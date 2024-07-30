https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/japon-denizinde-sicak-saatler-rus-bombardiman-ucaklari-ve-yabanci-savas-ucaklari-karsi-karsiya-1086343270.html

Japon Denizi'nde sıcak saatler: Rus bombardıman uçakları ve yabancı savaş uçakları karşı karşıya

Japon Denizi'nde sıcak saatler: Rus bombardıman uçakları ve yabancı savaş uçakları karşı karşıya

Sputnik Türkiye

Rus Tu-95MS stratejik bombardıman uçakları Japon Denizi üzerinde planlı uçuş yaptı. Uçuş sırasında bölgedeki yabancı savaş uçakları havalandı. 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T16:21+0300

2024-07-30T16:21+0300

2024-07-30T16:21+0300

dünya

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya hava-uzay kuvvetleri

rusya silahlı kuvvetleri

tu-95

tu-95 stratejik bombalama uçakları

tu-95ms

su-30

rus su-30 avcı uçağı

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Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının Japon Denizi semalarında planlı uçuş yaptığını açıkladı.Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait 2 Tu-95MS stratejik bombardıman uçağı Japon Denizi'nin uluslararası suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi" dendi.Uçuşun 10 saatten fazla sürdüğünü belirten bakanlık, Su-35S ve Su-30SM avcı uçaklarının Tu-95MS'lere hava desteği sağladığını bildirdi.Bakanlık, uçuşun bazı bölümlerinde yabancı ülkelere ait savaş uçaklarının Rus bombardıman uçaklarına refakat ettiğini aktardı.Bakanlık, uçuşun uluslararası sular üzerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara tamamen uygun olarak ve diğer ülkelerin sınırları ihlal edilmeden gerçekleştirildiğini de ifade etti.

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