https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/super-kupa-heyecani-galatasaray-ile-besiktas-arasinda-oynanacak-macinin-favorisi-belli-oldu-1086322776.html
Süper Kupa heyecanı: Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak maçının favorisi belli oldu
Süper Kupa heyecanı: Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak maçının favorisi belli oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçının favorisi belli oldu. Süper Lig'in başlamasından önce oynanacak bu önemli karşılaşma için bahis... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T08:12+0300
2024-07-30T08:12+0300
2024-07-30T08:12+0300
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beşiktaş
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Galatasaray ile Beşiktaş'ın 3 Ağustos Cumartesi günü karşı karşıya geleceği Süper Kupa mücadelesinin oranları açıklandı. Bahis oranlarına göre Galatasaray'ın galibiyeti 1.80 olarak belirlenirken, beraberlik oranı 3.24 ve Beşiktaş'ın galibiyeti 3.08 olarak açıklandı. Ayrıca, maçın 2.5 gol alt oranı 1.82, 2.5 gol üst oranı ise 1.56 olarak belirlendi.Süper Kupa ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Süper Kupa mücadelesi, 3 Ağustos Cumartesi günü Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak. Bu önemli karşılaşma, sezon öncesi iki ezeli rakip arasındaki güç dengesini gösterecek.Mücadelenin, ATV ekranlarından yayınlanması bekleniyor.Süper Kupa bi̇let fi̇yatlariTFF'den yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa müsabakasının biletleri, 30 Temmuz'da (Bugün) saat 09.00'da satışa çıkacak.Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri, "www.passo.com.tr" adresinden ve "Passo Mobil Uygulama"dan satın alınabilecek.Bilet fiyatları, kale arkaları 600 lira, doğu-batı tribünleri bin 200 lira olarak belirlendi.Tribün dağılımı kura çekimi sonrası Galatasaraylı taraftarlar batı ve güney, Beşiktaşlı taraftarlar doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacak.
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süper kupa ne zaman, süper kupa saat kaçta, süper kupa hangi kanalda, süper kupa oranları, süper kupa biletleri
süper kupa ne zaman, süper kupa saat kaçta, süper kupa hangi kanalda, süper kupa oranları, süper kupa biletleri
Süper Kupa heyecanı: Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak maçının favorisi belli oldu
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçının favorisi belli oldu. Süper Lig'in başlamasından önce oynanacak bu önemli karşılaşma için bahis oranları netleşti. Peki, Süper Kupa ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray ile Beşiktaş'ın 3 Ağustos Cumartesi günü karşı karşıya geleceği Süper Kupa mücadelesinin oranları açıklandı. Bahis oranlarına göre Galatasaray'ın galibiyeti 1.80 olarak belirlenirken, beraberlik oranı 3.24 ve Beşiktaş'ın galibiyeti 3.08 olarak açıklandı. Ayrıca, maçın 2.5 gol alt oranı 1.82, 2.5 gol üst oranı ise 1.56 olarak belirlendi.
Süper Kupa ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Kupa mücadelesi, 3 Ağustos Cumartesi günü Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak. Bu önemli karşılaşma, sezon öncesi iki ezeli rakip arasındaki güç dengesini gösterecek.
Mücadelenin, ATV ekranlarından yayınlanması bekleniyor.
Süper Kupa bi̇let fi̇yatlari
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa müsabakasının biletleri, 30 Temmuz'da (Bugün) saat 09.00'da satışa çıkacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri, "www.passo.com.tr" adresinden ve "Passo Mobil Uygulama"dan satın alınabilecek.
Bilet fiyatları, kale arkaları 600 lira, doğu-batı tribünleri bin 200 lira olarak belirlendi.
Tribün dağılımı kura çekimi sonrası Galatasaraylı taraftarlar batı ve güney, Beşiktaşlı taraftarlar doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacak.