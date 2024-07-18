https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/cumhurbaskani-erdogan-donald-trump-ile-telefonda-gorustu-1085982811.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefonda görüştü: 'Cesur duruşu takdire şayan'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefonda görüştü: 'Cesur duruşu takdire şayan'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin 45'inci Başkanı ve başkan adayı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan ile Trump, suikast girişimi ve ardından... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T16:59+0300
2024-07-18T16:59+0300
2024-07-18T17:09+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
son dakika
donald trump
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, suikast girişimi nedeniyle Trump’a geçmiş olsun dileklerini iletti ve "Trump’ın menfur saldırı sonrası sergilediği cesur duruşun takdire şayan olduğunu" dile getirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan metinde şu noktalara değinildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/trump-rusyaya-yonelik-yaptirimlardan-yana-degilim--1085927214.html
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recep tayyip erdoğan, son dakika, donald trump
recep tayyip erdoğan, son dakika, donald trump
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefonda görüştü: 'Cesur duruşu takdire şayan'
16:59 18.07.2024 (güncellendi: 17:09 18.07.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin 45'inci Başkanı ve başkan adayı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan ile Trump, suikast girişimi ve ardından yaşananları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, suikast girişimi nedeniyle Trump’a geçmiş olsun dileklerini iletti ve "Trump’ın menfur saldırı sonrası sergilediği cesur duruşun takdire şayan olduğunu" dile getirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan metinde şu noktalara değinildi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri’nin 45. Başkanı ve Başkan Adayı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Trump’a yönelik suikast girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Donald Trump’a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınarken, saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak niteledi. Trump’ın menfur saldırı sonrası sergilediği cesur duruşun takdire şayan olduğunu, programlarına ara vermeden devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini ve bunun Amerikan halkının ferasetine olan güvenin bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, suikast girişimi sonrası Trump’ın kutuplaşma ve gerginliği azaltmak amacıyla verdiği teskin edici birlik mesajlarıyla güçlü bir liderlik ortaya koyduğunu söylerken, Donald Trump’ı Cumhuriyetçi Parti tarafından resmen ABD Başkan Adayı olarak gösterilmesi nedeniyle tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık seçiminin ABD halkı ve Türkiye-ABD ilişkileri için hayırlara vesile olması temennisini belirtti.