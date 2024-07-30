https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/samsunda-denize-girmeyin-cagrisi-1086350005.html

Samsun'da 'denize girmeyin' çağrısı

Samsun'da 'denize girmeyin' çağrısı

Sputnik Türkiye

Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi istendi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ise, olumsuz koşullar sebebiyle denize girmek yasaklandı. 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T19:55+0300

2024-07-30T19:55+0300

2024-07-30T19:55+0300

türkiye

samsun

samsun valiliği

deniz

olumsuz hava koşulları

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Samsun Valiliği, Karadeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, rüzgar hızının saatte 35 deniz miline, dalga yüksekliğinin ise 1.5-2 metreye ulaşacağının değerlendirildiği belirtildi.Açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur" ifadesine yer verildi.Akçakoca'da denize girmek yasaklandıDüzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz koşullar sebebiyle denize girmek yasaklandı.Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçedeki sahillerde, üç gündür yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini sürdürüyor.Bu nedenle bugün de denize girişler Akçakoca Kaymakamlığı kararıyla yasaklandı.Sahillerdeki bayrakları kırmızıya çeviren cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.Kaymakamlık, fırtına ve yüksek dalga riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/samsunda-denize-girilmemesi-uyarisi-1085361110.html

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