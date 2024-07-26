https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/ermenistan-disisleri-bakanligi-turkiye-ile-normallesme-anlasmalarina-bagliyiz-1086242549.html
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile normalleşme anlaşmalarına bağlıyız
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile normalleşme anlaşmalarına bağlıyız
Sputnik Türkiye
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile normalleşme anlaşmalarına bağlı olunduğu dile getirildi. Söz konusu açıklamada... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T19:36+0300
2024-07-26T19:36+0300
2024-07-26T19:36+0300
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ermenistan başbakanı nikol paşinyan
nikol paşinyan
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Sputnik'in Ermenistan servisine yapılan açıklamada, "Ermenistan Türkiye ile normalleşme anlaşmalarına bağlıdır ve Ankara'nın da aynısını yapmasını beklemektedir" cümlesi kaydedildi.Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erivan ve Bakü arasındaki barış sürecinin olumlu sonuçlanması halinde Ermenistan ile sınırın açılması ihtimalini göz ardı etmediğini dile getirmişti.Aynı zamanda Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Erivan'ın Ankara'dan, üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahibi kişiler için Ermeni-Türk kara sınırının açılması konusu da dahil olmak üzere benzer bir hazırlık ve taahhüt beklediğini açıkladı.Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sürecine ilişkin özel temsilciler toplantısı konusunda ise Dışişleri Bakanlığı, 'kamuoyunun ancak net anlaşmalar olması halinde tarihleri öğrenebileceğini' kaydetti.Paşinyan Ermenistan-Türkiye sınırını ziyaret ettiErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Türkiye sınırındaki Margara Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.Başbakan Paşinyan sosyal medya hesabından Armavir Bölgesi'ne yaptığı çalışma gezisi kapsamında, sınırın Ermenistan tarafındaki Margara Sınır Kapısı'nı ziyaret ettiği bilgisini paylaştı.Paşinyan paylaşımında, Margara Sınır Kapısı'nın 1 milyar dramlık (yaklaşık 2 milyon 575 bin dolar) projeyle modernize edildiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-turkiye-ile-diplomatik-iliski-kurmaya-haziriz-1085487990.html
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ermenistan, ermenistan dışişleri bakanlığı, türkiye, türkiye-ermenistan ilişkileri, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikol paşinyan
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile normalleşme anlaşmalarına bağlıyız
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile normalleşme anlaşmalarına bağlı olunduğu dile getirildi. Söz konusu açıklamada Ankara'nın da aynısını yapmasının beklendiği ifade edildi.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Sputnik'in Ermenistan servisine yapılan açıklamada, "Ermenistan Türkiye ile normalleşme anlaşmalarına bağlıdır ve Ankara'nın da aynısını yapmasını beklemektedir" cümlesi kaydedildi.
Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erivan ve Bakü arasındaki barış sürecinin olumlu sonuçlanması halinde Ermenistan ile sınırın açılması ihtimalini göz ardı etmediğini dile getirmişti.
Aynı zamanda Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Erivan'ın Ankara'dan, üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahibi kişiler için Ermeni-Türk kara sınırının açılması konusu da dahil olmak üzere benzer bir hazırlık ve taahhüt beklediğini açıkladı.
Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sürecine ilişkin özel temsilciler toplantısı konusunda ise Dışişleri Bakanlığı, 'kamuoyunun ancak net anlaşmalar olması halinde tarihleri öğrenebileceğini' kaydetti.
Paşinyan Ermenistan-Türkiye sınırını ziyaret etti
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Türkiye sınırındaki Margara Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.
Başbakan Paşinyan sosyal medya hesabından Armavir Bölgesi'ne yaptığı çalışma gezisi kapsamında, sınırın Ermenistan tarafındaki Margara Sınır Kapısı'nı ziyaret ettiği bilgisini paylaştı.
Paşinyan paylaşımında, Margara Sınır Kapısı'nın 1 milyar dramlık (yaklaşık 2 milyon 575 bin dolar) projeyle modernize edildiğini belirtti.