Süper Kupa heyecanı: Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak maçının favorisi belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Türkiye'nin en öne çıkan şirketleri yıllardır vergi ödemiyormuş'
09:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Uzman Dr. Eyyüb Yılmaz: A kişisiyle B kişisinin farklı beslenmesi gerekiyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
Ülke olarak ne kadar mutluyuz?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Lavrov'dan yanıt: Dinlemiyorum
15:44
2 dk
SESLİ HABER
Rus hackerlar Ukrayna'daki yabancı askerleri ifşa etti
15:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları'nda bir skandal daha: Sporcular yanlış tanıtıldı
16:14
2 dk
SESLİ HABER
İkinci el piyasası dibi gördü: Bazı firmalar kapanabilir
16:25
3 dk
SESLİ HABER
Amerika'nın Ukrayna hatası 8 milyar doları aştı
16:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’dan F-35 alımı: Karataş ‘İstemezse uçamazsınız’ demişti
17:15
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye, 'eyyam-ı bahur' sıcaklarının etkisine giriyor
17:30
2 dk
SESLİ HABER
Konut fiyatları Barselona'yı geçti: İşte İstanbul'un en pahalı ilçeleri
17:41
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İçişleri, Adalet Bakanlığı'na neden dava açtı?
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/super-kupa-heyecani-galatasaray-ile-besiktas-arasinda-oynanacak-macinin-favorisi-belli-oldu-1086322776.html
Süper Kupa heyecanı: Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak maçının favorisi belli oldu
Süper Kupa heyecanı: Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak maçının favorisi belli oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçının favorisi belli oldu. Süper Lig'in başlamasından önce oynanacak bu önemli karşılaşma için bahis... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T08:12+0300
2024-07-30T08:12+0300
spor
galatasaray
galatasaray sk
beşiktaş
beşiktaş
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper kupa
süper kupa
derbi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/15/1050051632_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4de63db5ec29829972f3d875d1d95959.jpg
Galatasaray ile Beşiktaş'ın 3 Ağustos Cumartesi günü karşı karşıya geleceği Süper Kupa mücadelesinin oranları açıklandı. Bahis oranlarına göre Galatasaray'ın galibiyeti 1.80 olarak belirlenirken, beraberlik oranı 3.24 ve Beşiktaş'ın galibiyeti 3.08 olarak açıklandı. Ayrıca, maçın 2.5 gol alt oranı 1.82, 2.5 gol üst oranı ise 1.56 olarak belirlendi.Süper Kupa ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Süper Kupa mücadelesi, 3 Ağustos Cumartesi günü Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak. Bu önemli karşılaşma, sezon öncesi iki ezeli rakip arasındaki güç dengesini gösterecek.Mücadelenin, ATV ekranlarından yayınlanması bekleniyor.Süper Kupa bi̇let fi̇yatlariTFF'den yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa müsabakasının biletleri, 30 Temmuz'da (Bugün) saat 09.00'da satışa çıkacak.Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri, "www.passo.com.tr" adresinden ve "Passo Mobil Uygulama"dan satın alınabilecek.Bilet fiyatları, kale arkaları 600 lira, doğu-batı tribünleri bin 200 lira olarak belirlendi.Tribün dağılımı kura çekimi sonrası Galatasaraylı taraftarlar batı ve güney, Beşiktaşlı taraftarlar doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/meteorolojiden-istanbul-dahil-24-sehre-kritik-uyari-saganak-yagis-cok-kuvvetli-geri-donuyor-1086320835.html
beşiktaş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/15/1050051632_112:0:760:486_1920x0_80_0_0_07f140d643a6f1a41f70720bbac0caef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
süper kupa ne zaman, süper kupa saat kaçta, süper kupa hangi kanalda, süper kupa oranları, süper kupa biletleri
süper kupa ne zaman, süper kupa saat kaçta, süper kupa hangi kanalda, süper kupa oranları, süper kupa biletleri

Süper Kupa heyecanı: Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak maçının favorisi belli oldu

08:12 30.07.2024
© AABeşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© AA
Abone ol
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçının favorisi belli oldu. Süper Lig'in başlamasından önce oynanacak bu önemli karşılaşma için bahis oranları netleşti. Peki, Süper Kupa ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray ile Beşiktaş'ın 3 Ağustos Cumartesi günü karşı karşıya geleceği Süper Kupa mücadelesinin oranları açıklandı. Bahis oranlarına göre Galatasaray'ın galibiyeti 1.80 olarak belirlenirken, beraberlik oranı 3.24 ve Beşiktaş'ın galibiyeti 3.08 olarak açıklandı. Ayrıca, maçın 2.5 gol alt oranı 1.82, 2.5 gol üst oranı ise 1.56 olarak belirlendi.

Süper Kupa ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Kupa mücadelesi, 3 Ağustos Cumartesi günü Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak. Bu önemli karşılaşma, sezon öncesi iki ezeli rakip arasındaki güç dengesini gösterecek.
Mücadelenin, ATV ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

Süper Kupa bi̇let fi̇yatlari

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa müsabakasının biletleri, 30 Temmuz'da (Bugün) saat 09.00'da satışa çıkacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri, "www.passo.com.tr" adresinden ve "Passo Mobil Uygulama"dan satın alınabilecek.

Bilet fiyatları, kale arkaları 600 lira, doğu-batı tribünleri bin 200 lira olarak belirlendi.

Tribün dağılımı kura çekimi sonrası Galatasaraylı taraftarlar batı ve güney, Beşiktaşlı taraftarlar doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacak.
İstanbul'da sağanak etkili oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
YAŞAM
Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 şehre kritik uyarı: Sağanak yağış çok kuvvetli geri dönüyor
07:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала