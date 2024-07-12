https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/saglik-bakanligindan-izmirde-hayatini-kaybeden-hekime-iliskin-aciklama-1085814408.html
Sağlık Bakanlığı'ndan İzmir'de hayatını kaybeden hekime ilişkin açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan İzmir'de hayatını kaybeden hekime ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, Mersin'de yoğun bakımda tedavisine devam edilen sağlık çalışanının durumunun hassasiyetle takip edildiğini bildirdi. 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T23:56+0300
2024-07-12T23:56+0300
2024-07-13T00:47+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
izmir
hekim
saldırı
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Sağlık Bakanlığı, İzmir'de hayatını kaybeden hekim U. A. ile Mersin'de yoğun bakımda tedavisi devam eden hekim Z. S. Ç'ye ilişkin araştırma ve soruşturma süreçlerinin başlatıldığını bildirdi.Bakanlık, İzmir'de hayatını kaybeden hekim U.A. ve Mersin'de yoğun bakım tedavisi süren hekim Z.S.Ç'ye ilişkin açıklama yaptı.Söz konusu sağlık çalışanlarının derin üzüntüsü içerisinde olunduğu vurgulanan açıklamada, "Öncelikli görevimiz halkımızın sağlığını korumaktır. Bu görevin gerekliliklerini yerine getirmek sağlık çalışanlarımızın iyiliğini ve sağlığını korumakla mümkündür. Bu kapsamda, topyekun ve kararlı bir çalışma azmiyle büyük sağlık camiamızın her bir ferdinin iyiliğini ve sağlığını korumak için hassasiyetle ve iş birliği içinde çalışmalıyız" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/saglik-bakanligi-iller-arasi-yer-degistirme-duyurusu-yayimlandi-1085268048.html
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sağlık bakanlığı, izmir, hekim, saldırı
sağlık bakanlığı, izmir, hekim, saldırı
Sağlık Bakanlığı'ndan İzmir'de hayatını kaybeden hekime ilişkin açıklama
23:56 12.07.2024 (güncellendi: 00:47 13.07.2024)
Sağlık Bakanlığı, Mersin'de yoğun bakımda tedavisine devam edilen sağlık çalışanının durumunun hassasiyetle takip edildiğini bildirdi.
Sağlık Bakanlığı, İzmir'de hayatını kaybeden hekim U. A. ile Mersin'de yoğun bakımda tedavisi devam eden hekim Z. S. Ç'ye ilişkin araştırma ve soruşturma süreçlerinin başlatıldığını bildirdi.
Bakanlık, İzmir'de hayatını kaybeden hekim U.A. ve Mersin'de yoğun bakım tedavisi süren hekim Z.S.Ç'ye ilişkin açıklama yaptı.
Söz konusu sağlık çalışanlarının derin üzüntüsü içerisinde olunduğu vurgulanan açıklamada, "Öncelikli görevimiz halkımızın sağlığını korumaktır. Bu görevin gerekliliklerini yerine getirmek sağlık çalışanlarımızın iyiliğini ve sağlığını korumakla mümkündür. Bu kapsamda, topyekun ve kararlı bir çalışma azmiyle büyük sağlık camiamızın her bir ferdinin iyiliğini ve sağlığını korumak için hassasiyetle ve iş birliği içinde çalışmalıyız" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bakanlığımızca, konuya ilişkin detayların açıklığa kavuşturulması ve kamuoyunun aydınlatılması için ivedilikle üst düzey görevlendirmeler yapılmıştır. Bir genel müdür ve bir Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) üyesinin sorumluluğunda araştırma ve soruşturma süreçleri yürütülecek olup kamuoyuna detaylı bilgi verilecektir. Yaşanan acı hadiselerde İzmir'de hayatını kaybeden sağlık çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavisi devam eden sağlık çalışanımızın durumunu hassasiyetle takip ediyoruz."