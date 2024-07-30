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Samsun'da 'denize girmeyin' çağrısı
Samsun'da 'denize girmeyin' çağrısı
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Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi istendi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ise, olumsuz koşullar sebebiyle denize girmek yasaklandı. 30.07.2024, Sputnik Türkiye
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Samsun Valiliği, Karadeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, rüzgar hızının saatte 35 deniz miline, dalga yüksekliğinin ise 1.5-2 metreye ulaşacağının değerlendirildiği belirtildi.Açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur" ifadesine yer verildi.Akçakoca'da denize girmek yasaklandıDüzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz koşullar sebebiyle denize girmek yasaklandı.Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçedeki sahillerde, üç gündür yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini sürdürüyor.Bu nedenle bugün de denize girişler Akçakoca Kaymakamlığı kararıyla yasaklandı.Sahillerdeki bayrakları kırmızıya çeviren cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.Kaymakamlık, fırtına ve yüksek dalga riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.
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samsun, samsun valiliği, deniz, olumsuz hava koşulları, düzce
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Samsun'da 'denize girmeyin' çağrısı

19:55 30.07.2024
© İHA-AW231501Karadeniz'de 'yüksek dalga' uyarısı: 'Denize girmeyin'
Karadeniz'de 'yüksek dalga' uyarısı: 'Denize girmeyin' - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© İHA-AW231501
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Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi istendi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ise, olumsuz koşullar sebebiyle denize girmek yasaklandı.
Samsun Valiliği, Karadeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, rüzgar hızının saatte 35 deniz miline, dalga yüksekliğinin ise 1.5-2 metreye ulaşacağının değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur" ifadesine yer verildi.

Akçakoca'da denize girmek yasaklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz koşullar sebebiyle denize girmek yasaklandı.
Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçedeki sahillerde, üç gündür yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini sürdürüyor.
Bu nedenle bugün de denize girişler Akçakoca Kaymakamlığı kararıyla yasaklandı.
Sahillerdeki bayrakları kırmızıya çeviren cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.
Kaymakamlık, fırtına ve yüksek dalga riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.
Karadeniz'de 'yüksek dalga' uyarısı: 'Denize girmeyin' - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2024
TÜRKİYE
Samsun'da denize girilmemesi uyarısı
29 Haziran , 18:37
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