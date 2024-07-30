Savunma Bakanı Belousov: Rusya'da günde yaklaşık 4 bin FPV drone üretiliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Türkiye'nin en öne çıkan şirketleri yıllardır vergi ödemiyormuş'
09:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Uzman Dr. Eyyüb Yılmaz: A kişisiyle B kişisinin farklı beslenmesi gerekiyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
Ülke olarak ne kadar mutluyuz?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sürdürülebilirlik Konferansı: İş dünyasının yeşil dönüşüme bakışı
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Lavrov'dan yanıt: Dinlemiyorum
15:44
2 dk
SESLİ HABER
Rus hackerlar Ukrayna'daki yabancı askerleri ifşa etti
15:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları'nda bir skandal daha: Sporcular yanlış tanıtıldı
16:14
2 dk
SESLİ HABER
İkinci el piyasası dibi gördü: Bazı firmalar kapanabilir
16:25
3 dk
SESLİ HABER
Amerika'nın Ukrayna hatası 8 milyar doları aştı
16:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’dan F-35 alımı: Karataş ‘İstemezse uçamazsınız’ demişti
17:15
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye, 'eyyam-ı bahur' sıcaklarının etkisine giriyor
17:30
2 dk
SESLİ HABER
Konut fiyatları Barselona'yı geçti: İşte İstanbul'un en pahalı ilçeleri
17:41
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Lüks araçlar mercek altında: '150 kişinin hiçbir geliri olmadığı halde sahip olması dikkat çekici'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Arslan: Ortada gerçekçi olmayan, açıkları olan bir yasa var
12:05
84 dk
HABER MASASI
Dünya mutluluk raporuna göre Türkiye 143 ülke arasında 98.sırada yer aldı.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/savunma-bakani-belousov-rusyada-gunde-yaklasik-4-bin-fpv-drone-uretiliyor-1086345761.html
Savunma Bakanı Belousov: Rusya'da günde yaklaşık 4 bin FPV drone üretiliyor
Savunma Bakanı Belousov: Rusya'da günde yaklaşık 4 bin FPV drone üretiliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri özel askeri harekat bölgesinde fedakar bir şekilde mücadelesini sürdürürken Rus savunma sanayisi de üretim kapasitesini giderek... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T17:18+0300
2024-07-30T17:17+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
rusya ordusu
fpv drone
andrey belousov
hava indirme kuvvetleri
rus hava indirme kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086345091_0:71:1600:971_1920x0_80_0_0_b2ae38663f43774d04527968ac30b7df.jpg
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, ülkede FPV drone üretiminin günde 4 bine çıktığını vurguladı.Savunma Bakanı Belousov, Rusya Hava İndirme Kuvvetleri 45. Muhafızlık Özel Kuvvetler Tugayı'nın kuruluş yıldönümünde askeri personelle bir araya geldi.Askerleri tugayın kuruluşunun yıldönümü vesilesiyle tebrik eden Belousov, Rusya'da FPV drone üretiminin ciddi biçimde artarak günde 4 bin adete yükseldiğini belirtti.Tugaydaki askerlerin hak ettikleri bir şekilde cesaretin, askeri yiğitliğin ve profesyonelliğin örnekleri olduğunu kaydeden Belousov, "Birlikteki 5 binden fazla askerin yüksek devlet ödüllerine layık görülmesi, 21'ine ise Rusya Federasyonu Kahramanı unvanı verilmesi tesadüf değil" dedi.Belousov, bugün tugayın özel askeri harekat bölgesinde en önemli görevleri etkili bir şekilde yerine getirdiğini, zorlu koşullarda net ve uyumlu bir şekilde hareket ettiğini vurguladı.Savunma Bakanı, tugay için inşa edilen yeni kışlaların hizmete alınmasında gecikme yaşanmaması talimatı da verdi.FPV drone'lar, pilotların drone'un görüş açısını gerçek zamanlı olarak görebildiği bir kamera sistemidir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/japon-denizinde-sicak-saatler-rus-bombardiman-ucaklari-ve-yabanci-savas-ucaklari-karsi-karsiya-1086343270.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086345091_119:0:1583:1098_1920x0_80_0_0_88445caba372ffdbc9d22c7891f7a13d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, fpv drone, andrey belousov, hava indirme kuvvetleri, rus hava indirme kuvvetleri, rusya hava indirme kuvvetleri
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, fpv drone, andrey belousov, hava indirme kuvvetleri, rus hava indirme kuvvetleri, rusya hava indirme kuvvetleri

Savunma Bakanı Belousov: Rusya'da günde yaklaşık 4 bin FPV drone üretiliyor

17:18 30.07.2024
© Sputnik / Вячеслав Прокофьев / PoolМинистр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече президента России с командующими войсками военных округов (15 мая 2024). Москвa
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече президента России с командующими войсками военных округов (15 мая 2024). Москвa - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© Sputnik / Вячеслав Прокофьев / Pool
Abone ol
Rusya Silahlı Kuvvetleri özel askeri harekat bölgesinde fedakar bir şekilde mücadelesini sürdürürken Rus savunma sanayisi de üretim kapasitesini giderek artırıyor.
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, ülkede FPV drone üretiminin günde 4 bine çıktığını vurguladı.

Savunma Bakanı Belousov, Rusya Hava İndirme Kuvvetleri 45. Muhafızlık Özel Kuvvetler Tugayı'nın kuruluş yıldönümünde askeri personelle bir araya geldi.

Askerleri tugayın kuruluşunun yıldönümü vesilesiyle tebrik eden Belousov, Rusya'da FPV drone üretiminin ciddi biçimde artarak günde 4 bin adete yükseldiğini belirtti.

Tugaydaki askerlerin hak ettikleri bir şekilde cesaretin, askeri yiğitliğin ve profesyonelliğin örnekleri olduğunu kaydeden Belousov, "Birlikteki 5 binden fazla askerin yüksek devlet ödüllerine layık görülmesi, 21'ine ise Rusya Federasyonu Kahramanı unvanı verilmesi tesadüf değil" dedi.

Belousov, bugün tugayın özel askeri harekat bölgesinde en önemli görevleri etkili bir şekilde yerine getirdiğini, zorlu koşullarda net ve uyumlu bir şekilde hareket ettiğini vurguladı.

Savunma Bakanı, tugay için inşa edilen yeni kışlaların hizmete alınmasında gecikme yaşanmaması talimatı da verdi.

FPV drone'lar, pilotların drone'un görüş açısını gerçek zamanlı olarak görebildiği bir kamera sistemidir.
Chinese H-6K strategic bomber flies during a joint patrol mission over the Western Pacific (File) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
DÜNYA
Japon Denizi'nde sıcak saatler: Rus bombardıman uçakları ve yabancı savaş uçakları karşı karşıya
16:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала