https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/yunanistanda-koyun-ve-keci-vebasi-salgini-basladi-hayvanlarin-ulke-capinda-hareketi-yasaklandi-1086302229.html

Yunanistan'da 'koyun ve keçi vebası' salgını başladı: Hayvanların ülke çapında hareketi yasaklandı

Yunanistan'da 'koyun ve keçi vebası' salgını başladı: Hayvanların ülke çapında hareketi yasaklandı

Sputnik Türkiye

Yunanistan'ın orta kesimindeki Teselya dışında tespit edilen yeni Koyun ve Keçi Vebası (PPR) nedeniyle yetkililer, keçi ve koyunların yetiştirme, besi ve kesim... 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T14:08+0300

2024-07-29T14:08+0300

2024-07-29T14:10+0300

yunanistan

dünya

küçükbaş hayvan

hayvan

hayvancılık

ppr

peste des petits ruminants

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0f/1084895839_0:228:2829:1819_1920x0_80_0_0_66276ccad0a4b2e40565f7618b6acdb6.jpg

Yunanistan Gıda Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre, küçükbaş hayvan vebası olarak da bilinen hastalığın yayılmasını önlemek ve ortadan kaldırmak için ülke çapında gelişmiş güvenlik önlemleri gerekli görülüyor.Açıklamada, bakanlığın bölgesel yetkililerle işbirliği içinde, salgının kaynağını da bulabilmek için epidemiyolojik araştırmalar yürütmeye devam ettiği belirtildi.PPR nedir?Koyun ve Keçi Vebası (PPR), küçükbaş hayvancılığı tehdit eden, hızla yayılan ve yüksek ölüm oranlarına neden olan viral bir hastalıktır. Peste des Petits Ruminants (PPR) olarak da bilinen bu hastalık, özellikle Afrika, Asya ve Ortadoğu'da yaygındır. PPR virüsü, keçi ve koyunların bağışıklık sistemini zayıflatarak solunum ve sindirim sistemlerinde ciddi sorunlara yol açar. Etken, Sığır vebası hastalığı etkeni ile aynı familyadadır. Hastalığa her yaşta hayvan yakalanabilir.PPR ölümcül mü?Birbirine yakın sürülerde bile koyunlarda hiçbir klinik semptom oluşmadan keçilerde hastalığa bağlı ölümler görülebilir.PPR neden önemli?PPR, küçükbaş hayvancılıkla geçinen topluluklar için büyük bir ekonomik tehdittir. Hastalığın yayılması, sürülerin önemli bir kısmının kaybedilmesine ve çiftçilerin gelir kaybına neden olabilir. Bu durum, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve hayvancılıkla geçinen ailelerin geçim kaynaklarını ciddi şekilde tehlikeye atar. Ayrıca, hastalığın yayılması gıda güvenliğini de riske sokar.PPR insana bulaşıyor mu?Virüs bir kez bulaştığında sürünün yüzde 90'ına kadar yayılabilir. Ancak virüs insanları enfekte etmez.PPR'nin belirtileri ve yayılma yollarıPPR'nin başlıca belirtileri arasında yüksek ateş, burun ve göz akıntısı, ağızda yaralar, öksürük ve ishal bulunur. Hastalık, enfekte hayvanlarla doğrudan temas, enfekte materyallerin kullanımı ve kontamine su ve yiyecekler yoluyla hızla yayılabilir. Özellikle kalabalık sürülerde ve hijyenik olmayan koşullarda hastalığın yayılması daha da kolaylaşır.PPR'ye karşı alınacak önlemlerPPR'ye karşı en etkili önlem, düzenli aşılamadır. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), PPR'nin eradikasyonu için küresel bir kampanya başlatmıştır. Bu kampanya kapsamında, ülkeler arası işbirliği ve düzenli aşılamalarla hastalığın kontrol altına alınması hedeflenmektedir. Ayrıca, çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve hijyenik hayvancılık uygulamalarının teşvik edilmesi de hastalığın yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir.Türkiye'deki durum ve mücadele stratejileriTürkiye, PPR'nin yaygın olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı, PPR ile mücadele kapsamında çeşitli önlemler almaktadır. Bu önlemler arasında, düzenli aşılama programları, hastalığın izlendiği bölgelerde karantina uygulamaları ve çiftçilere yönelik eğitim programları bulunmaktadır. Ayrıca, yerel veteriner hekimlerin hastalığı tanıma ve tedavi etme konusundaki kapasitelerinin artırılması da önemli bir strateji olarak öne çıkmaktadır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/paristeki--son-aksam-yemegine-tepkiler-buyuyor-1086280893.html

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ppr nedir, ppr aşısı, koyun keçi vebası aşısı, koyun keçi vebası belirtileri, koyun keçi vebası yönetmeliği, ppr insana bulaşıyor mu, ppr'ye karşı alınacak önlemler, ppr'nin belirtileri ve yayılma yolları