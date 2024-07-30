https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/yunanistan-vatandaslarina-lubnana-gitmemeleri-cagrisinda-bulundu-1086320208.html
Yunanistan, vatandaşlarına Lübnan'a gitmemeleri çağrısında bulundu
Yunanistan, vatandaşlarına Lübnan'a gitmemeleri çağrısında bulundu
Sputnik Türkiye
Yunanistan, Ortadoğu'daki gerginlik nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a gitmemeleri çağrısında bulundu. 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T02:05+0300
2024-07-30T02:05+0300
2024-07-30T02:05+0300
dünya
yunanistan
ortadoğu
avrupa
gerginlik
acil durum
acil durum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/0e/1042844575_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_4941370629bbf869181afcb87eebf1c4.jpg
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medyadan yayımladığı açıklamada, Lübnan'a acil durumlar dışında ziyaretlerden kaçınılması gerektiği belirtilerek, Yunan vatandaşlara bu ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı.Açıklamada, "Ekim 2023'ten bu yana İsrail, Filistin toprakları ve İran'a yalnızca zorunlu durumlar dışında ziyaretlerden kaçınılması çağrımız geçerliliğini korumaktadır" ifadesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/yunanistanda-koyun-ve-keci-vebasi-salgini-basladi-hayvanlarin-ulke-capinda-hareketi-yasaklandi-1086302229.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/0e/1042844575_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_21b0a65565af6aea4ac280912b8a820c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yunanistan, ortadoğu, avrupa, gerginlik, acil durum, acil durum
yunanistan, ortadoğu, avrupa, gerginlik, acil durum, acil durum
Yunanistan, vatandaşlarına Lübnan'a gitmemeleri çağrısında bulundu
Yunanistan, Ortadoğu'daki gerginlik nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a gitmemeleri çağrısında bulundu.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medyadan yayımladığı açıklamada, Lübnan'a acil durumlar dışında ziyaretlerden kaçınılması gerektiği belirtilerek, Yunan vatandaşlara bu ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı.
Açıklamada, "Ekim 2023'ten bu yana İsrail, Filistin toprakları ve İran'a yalnızca zorunlu durumlar dışında ziyaretlerden kaçınılması çağrımız geçerliliğini korumaktadır" ifadesine yer verildi.