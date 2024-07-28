https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/kamala-harris-secim-kampanyasina-hizli-basladi-ilk-hafta-200-milyon-dolar-bagis-1086277738.html

Kamala Harris, seçim kampanyasına hızlı başladı: İlk hafta 200 milyon dolar bağış

Kamala Harris, seçim kampanyasına hızlı başladı: İlk hafta 200 milyon dolar bağış

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilip yerine önerdiği Başkan Yardımcısı Kamala Harris, seçimler için başlattığı kampanyanın ilk haftasında 200... 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T14:26+0300

2024-07-28T14:26+0300

2024-07-28T14:26+0300

politika

abd başkan adaylığı

abd’de başkanlık kaosu

kamala harris

joe biden

donald trump

washington dc

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Harris'in ekibinden yapılan açıklamada, son rakamlara göre toplanan paranın yüzde 66'sının ilk kez bağış yapanlardan ve Biden'ın yarıştan çekilip Harris'i desteklediğini söylemesinin ardından geldiği bildirildi.5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların başkan adaylığına en yakın ismi Harris'in, seçim kampanyanın ilk haftasında 200 milyon dolar bağış topladığı belirtilen açıklamada, 170 bini aşkın kişinin de destek amacıyla kampanyaya gönüllü olarak kayıt yaptırdığı kaydedildi.Harris, Biden'ın onu aday göstermesinden sonraki 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplamış ve bu miktar 24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış miktarı olarak kayda geçmişti.ABD'de başkanlık seçim sürecinde toplanan bağışların miktarı ve bağışçı sayısı, seçim sonuçlarına ilişkin fikir vermesi bakımından yakından takip ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/unlu-gazeteci-hersh-obama-bideni-yaristan-cekilmemesi-halinde-azille-tehdit-etti-1086265883.html

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abd başkan adaylığı, abd’de başkanlık kaosu , kamala harris, joe biden, donald trump, washington dc