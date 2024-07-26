https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/fenerbahceli-yoneticilerden-tff-baskani-ibrahim-haciosmanogluna-ziyaret-1086246478.html

Fenerbahçeli yöneticilerden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Fenerbahçeli yöneticilerden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Mustafa Hakan Safi, Hulusi Belgü ve Cenk Öztanık, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T22:44+0300

2024-07-26T22:44+0300

2024-07-26T22:44+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

ibrahim hacıosmanoğlu

ibrahim ethem hacıosmanoğlu

fenerbahçe

mecnun otyakmaz

hulusi belgü

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Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede güncel gelişmeler ve Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerine A Milli Takım forması takdim etti.

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Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), ibrahim hacıosmanoğlu, ibrahim ethem hacıosmanoğlu, fenerbahçe, mecnun otyakmaz, hulusi belgü