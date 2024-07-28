https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/kamala-harris-secim-kampanyasina-hizli-basladi-ilk-hafta-200-milyon-dolar-bagis-1086277738.html
Kamala Harris, seçim kampanyasına hızlı başladı: İlk hafta 200 milyon dolar bağış
Kamala Harris, seçim kampanyasına hızlı başladı: İlk hafta 200 milyon dolar bağış
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilip yerine önerdiği Başkan Yardımcısı Kamala Harris, seçimler için başlattığı kampanyanın ilk haftasında 200... 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T14:26+0300
2024-07-28T14:26+0300
2024-07-28T14:26+0300
politika
abd başkan adaylığı
abd’de başkanlık kaosu
kamala harris
joe biden
donald trump
washington dc
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Harris'in ekibinden yapılan açıklamada, son rakamlara göre toplanan paranın yüzde 66'sının ilk kez bağış yapanlardan ve Biden'ın yarıştan çekilip Harris'i desteklediğini söylemesinin ardından geldiği bildirildi.5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adaylığına en yakın ismi Harris'in, seçim kampanyanın ilk haftasında 200 milyon dolar bağış topladığı belirtilen açıklamada, 170 bini aşkın kişinin de destek amacıyla kampanyaya gönüllü olarak kayıt yaptırdığı kaydedildi.Harris, Biden'ın onu aday göstermesinden sonraki 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplamış ve bu miktar 24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış miktarı olarak kayda geçmişti.ABD'de başkanlık seçim sürecinde toplanan bağışların miktarı ve bağışçı sayısı, seçim sonuçlarına ilişkin fikir vermesi bakımından yakından takip ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/unlu-gazeteci-hersh-obama-bideni-yaristan-cekilmemesi-halinde-azille-tehdit-etti-1086265883.html
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abd başkan adaylığı, abd’de başkanlık kaosu , kamala harris, joe biden, donald trump, washington dc
abd başkan adaylığı, abd’de başkanlık kaosu , kamala harris, joe biden, donald trump, washington dc
Kamala Harris, seçim kampanyasına hızlı başladı: İlk hafta 200 milyon dolar bağış
ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilip yerine önerdiği Başkan Yardımcısı Kamala Harris, seçimler için başlattığı kampanyanın ilk haftasında 200 milyon dolar bağış topladı.
Harris'in ekibinden yapılan açıklamada, son rakamlara göre toplanan paranın yüzde 66'sının ilk kez bağış yapanlardan ve Biden'ın yarıştan çekilip Harris'i desteklediğini söylemesinin ardından geldiği bildirildi.
5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adaylığına en yakın ismi Harris'in, seçim kampanyanın ilk haftasında 200 milyon dolar bağış topladığı belirtilen açıklamada, 170 bini aşkın kişinin de destek amacıyla kampanyaya gönüllü olarak kayıt yaptırdığı kaydedildi.
Harris, Biden'ın onu aday göstermesinden sonraki 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplamış ve bu miktar 24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış miktarı olarak kayda geçmişti.
ABD'de başkanlık seçim sürecinde toplanan bağışların miktarı ve bağışçı sayısı, seçim sonuçlarına ilişkin fikir vermesi bakımından yakından takip ediliyor.