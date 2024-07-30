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Japon Denizi'nde sıcak saatler: Rus bombardıman uçakları ve yabancı savaş uçakları karşı karşıya
Japon Denizi'nde sıcak saatler: Rus bombardıman uçakları ve yabancı savaş uçakları karşı karşıya
Sputnik Türkiye
Rus Tu-95MS stratejik bombardıman uçakları Japon Denizi üzerinde planlı uçuş yaptı. Uçuş sırasında bölgedeki yabancı savaş uçakları havalandı. 30.07.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının Japon Denizi semalarında planlı uçuş yaptığını açıkladı.Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait 2 Tu-95MS stratejik bombardıman uçağı Japon Denizi'nin uluslararası suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi" dendi.Uçuşun 10 saatten fazla sürdüğünü belirten bakanlık, Su-35S ve Su-30SM avcı uçaklarının Tu-95MS'lere hava desteği sağladığını bildirdi.Bakanlık, uçuşun bazı bölümlerinde yabancı ülkelere ait savaş uçaklarının Rus bombardıman uçaklarına refakat ettiğini aktardı.Bakanlık, uçuşun uluslararası sular üzerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara tamamen uygun olarak ve diğer ülkelerin sınırları ihlal edilmeden gerçekleştirildiğini de ifade etti.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya hava-uzay kuvvetleri, rusya silahlı kuvvetleri, tu-95, tu-95 stratejik bombalama uçakları, tu-95ms, su-30, rus su-30 avcı uçağı, su-35, japon denizi
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Japon Denizi'nde sıcak saatler: Rus bombardıman uçakları ve yabancı savaş uçakları karşı karşıya

16:21 30.07.2024
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Chinese H-6K strategic bomber flies during a joint patrol mission over the Western Pacific (File)
 Chinese H-6K strategic bomber flies during a joint patrol mission over the Western Pacific (File) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
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Rus Tu-95MS stratejik bombardıman uçakları Japon Denizi üzerinde planlı uçuş yaptı. Uçuş sırasında bölgedeki yabancı savaş uçakları havalandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının Japon Denizi semalarında planlı uçuş yaptığını açıkladı.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait 2 Tu-95MS stratejik bombardıman uçağı Japon Denizi'nin uluslararası suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi" dendi.

Uçuşun 10 saatten fazla sürdüğünü belirten bakanlık, Su-35S ve Su-30SM avcı uçaklarının Tu-95MS'lere hava desteği sağladığını bildirdi.

Bakanlık, uçuşun bazı bölümlerinde yabancı ülkelere ait savaş uçaklarının Rus bombardıman uçaklarına refakat ettiğini aktardı.

Bakanlık, uçuşun uluslararası sular üzerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara tamamen uygun olarak ve diğer ülkelerin sınırları ihlal edilmeden gerçekleştirildiğini de ifade etti.
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