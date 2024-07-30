https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/sanat-dunyasi-yasta-kenan-isikin-cenaze-programi-belli-oldu-1086321569.html
Sanat dünyası yasta: Kenan Işık'ın cenaze programı belli oldu
Sanat dünyası yasta: Kenan Işık'ın cenaze programı belli oldu
Sputnik Türkiye
Ünlü tiyatro oyuncusu ve sunucu Kenan Işık, 76 yaşında İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışma... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T07:15+0300
2024-07-30T07:15+0300
2024-07-30T07:15+0300
yaşam
kenan işık
ölüm
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cenaze namazı
cenaze evi
koma
ankara
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Kenan Işık için bugün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.Kenan Işık kimdir?Yusuf Kenan Işık, 1947 yılında Malatya'da doğdu. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında önemli projelere imza attı. 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışma programındaki sunuculuğu ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Işık, birçok tiyatro oyununda ve dizide başarılı performanslar sergiledi.Sanat hayatına katkılarıKenan Işık, kariyeri boyunca birçok ödül kazandı ve Türk tiyatrosunun gelişimine büyük katkı sağladı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik ve yazarlık da yapan Işık, pek çok dizi ve filmde de önemli rollerde yer aldı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı oldu.Kenan Işık’ın filmografisi ve televizyon programlarıRol aldığı tiyatro oyunlarıYönettiği tiyatro oyunlarıSenaryosunu yazdığı projeler
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Sanat dünyası yasta: Kenan Işık'ın cenaze programı belli oldu
Ünlü tiyatro oyuncusu ve sunucu Kenan Işık, 76 yaşında İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışma programının sunuculuğunu yapan Işık, Mart 2014'te geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 10 yıldır komadaydı. Peki, Kenan Işık cenaze töreni ne zaman nerede yapılacak?
Kenan Işık için bugün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
Yusuf Kenan Işık, 1947 yılında Malatya'da doğdu. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında önemli projelere imza attı. 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışma programındaki sunuculuğu ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Işık, birçok tiyatro oyununda ve dizide başarılı performanslar sergiledi.
Kenan Işık, kariyeri boyunca birçok ödül kazandı ve Türk tiyatrosunun gelişimine büyük katkı sağladı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik ve yazarlık da yapan Işık, pek çok dizi ve filmde de önemli rollerde yer aldı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı oldu.
Kenan Işık’ın filmografisi ve televizyon programları
Fikrimin İnce Gülü (2007)
Kim Beş Yüz Milyar İster? (2000-2004)
Kim Beş Yüz Bin İster? (2005-2007)
Kim Bir Milyon İster? (2008)
Kim Milyoner Olmak İster? (2011-2014)
Rol aldığı tiyatro oyunları
Bir Sabah Gülerek Uyan (1985)
O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise (1980)
Yönettiği tiyatro oyunları
İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu? (2000)
Senaryosunu yazdığı projeler
Anadolu'nun Kadın Erenleri (1991)