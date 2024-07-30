https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/saglik-bakanligindan-bodrumda-siddete-maruz-kalan-doktorla-ilgili-aciklama-1086320075.html

Sağlık Bakanlığı'ndan Bodrum'da şiddete maruz kalan doktorla ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan Bodrum'da şiddete maruz kalan doktorla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, Bodrum'da şiddete maruz kalan doktorla ilgili "Hekimlerimize, hemşirelerimize, hastanelerimizde görevli tüm personelimize karşı uygulanan... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T01:34+0300

2024-07-30T01:34+0300

2024-07-30T01:34+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

hekim

hemşire

hastane

bodrum

bodrum

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Sağlık Bakanlığı, hekimlere, hemşirelere, hastanelerde görevli tüm personele karşı uygulanan şiddetin asla kabul edilmediğini ve bu konuda kararlılıkla mücadele edileceğini bildirdi.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muğla'nın Bodrum ilçesinde görevi başındayken şiddete maruz kalan aile hekimi Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

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türkiye

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sağlık bakanlığı, hekim, hemşire, hastane, bodrum, bodrum