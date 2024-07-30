Sanat dünyası yasta: Kenan Işık'ın cenaze programı belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Türkiye'nin en öne çıkan şirketleri yıllardır vergi ödemiyormuş'
09:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Uzman Dr. Eyyüb Yılmaz: A kişisiyle B kişisinin farklı beslenmesi gerekiyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
Ülke olarak ne kadar mutluyuz?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Lavrov'dan yanıt: Dinlemiyorum
15:44
2 dk
SESLİ HABER
Rus hackerlar Ukrayna'daki yabancı askerleri ifşa etti
15:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları'nda bir skandal daha: Sporcular yanlış tanıtıldı
16:14
2 dk
SESLİ HABER
İkinci el piyasası dibi gördü: Bazı firmalar kapanabilir
16:25
3 dk
SESLİ HABER
Amerika'nın Ukrayna hatası 8 milyar doları aştı
16:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’dan F-35 alımı: Karataş ‘İstemezse uçamazsınız’ demişti
17:15
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye, 'eyyam-ı bahur' sıcaklarının etkisine giriyor
17:30
2 dk
SESLİ HABER
Konut fiyatları Barselona'yı geçti: İşte İstanbul'un en pahalı ilçeleri
17:41
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/sanat-dunyasi-yasta-kenan-isikin-cenaze-programi-belli-oldu-1086321569.html
Sanat dünyası yasta: Kenan Işık'ın cenaze programı belli oldu
Sanat dünyası yasta: Kenan Işık'ın cenaze programı belli oldu
Sputnik Türkiye
Ünlü tiyatro oyuncusu ve sunucu Kenan Işık, 76 yaşında İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışma... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T07:15+0300
2024-07-30T07:15+0300
yaşam
kenan işık
ölüm
cenaze
cenaze töreni
cenaze namazı
cenaze evi
koma
ankara
akm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102117/61/1021176176_0:57:1200:732_1920x0_80_0_0_510c1a390b7f5cc57383d85db082d1fb.jpg
Kenan Işık için bugün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.Kenan Işık kimdir?Yusuf Kenan Işık, 1947 yılında Malatya'da doğdu. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında önemli projelere imza attı. 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışma programındaki sunuculuğu ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Işık, birçok tiyatro oyununda ve dizide başarılı performanslar sergiledi.Sanat hayatına katkılarıKenan Işık, kariyeri boyunca birçok ödül kazandı ve Türk tiyatrosunun gelişimine büyük katkı sağladı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik ve yazarlık da yapan Işık, pek çok dizi ve filmde de önemli rollerde yer aldı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı oldu.Kenan Işık’ın filmografisi ve televizyon programlarıRol aldığı tiyatro oyunlarıYönettiği tiyatro oyunlarıSenaryosunu yazdığı projeler
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/2014ten-beri-komadaydi-kenan-isik-hayatini-kaybetti-1086294156.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102117/61/1021176176_116:0:1108:744_1920x0_80_0_0_9574aaed041cfc98ca160ac03b761f98.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kenan ışık öldü, kenan ışık öldü mü, kenan ışık son durum, kenan ışık kimdir, kenan ışık ne oldu, kenan ışık kaç yaşında, kenan ışık uyandı mı, kenan işık uyandı mı son dakika, kenan ışık komadan çıktı mı, kenan ışık filmleri, kenan ışık cenaze töreni
kenan ışık öldü, kenan ışık öldü mü, kenan ışık son durum, kenan ışık kimdir, kenan ışık ne oldu, kenan ışık kaç yaşında, kenan ışık uyandı mı, kenan işık uyandı mı son dakika, kenan ışık komadan çıktı mı, kenan ışık filmleri, kenan ışık cenaze töreni

Sanat dünyası yasta: Kenan Işık'ın cenaze programı belli oldu

07:15 30.07.2024
© Fotoğraf : TwitterKenan Işık
Kenan Işık - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Ünlü tiyatro oyuncusu ve sunucu Kenan Işık, 76 yaşında İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışma programının sunuculuğunu yapan Işık, Mart 2014'te geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 10 yıldır komadaydı. Peki, Kenan Işık cenaze töreni ne zaman nerede yapılacak?
Kenan Işık için bugün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Kenan Işık kimdir?

Yusuf Kenan Işık, 1947 yılında Malatya'da doğdu. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında önemli projelere imza attı. 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışma programındaki sunuculuğu ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Işık, birçok tiyatro oyununda ve dizide başarılı performanslar sergiledi.

Sanat hayatına katkıları

Kenan Işık, kariyeri boyunca birçok ödül kazandı ve Türk tiyatrosunun gelişimine büyük katkı sağladı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik ve yazarlık da yapan Işık, pek çok dizi ve filmde de önemli rollerde yer aldı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı oldu.

Kenan Işık’ın filmografisi ve televizyon programları

Sızı (1991)
Süper Baba (1993)
Kurtuluş (1994)
Sıcak Saatler (1997)
Cumhuriyet (1998)
Dadı (2001-2002)
Yeşil Işık (2002)
Aşk Oyunu (2005)
Fikrimin İnce Gülü (2007)
Kim Beş Yüz Milyar İster? (2000-2004)
Kim Beş Yüz Bin İster? (2005-2007)
Kim Bir Milyon İster? (2008)
Kim Milyoner Olmak İster? (2011-2014)

Rol aldığı tiyatro oyunları

Bir Sabah Gülerek Uyan (1985)
Üç Kız Kardeş (1982)
Kral Lear (1980)
O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise (1980)
Marıus (1975)

Yönettiği tiyatro oyunları

Aşk Hastası (2012)
Ölümsüz Öykü (2006)
İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu? (2000)
Aşk Hastası (1999)
Huzur (1998)
Kıyamet Sularında (1995)

Senaryosunu yazdığı projeler

Yarına Gülümsemek (1991)
Anadolu'nun Kadın Erenleri (1991)
Taşların Sırrı (1992)
Kenan Işık - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
YAŞAM
2014'ten beri komadaydı: Kenan Işık hayatını kaybetti
Dün, 10:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала