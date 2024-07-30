https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/trump-harris-baskanlik-yarisinda-bidendan-da-kotu-aday-1086335979.html

Trump: Harris, başkanlık yarışında Biden'dan da kötü aday

Trump: Harris, başkanlık yarışında Biden'dan da kötü aday

Sputnik Türkiye

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, daha radikal" diye nitelediği ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, başkanlık yarışında ABD Başkanı Joe Biden'dan daha... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T13:06+0300

2024-07-30T13:06+0300

2024-07-30T13:20+0300

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Trump, Fox News televizyonuna verdiği mülakatta, Başkan Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Demokratların resmi adayı olması beklenen Başkan Yardımcısı Harris'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Harris'in, Biden'dan daha kötü bir aday olduğunu söyleyen Trump, "Bence o (Harris), daha radikal solcu" dedi.Trump, Harris'in "çok fakat boş konuştuğunu" savundu.Sosyal medyada kahkahasıyla gündeme gelen Harris'in gülüşünü de eleştiren Trump, "O gülüş, deli birinin gülüşü. Fakat artık böyle gülmediğini fark ettim. Birisi onu gülmemeye ikna etmiş" ifadesini kullandı.Başkan Biden, 21 Temmuz'da X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.

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abd, abd başkanlık seçimleri, abd başkan adaylığı, kamala harris, joe biden, donald trump