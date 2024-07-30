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Trump: Harris, başkanlık yarışında Biden'dan da kötü aday
Trump: Harris, başkanlık yarışında Biden'dan da kötü aday
Sputnik Türkiye
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, daha radikal" diye nitelediği ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, başkanlık yarışında ABD Başkanı Joe Biden'dan daha... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T13:06+0300
2024-07-30T13:20+0300
politika
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abd başkan adaylığı
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Trump, Fox News televizyonuna verdiği mülakatta, Başkan Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Demokratların resmi adayı olması beklenen Başkan Yardımcısı Harris'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Harris'in, Biden'dan daha kötü bir aday olduğunu söyleyen Trump, "Bence o (Harris), daha radikal solcu" dedi.Trump, Harris'in "çok fakat boş konuştuğunu" savundu.Sosyal medyada kahkahasıyla gündeme gelen Harris'in gülüşünü de eleştiren Trump, "O gülüş, deli birinin gülüşü. Fakat artık böyle gülmediğini fark ettim. Birisi onu gülmemeye ikna etmiş" ifadesini kullandı.Başkan Biden, 21 Temmuz'da X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/kamala-harris-secim-kampanyasina-hizli-basladi-ilk-hafta-200-milyon-dolar-bagis-1086277738.html
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abd, abd başkanlık seçimleri, abd başkan adaylığı, kamala harris, joe biden, donald trump
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Trump: Harris, başkanlık yarışında Biden'dan da kötü aday

13:06 30.07.2024 (güncellendi: 13:20 30.07.2024)
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY Joe Biden ve Kamala Harris
 Joe Biden ve Kamala Harris - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, daha radikal" diye nitelediği ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, başkanlık yarışında ABD Başkanı Joe Biden'dan daha kötü bir aday olduğunu söylerken, çok fakat boş konuştuğunu vurguladı.
Trump, Fox News televizyonuna verdiği mülakatta, Başkan Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Demokratların resmi adayı olması beklenen Başkan Yardımcısı Harris'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Harris'in, Biden'dan daha kötü bir aday olduğunu söyleyen Trump, "Bence o (Harris), daha radikal solcu" dedi.
Trump, Harris'in "çok fakat boş konuştuğunu" savundu.
Sosyal medyada kahkahasıyla gündeme gelen Harris'in gülüşünü de eleştiren Trump, "O gülüş, deli birinin gülüşü. Fakat artık böyle gülmediğini fark ettim. Birisi onu gülmemeye ikna etmiş" ifadesini kullandı.
Başkan Biden, 21 Temmuz'da X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.
Kamala Harris - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2024
POLİTİKA
Kamala Harris, seçim kampanyasına hızlı başladı: İlk hafta 200 milyon dolar bağış
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