https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/fenerbahceli-yoneticilerden-tff-baskani-ibrahim-haciosmanogluna-ziyaret-1086246478.html
Fenerbahçeli yöneticilerden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Fenerbahçeli yöneticilerden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Mustafa Hakan Safi, Hulusi Belgü ve Cenk Öztanık, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T22:44+0300
2024-07-26T22:44+0300
2024-07-26T22:44+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
ibrahim hacıosmanoğlu
ibrahim ethem hacıosmanoğlu
fenerbahçe
mecnun otyakmaz
hulusi belgü
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Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede güncel gelişmeler ve Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerine A Milli Takım forması takdim etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/okan-buruktan-mourinho-ve-van-bronckhorst-aciklamasi-1086238177.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), ibrahim hacıosmanoğlu, ibrahim ethem hacıosmanoğlu, fenerbahçe, mecnun otyakmaz, hulusi belgü
türkiye futbol federasyonu (tff), ibrahim hacıosmanoğlu, ibrahim ethem hacıosmanoğlu, fenerbahçe, mecnun otyakmaz, hulusi belgü
Fenerbahçeli yöneticilerden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Mustafa Hakan Safi, Hulusi Belgü ve Cenk Öztanık, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF 1. Başkanvekili Mecnun Otyakmaz'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede güncel gelişmeler ve Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.
TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerine A Milli Takım forması takdim etti.