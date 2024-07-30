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Trabzon'da heyelan sonrası 'yürüyen fındık ağacı' çevredekiler tarafından görüntülendi
Trabzon'da heyelan sonrası 'yürüyen fındık ağacı' çevredekiler tarafından görüntülendi
Sputnik Türkiye
Trabzon'un Arsin ilçesinde geçen Cumartesi günü şiddetli yağışların ardından yaşanan toprak kaymasında bir fındık ağacının yolda sel sularının da etkisi ile... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T14:15+0300
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Trabzon'un birçok noktasında su baskınları meydana gelirken, Arsin ilçesinde de toprak kayması yaşandı.İlçeye bağlı Örnek mahallesinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasındaki ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Bir mahalle sakini bahçesinde yaşanan su baskınları nedeniyle fındık bahçesindeki bir ağacın köküyle birlikte yerinden çıkarak ilerlemesi saniye saniye kaydedildi.Mahalle sakininin kızı tarafından çekilen görüntülerde fındık ağacının yaklaşık 25 metre kaydığı gözlemlenirken, fındık ağacını bir geline benzeten mahalle sakini o anları anlattı.Yaşanan o anı gördüğünde “Bir çok şeyin bizim elimizde olmadığını hissettik” diyen mahalle sakini, “Yağmur yağmaya başlamıştı. Yukarıdaki bahçeye kaymayı gördük. 10-15 dakika sonra da buradaki duvarımın yıkıldığını gördüm. Canlı canlı buranın kaydığını izledim. Sonrasında evin önünde oturuyorduk. Sonrasında yavaş yavaş bir fındık ocağının buradan kaydığını gördük. Fındık ağacının kaydığını görünce kızıma bunu çekelim dedim. Adeta gelin gibi dik bir şekilde yoldan kaydı. Biraz gittikten sonra durdu. Aslında ağacı orada bırakacaktık ama komşuların yolunu açmak için kaldırmak zorunda kaldık. İlginç bir olay yaşadık. Canlı bir ağacın yürümesi bizi mutlu etti. Belki de yer yüzünde böyle bir olay ilk kez yaşanmıştır. Bir çok şeyin bizim elimizde olmadığını hissettik” ifadelerini kullandı.
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Trabzon'da heyelan sonrası 'yürüyen fındık ağacı' çevredekiler tarafından görüntülendi

14:15 30.07.2024
© İHA / İHA-AW256856Yürüyen fındık ağacı
Yürüyen fındık ağacı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© İHA / İHA-AW256856
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Trabzon'un Arsin ilçesinde geçen Cumartesi günü şiddetli yağışların ardından yaşanan toprak kaymasında bir fındık ağacının yolda sel sularının da etkisi ile adeta yürür gibi kayıp gitmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Trabzon'un birçok noktasında su baskınları meydana gelirken, Arsin ilçesinde de toprak kayması yaşandı.

İlçeye bağlı Örnek mahallesinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasındaki ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir mahalle sakini bahçesinde yaşanan su baskınları nedeniyle fındık bahçesindeki bir ağacın köküyle birlikte yerinden çıkarak ilerlemesi saniye saniye kaydedildi.

Mahalle sakininin kızı tarafından çekilen görüntülerde fındık ağacının yaklaşık 25 metre kaydığı gözlemlenirken, fındık ağacını bir geline benzeten mahalle sakini o anları anlattı.

Yaşanan o anı gördüğünde “Bir çok şeyin bizim elimizde olmadığını hissettik” diyen mahalle sakini, “Yağmur yağmaya başlamıştı. Yukarıdaki bahçeye kaymayı gördük. 10-15 dakika sonra da buradaki duvarımın yıkıldığını gördüm. Canlı canlı buranın kaydığını izledim. Sonrasında evin önünde oturuyorduk. Sonrasında yavaş yavaş bir fındık ocağının buradan kaydığını gördük. Fındık ağacının kaydığını görünce kızıma bunu çekelim dedim. Adeta gelin gibi dik bir şekilde yoldan kaydı. Biraz gittikten sonra durdu. Aslında ağacı orada bırakacaktık ama komşuların yolunu açmak için kaldırmak zorunda kaldık. İlginç bir olay yaşadık. Canlı bir ağacın yürümesi bizi mutlu etti. Belki de yer yüzünde böyle bir olay ilk kez yaşanmıştır. Bir çok şeyin bizim elimizde olmadığını hissettik” ifadelerini kullandı.
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