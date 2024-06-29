https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/samsunda-denize-girilmemesi-uyarisi-1085361110.html
Samsun'da denize girilmemesi uyarısı
Samsun'da denize girilmemesi uyarısı
Sputnik Türkiye
Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu. 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T18:37+0300
2024-06-29T18:37+0300
2024-06-29T18:41+0300
türkiye
samsun
samsun valiliği
deniz
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji bölge müdürlüğü
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Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulunuldu.Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, Samsun'daki sahillerin tamamında öğleden sonra dalga yüksekliğinin 2 metreye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.Açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle duyurulur" ifadesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/1085352709.html
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samsun, samsun valiliği, deniz, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji bölge müdürlüğü
samsun, samsun valiliği, deniz, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji bölge müdürlüğü
Samsun'da denize girilmemesi uyarısı
18:37 29.06.2024 (güncellendi: 18:41 29.06.2024)
Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.
Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulunuldu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, Samsun'daki sahillerin tamamında öğleden sonra dalga yüksekliğinin 2 metreye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.
Açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle duyurulur" ifadesine yer verildi.