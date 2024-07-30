https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/100-lira-bozuk-para-getirene-110-lira-veriyor-herkesi-bekliyoruz-1086333302.html

100 lira bozuk para getirene 110 lira veriyor: 'Herkesi bekliyoruz'

100 lira bozuk para getirene 110 lira veriyor: 'Herkesi bekliyoruz'

Sputnik Türkiye

Yozgat'ta bir fırıncı, müşterilerine bozuk para üstü verecek madeni para bulamayınca dükkanının camına ilan asarak 100 lira bozuk para getirene 110 lira... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T12:13+0300

2024-07-30T12:13+0300

2024-07-30T12:13+0300

yaşam

türkiye

yozgat

fırın

madeni para

para

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Yerköy ilçesinde müşterilerine bozuk para üstü verecek madeni para bulamayan fırıncı, müşterilerinin büyük kısmının kağıt para kullanmasıyla, bozuk para sıkıntısı yaşamaya çareyi 100 lira bozuk para getirene 110 lira getirmekte buldu.Dükkanının camına astığı yazıda 100 lira madeni para getirene 110 lira vereceğini yazan Mehmet Işık'ın bu düşüncesinden ardından vatandaşlar da yazıdan sonra fırına bozuk para getirmeye başladı.Piyasada ciddi boyutta bozuk para sıkıntısı yaşandığını söyleyen fırıncı Işık, “Biz ilçede kampanya başlattık. 100 lira bozuk para getirene 110 lira veriyoruz. Çok sıkıntı yaşıyoruz bozuk para konusunda. Ekmeklerin küsuratlı olması bizi sıkıntıya sokuyor, 8 liraya ekmek satılıyor. Her getiren kağıt para getiriyor, kimse bozuk para getirmiyor. Vatandaşlarımıza da buradan sesleniyoruz, evlerindeki bozuk paraları getirsinler, değerlendirelim. Bozuk para yönünde esnaf olarak çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz” dedi.Fırıncı Işık, vatandaşların kampanyaya ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, “Bu kampanya ile bozuk para sıkıntımızı da çözmüş oluyoruz. Yöntemi bu şekilde bulduk, 100 lira getirene 110 lira veriyoruz. Herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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