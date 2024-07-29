Rus ordusu, Donbass'ta ABD yapımı Abrams tanklarından birini daha imha etti
© SputnikABD yapımı M1A1 Abrams tankı
© Sputnik
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Ukrayna ve Donbass'taki çatışma bölgesinde başarısızlığı ve savunma zafiyeti ayyuka çıkan ABD yapımı Abrams tanklarından biri daha yok edildi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı bir Abrams tankını lazer ışını güdümlü, yüksek hassasiyetli Krasnopol top mermisiyle vurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya ordusuna bağlı Tsentr (Merkez) askeri grubu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Avdeyevka yakınında bir Abrams tankını daha imha etti.
Msta-S obüsünden ateşlenen lazer ışını güdümlü, yüksek hassasiyetli Krasnopol top mermisi, atışta tam isabet sağlayarak Abrams tankını etkisiz hale getirdi.
Orlan-30 tipi İHA'lar, Abrams tankının koordinatlarının belirlenmesi için Rus askerlere veri sağladı.
ABD, Ocak 2023'te Ukrayna'ya Abrams tankları gönderme kararı almıştı. Karar, söz konusu tanklara yönelik uzun süren 'övgü dizme' sürecinin ardından alınırken Kiev rejimi, bu tankların Rus savunmasının delinmesi için hayati öneme sahip olduğunu savunmuştu.
Ancak bu yılın başında muharebe sahasına çıkan Amerikan tankları, durumu hiçbir şekilde etkileyemedi. Batı medyası çok geçmeden Rus İHA'larının etkinliği nedeniyle Ukrayna'nın Abrams tanklarını kullanmayı bıraktığını yazdı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya ordusuna bağlı Tsentr (Merkez) askeri grubu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Avdeyevka yakınında bir Abrams tankını daha imha etti.
Msta-S obüsünden ateşlenen lazer ışını güdümlü, yüksek hassasiyetli Krasnopol top mermisi, atışta tam isabet sağlayarak Abrams tankını etkisiz hale getirdi.
Orlan-30 tipi İHA'lar, Abrams tankının koordinatlarının belirlenmesi için Rus askerlere veri sağladı.
ABD, Ocak 2023'te Ukrayna'ya Abrams tankları gönderme kararı almıştı. Karar, söz konusu tanklara yönelik uzun süren 'övgü dizme' sürecinin ardından alınırken Kiev rejimi, bu tankların Rus savunmasının delinmesi için hayati öneme sahip olduğunu savunmuştu.
Ancak bu yılın başında muharebe sahasına çıkan Amerikan tankları, durumu hiçbir şekilde etkileyemedi. Batı medyası çok geçmeden Rus İHA'larının etkinliği nedeniyle Ukrayna'nın Abrams tanklarını kullanmayı bıraktığını yazdı.