https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/saglik-bakanligindan-bodrumda-siddete-maruz-kalan-doktorla-ilgili-aciklama-1086320075.html
Sağlık Bakanlığı'ndan Bodrum'da şiddete maruz kalan doktorla ilgili açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan Bodrum'da şiddete maruz kalan doktorla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, Bodrum'da şiddete maruz kalan doktorla ilgili "Hekimlerimize, hemşirelerimize, hastanelerimizde görevli tüm personelimize karşı uygulanan... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T01:34+0300
2024-07-30T01:34+0300
2024-07-30T01:34+0300
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sağlık bakanlığı
hekim
hemşire
hastane
bodrum
bodrum
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Sağlık Bakanlığı, hekimlere, hemşirelere, hastanelerde görevli tüm personele karşı uygulanan şiddetin asla kabul edilmediğini ve bu konuda kararlılıkla mücadele edileceğini bildirdi.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muğla'nın Bodrum ilçesinde görevi başındayken şiddete maruz kalan aile hekimi Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/saglik-bakanligindan-izmirde-hayatini-kaybeden-hekime-iliskin-aciklama-1085814408.html
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sağlık bakanlığı, hekim, hemşire, hastane, bodrum, bodrum
sağlık bakanlığı, hekim, hemşire, hastane, bodrum, bodrum
Sağlık Bakanlığı'ndan Bodrum'da şiddete maruz kalan doktorla ilgili açıklama
Sağlık Bakanlığı, Bodrum'da şiddete maruz kalan doktorla ilgili "Hekimlerimize, hemşirelerimize, hastanelerimizde görevli tüm personelimize karşı uygulanan şiddeti asla kabul etmiyoruz. Bu konuda kararlılıkla mücadele edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Sağlık Bakanlığı, hekimlere, hemşirelere, hastanelerde görevli tüm personele karşı uygulanan şiddetin asla kabul edilmediğini ve bu konuda kararlılıkla mücadele edileceğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muğla'nın Bodrum ilçesinde görevi başındayken şiddete maruz kalan aile hekimi Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Hekimimizin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Hekimlerimize, hemşirelerimize, hastanelerimizde görevli tüm personelimize karşı uygulanan şiddeti asla kabul etmiyoruz. Bu konuda kararlılıkla mücadele edeceğiz."