https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/sanat-dunyasi-yasta-kenan-isikin-cenaze-programi-belli-oldu-1086321569.html

Sanat dünyası yasta: Kenan Işık'ın cenaze programı belli oldu

Sanat dünyası yasta: Kenan Işık'ın cenaze programı belli oldu

Sputnik Türkiye

Ünlü tiyatro oyuncusu ve sunucu Kenan Işık, 76 yaşında İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışma... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

kenan işık

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koma

ankara

akm

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Kenan Işık için bugün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.Kenan Işık kimdir?Yusuf Kenan Işık, 1947 yılında Malatya'da doğdu. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında önemli projelere imza attı. 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışma programındaki sunuculuğu ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Işık, birçok tiyatro oyununda ve dizide başarılı performanslar sergiledi.Sanat hayatına katkılarıKenan Işık, kariyeri boyunca birçok ödül kazandı ve Türk tiyatrosunun gelişimine büyük katkı sağladı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik ve yazarlık da yapan Işık, pek çok dizi ve filmde de önemli rollerde yer aldı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı oldu.Kenan Işık’ın filmografisi ve televizyon programlarıRol aldığı tiyatro oyunlarıYönettiği tiyatro oyunlarıSenaryosunu yazdığı projeler

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