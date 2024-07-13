Süleyman Soylu: Dokunulmazlığımın kalkması için TBMM’ye müracaat edeceğim
13:30 13.07.2024 (güncellendi: 13:35 13.07.2024)
© İHA / BATUHAN ALTINBAŞ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
© İHA / BATUHAN ALTINBAŞ
Abone ol
AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Cumhuriyet gazetesine tepki göstererek, "Baronluğumu ispat etmezseniz namertsiniz" ifadelerini kullandı. Soylu, "Size yakında bir imkan daha vereceğim. Dokunulmazlığımın kalkması için TBMM’ye müracaat edeceğim" dedi.
Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, hakkında çıkan haberlere tepki göstererek, dokunulmazlığın kaldırılması için Meclis'e müracaat edeceğini açıkladı.
Süleyman Soylu sosyal medya paltformu X'te yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Haysiyet celladı alçaklar… Yıllardır intikamınız ve iftiralarınız bitmedi… Cumhuriyet gazetesi ! Baronluğumu ispat etmezseniz namertsiniz. Size yakında bir imkan daha vereceğim.. Dokunulmazlığımın kalkması için TBMM’ye müracaat edeceğim.. Özgür Özel ile dirsek temasında olup, beni dokunulmazlıkla tehdit edenler elinizde ne belge varsa ortaya koymazsanız şerefsizsiniz… fetöcüler, pkk’lılar, uyuşturucu tüccarları, suç çeteleri soros’un çocukları sizde gelin. Allah büyüktür ve adildir…
Haysiyet celladı alçaklar…— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 13, 2024
Yıllardır intikamınız ve iftiralarınız bitmedi…
Cumhuriyet gazetesi !
Baronluğumu ispat etmezseniz namertsiniz.
Size yakında bir imkan daha vereceğim..
Dokunulmazlığımın kalkması için TBMM’ye müracaat edeceğim..
Özgür Özel ile dirsek temasında olup,…