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Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci temsilcileri görüştü: Anlaşmaya varılan hususlar teyit edildi
Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci temsilcileri görüştü: Anlaşmaya varılan hususlar teyit edildi
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Türkiye'nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ve Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi ve aynı zamanda... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Kılıç ve Rubinyan toplantı için bir araya geldi.Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci temsilcileri görüştü: Anlaşmaya varılan hususlar teyit edildi

14:20 30.07.2024 (güncellendi: 14:21 30.07.2024)
© Sputnik / Turan SalcıTürkiye ve Ermenistan bayrakları
Türkiye ve Ermenistan bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© Sputnik / Turan Salcı
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Türkiye'nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ve Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi ve aynı zamanda Ermenistan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, beşinci toplantılarını, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında yaptı.
Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Kılıç ve Rubinyan toplantı için bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, beşinci toplantılarını 30 Temmuz’da iki ülkenin ortak sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında gerçekleştirmişlerdir.

Özel Temsilciler, önceki toplantılarında anlaşmaya vardıkları hususları teyit etmişlerdir.

Özel Temsilciler ayrıca, Akyaka/Akhurik demir yolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik/resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında da mutabık kalmışlardır.

Özel Temsilciler son olarak, nihai amacı tam normalleşme olan bu süreci ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki mutabakatı da teyit etmişlerdir.

Ermenistan bayrak - Ermenistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
DÜNYA
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile normalleşme anlaşmalarına bağlıyız
26 Temmuz, 19:36
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