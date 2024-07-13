Süleyman Soylu: Dokunulmazlığımın kalkması için TBMM’ye müracaat edeceğim

Haysiyet celladı alçaklar… Yıllardır intikamınız ve iftiralarınız bitmedi… Cumhuriyet gazetesi ! Baronluğumu ispat etmezseniz namertsiniz. Size yakında bir imkan daha vereceğim.. Dokunulmazlığımın kalkması için TBMM’ye müracaat edeceğim.. Özgür Özel ile dirsek temasında olup, beni dokunulmazlıkla tehdit edenler elinizde ne belge varsa ortaya koymazsanız şerefsizsiniz… fetöcüler, pkk’lılar, uyuşturucu tüccarları, suç çeteleri soros’un çocukları sizde gelin. Allah büyüktür ve adildir…