz'de salı günü yerel yağışların görüleceğini belirtti. Özdemir, kuvvetli poyrazın etkili olacağını ve yağışların ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyredeceğini ifade etti.'Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulabilir'Özdemir, "Sıcaklıklar 34-35 derecelerde olabilir, nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulma ihtimali var" diyerek, özellikle yaşlılar, kronik hastalar, hamileler ve çocuklar için dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı.Gün i̇çinde alınması gereken önlemlerHava sıcaklığı: Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgar: Kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.Kuvvetli rüzgar uyarısı: Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Balıkesir dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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