https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/saglik-bakanligindan-izmirde-hayatini-kaybeden-hekime-iliskin-aciklama-1085814408.html

Sağlık Bakanlığı'ndan İzmir'de hayatını kaybeden hekime ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan İzmir'de hayatını kaybeden hekime ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, Mersin'de yoğun bakımda tedavisine devam edilen sağlık çalışanının durumunun hassasiyetle takip edildiğini bildirdi. 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T23:56+0300

2024-07-12T23:56+0300

2024-07-13T00:47+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

izmir

hekim

saldırı

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Sağlık Bakanlığı, İzmir'de hayatını kaybeden hekim U. A. ile Mersin'de yoğun bakımda tedavisi devam eden hekim Z. S. Ç'ye ilişkin araştırma ve soruşturma süreçlerinin başlatıldığını bildirdi.Bakanlık, İzmir'de hayatını kaybeden hekim U.A. ve Mersin'de yoğun bakım tedavisi süren hekim Z.S.Ç'ye ilişkin açıklama yaptı.Söz konusu sağlık çalışanlarının derin üzüntüsü içerisinde olunduğu vurgulanan açıklamada, "Öncelikli görevimiz halkımızın sağlığını korumaktır. Bu görevin gerekliliklerini yerine getirmek sağlık çalışanlarımızın iyiliğini ve sağlığını korumakla mümkündür. Bu kapsamda, topyekun ve kararlı bir çalışma azmiyle büyük sağlık camiamızın her bir ferdinin iyiliğini ve sağlığını korumak için hassasiyetle ve iş birliği içinde çalışmalıyız" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

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sağlık bakanlığı, izmir, hekim, saldırı