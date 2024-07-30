https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/trumpa-suikast-girisimine-iliskin-yeni-detay-saldirgan-en-az-1-saat-once-fark-edilmis-1086319850.html

Trump’a suikast girişimine ilişkin yeni detay: Saldırgan en az 1 saat önce fark edilmiş

Trump’a suikast girişimine ilişkin yeni detay: Saldırgan en az 1 saat önce fark edilmiş

Sputnik Türkiye

FBI'ın Pittsburgh saha ofisinden sorumlu özel ajan Kevin Rojek, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’a suikast girişiminde bulunan saldırganın bir polis memuru... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T01:07+0300

2024-07-30T01:07+0300

2024-07-30T01:07+0300

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ABD’nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişimine ilişkin FBI tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Trump, uğradığı suikast girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında FBI’a ifade vermeyi kabul etti.FBI'ın Pittsburgh saha ofisinden sorumlu özel ajan Kevin Rojek, alınacak ifadenin soruşturma kapsamında suçun mağdurlarıyla yapılan standart görüşme olduğunu belirtti.Associated Press (AP) haber ajansına açıklama yapan Rojek, Trump’ın vereceği ifadeyle ilgili, "Gözlemlediği şeylere ilişkin onun bakış açısını öğrenmek istiyoruz" bilgisini paylaştı.Rojek, Trump’ın ifadesinin nerede ve ne zaman alınacağı bilgisini paylaşmazken 20 yaşındaki zanlı Thomas Matthew Crooks hakkında devam eden soruşturmayla ilgili yeni detaylar verdi.Rojek, Trump’a suikast girişiminde bulunan saldırganın bir polis memuru tarafından 1 saatten fazla bir süre önce fark edildiğini açıkladı. Yerel bir polis memurunun saldırgan Thomas Crooks'un fotoğrafını çektiğini aktaran Rojek, "Tetikçi, kolluk kuvvetleri tarafından şüpheli bir kişi olarak tanımlandı" ifadelerini kullandı. Polis memurunun fotoğrafı diğer kolluk kuvvetlerine gönderdiğini aktaran Rojek, yaklaşık 30 dakika sonra SWAT ekibinin Crooks'u bir mesafe ölçer kullanırken ve haber sitelerine göz atarken gördüğünü söyledi.Saldırgan, polis aracındaki kameraya yakalanmış Rojek, Crooks'un saldırıdan 20 dakikadan az bir süre önce yerel saatle 17.56 sıralarında bir sırt çantası taşırken görüldüğünü ve yerel saatle 18.08'de ateş ettiği çatıda yürürken bir polis aracının kamerasına yakalandığını söyledi. Crooks’un internette toplu silahlı saldırılara, enerji santrallerine, el yapımı patlayıcı cihazlara yönelik ilgi duyduğunu gösteren aramalar yaptığını tespit ettiklerini kaydeden Rojek, şu ana kadar ortaya çıkan Crooks portresinin, birincil sosyal çevresinin ailesi ve yalnız bir birey olduğunu gösterdiğini belirtti.Rojek, FBI’ın yaptığı yüzlerce görüşmeye rağmen halen silahlı saldırının nedenine dair net bir sonuç ortaya çıkaramadığını kaydetti.- Trump'a suikast girişimiEski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pennsilvanya'da Butler bölgesindeki seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan bir kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

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