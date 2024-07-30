https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/savunma-bakani-belousov-rusyada-gunde-yaklasik-4-bin-fpv-drone-uretiliyor-1086345761.html

Savunma Bakanı Belousov: Rusya'da günde yaklaşık 4 bin FPV drone üretiliyor

Savunma Bakanı Belousov: Rusya'da günde yaklaşık 4 bin FPV drone üretiliyor

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri özel askeri harekat bölgesinde fedakar bir şekilde mücadelesini sürdürürken Rus savunma sanayisi de üretim kapasitesini giderek... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T17:18+0300

2024-07-30T17:18+0300

2024-07-30T17:17+0300

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Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, ülkede FPV drone üretiminin günde 4 bine çıktığını vurguladı.Savunma Bakanı Belousov, Rusya Hava İndirme Kuvvetleri 45. Muhafızlık Özel Kuvvetler Tugayı'nın kuruluş yıldönümünde askeri personelle bir araya geldi.Askerleri tugayın kuruluşunun yıldönümü vesilesiyle tebrik eden Belousov, Rusya'da FPV drone üretiminin ciddi biçimde artarak günde 4 bin adete yükseldiğini belirtti.Tugaydaki askerlerin hak ettikleri bir şekilde cesaretin, askeri yiğitliğin ve profesyonelliğin örnekleri olduğunu kaydeden Belousov, "Birlikteki 5 binden fazla askerin yüksek devlet ödüllerine layık görülmesi, 21'ine ise Rusya Federasyonu Kahramanı unvanı verilmesi tesadüf değil" dedi.Belousov, bugün tugayın özel askeri harekat bölgesinde en önemli görevleri etkili bir şekilde yerine getirdiğini, zorlu koşullarda net ve uyumlu bir şekilde hareket ettiğini vurguladı.Savunma Bakanı, tugay için inşa edilen yeni kışlaların hizmete alınmasında gecikme yaşanmaması talimatı da verdi.FPV drone'lar, pilotların drone'un görüş açısını gerçek zamanlı olarak görebildiği bir kamera sistemidir.

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